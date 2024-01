Elefanten als Botschafter

Elefanten sind bedroht. Ihr natürlicher Lebensraum schrumpft und jährlich werden Zehntausende bei der Jagd nach Elfenbein getötet. Nun sollen Zoo-Elefanten zum Schutz ihrer Artgenossen beitragen.

Elefantenpark im Zoo Zürich

So stellt man sich das Umfeld eines glücklichen Elefanten vor – tropische Pflanzen wachsen vor einer Felswand, erfrischende Wasserfälle sammeln sich in mehreren Pools, zwischen Palmen und Buschwerk erstrecken sich sandige Flächen. Und in der Tat – da tauchen Elefanten mit mächtigen Stoßzähnen auf und ziehen gemächlich durch diese Kulisse. Wer die Dickhäuter im Zoo Zürich erspäht, hat gut und gerne das Gefühl, er sei der alleinige Betrachter. Aber gleichzeitig geht es hunderten anderen Zoobesuchern genauso – in vielen Nischen und Plattformen halten sie Ausschau. Garantiert bekommen sie mehrere Elefanten zu Gesicht, Entdeckergefühl inklusive. Mittendrin prangt das wohltemperierte Elefantenhaus. Im Inneren simuliert die außergewöhnliche Dachkonstruktion zusammen mit dem einfallenden Licht eine perfekt anmutende Tropenwelt. Acht Elefanten teilen sich dieses Gehege auf sagenhaften 11.000 Quadratmetern.

Zoo-Elefanten mit Job

Die Wirkung für die Zoobesucher ist Absicht. Der Biologe Dr. Robert Zingg, Senior Kurator für Elefanten, hat das Konzept des neuen Elefantenhauses mit entwickelt. Für ihn ist klar, dass die Elefanten im Zoo Zürich nicht einfach nur zum Spaß da sind. Als Botschafter sollen sie bei den Besuchern ein Bewusstsein für ihre bedrohten Artgenossen in der Wildnis schaffen. Deshalb halten die Züricher Zoo-Experten auch direkte Verbindung mit dem Nationalpark Kaeng Krachan in Indien und unterstützen dort den Schutz freilebender Elefanten.

Ihr neues Gehege „Kaeng Krachan“ haben sie nach diesem Nationalpark benannt und im Juni 2014 eröffnet. Seitdem hat sich für die acht asiatischen Elefanten in der Schweiz so ziemlich alles verändert. Als „Botschafter“ leben sie nicht nur in einer völlig neuen Umgebung. Auch ihre Haltung ist anders. Dr. Robert Zingg und seine Kollegen haben versucht, sämtliche Kenntnisse über das Leben von Elefanten in dem neuen Gehege umzusetzen, damit die Tiere auch ihre Sozialstruktur ausleben können.

Eine Frage der Haltung

Im neuen Elefantenpark sind über 40 Futterstellen verteilt, die für die Elefanten nur schwer zugänglich sind. Grünzeug, Heu und Obst sind in hochhängenden Ampeln und Felsspalten versteckt oder im Sand vergraben. Dieses neue Futtermanagement hat den Vorteil, dass die Elefanten den ganzen Tag in einer abwechslungsreichen Umgebung beschäftigt sind.

Die Tiere kommen auch nicht mehr in direkten Kontakt mit ihren Pflegern. Wenn sie gepflegt oder medizinisch versorgt werden, geschieht das hinter Gittern im sogenannten „geschützten Kontakt“. Das Prinzip dieser Haltung basiert ausschließlich auf Kommando und Belohnung.

Die Pfleger können das Elefantengehege über 40 ferngesteuerte Tore in verschiedene Areale unterteilen. So stellen sie die Gruppen der Elefanten immer wieder neu zusammen, je nach Befindlichkeit der Tiere. Denn zwei Bullen, fünf ausgewachsene Kühe und ein Jungtier vertragen sich nicht immer gleich gut. Gerade die Haltung der Bullen ist eine besondere Herausforderung. In freier Wildbahn gehen Elefantenbullen die meiste Zeit ihre eigenen Wege. Das soll auch im Zoo so gut wie möglich klappen. Deshalb sorgen Pfleger mit dem Öffnen und Schließen der Tore dafür, dass unverträglich Elefanten sich nicht gegenseitig in die Quere kommen.

Artgerechte Haltung von Elefanten im Zoo – ist das möglich?

Die Haltung von Elefanten im Zoo, ist auch eine Sache der wissenschaftlichen Kenntnisse über das Verhalten der Tiere. Dr. Angela Stöger-Horvath von der Universität Wien erforscht Elefanten in freier Wildbahn und kennt die Sozialstrukturen der größten Landsäugetiere der Welt. Die Situation der Elefanten im Zoo Zürich beurteilt die Verhaltensforscherin nach mehreren Kriterien. Für sehr positiv bewertet sie, dass die Tiere nach dem Futter suchen müssen. Auch in freier Wildbahn verbringen Elefanten einen Großteil ihrer Zeit mit der Nahrungsaufnahme. Dass die Herdentiere nur begrenzt Platz zur Verfügung haben ist dabei kein großes Manko, meint sie. Denn Elefanten legen zwar in freier Wildbahn weite Strecken zurück, weil sie zu unterschiedlichen Jahreszeiten nach Futter und Wasser in verschiedenen Regionen suchen müssen. Sind diese Ressourcen aber vorhanden, ziehen sie nicht umher, sondern bleiben im gleichen Gebiet.

Auch der Umgang im sogenannten „geschützten Kontakt“ bringt Vorteile, weiß Dr. Angela Stöger-Horwath: „Es gibt mehr Sicherheit für die Pfleger, aber auch Veränderungen für die Elefanten. Der Pfleger geht nicht mehr in die Gruppe, das Sozialleben und die soziale Gruppe kann sich so stabiler entwickeln. Auch die Arbeit mit den Bullen ist anders. Gerade junge Bullen, die schwieriger zu handeln sind oder Jungbullen können dann länger in der Gruppe der Mutter bleiben.“

Im Schnitt werden Jungbullen im Zoo schon mit vier bis fünf Jahren aus der Muttergruppe genommen, weil sie aufmüpfig werden. Das sollte sich ändern fordert Dr. Angela Stöger-Horwath, nicht nur im Zoo Zürich, sondern in Zoos generell. Denn in freier Wildbahn entfernen sich Elefantenbullen erst im Alter von zehn bis 15 Jahren aus ihrer Familie.

Doch ist eine artgerechte Haltung im Zoo überhaupt möglich? Dr. Angela Stöger-Horwath: „Artgerechte Haltung ist sehr teuer, sehr aufwendig, das kann sich nicht jeder Zoo leisten. Insofern denke ich, sollte man wegkommen von dem Gedanken, jeder kleine Zoo soll Elefanten halten.“

50 Millionen Schweizer Franken hat das neue Elefantengehege in Zürich gekostet für lediglich acht Tiere. Zum Schutz der Elefanten in freier Wildbahn haben Länder in Südafrika gerade mal einen Bruchteil dieser Summe zur Verfügung. Dort sterben jährlich zehntausende von Elefanten durch Wilderei. Wenn die Dezimierung so weitergeht, wird es schätzungsweise bis 2050 keine Elefanten in freier Wildbahn mehr geben. Ob Elefanten im Zoo diese Entwicklung aufhalten können, bleibt allerdings eine offene Frage.