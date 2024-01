Zoos früher und heute

Machtdemonstration, Flucht vor der Verstädterung, die Lust am Exotischen: Das Ausstellen von Tieren hat eine lange Tradition.

Entdeckungsreisen nach Europa. Kaiser und Könige halten sie in künstlich angelegten Gartenlandschaften, den Menagerien, die vor allem für Macht und Einfluss stehen. Hunderte Jahre später lässt dann der Sonnenkönig Ludwig XIV. in Versailles sogar einen ganzen Gebäudekomplex für die Haltung von Tieren bauen. Eine Käfiglandschaft mit Kreaturen, die die Menschen im Alltag für gewöhnlich nicht zu sehen bekommen – das haben die damaligen Tierausstellungen mit den späteren Zoos gemeinsam. Nur denkt damals kaum jemand an artgerechte Tierhaltung. Schau- und Sensationslust, Interesse am Exotischen oder einfach das Bedürfnis nach Abwechslung: Gründe in den Zoo zu gehen, gibt es viele.

Zurück zur Natur

So hat der Zoo in Frankfurt im Jahr 1970 viermal so viele Besucher wie alle Sportveranstaltungen der Stadt zusammen. Zoo als lebender Anschauungsunterricht, als Beispiel für ursprüngliche Verhaltensweisen, die noch nicht von der Kultur überformt sind: „Vielleicht können wir da unsere ureigensten Bewegungen sehen“, so ein Besucher damals. Und der Kommentator eines Fernsehbeitrags mutmaßt, dass die zunehmende Verstädterung vor allem für alte Menschen zu wenig Ventile lasse. Für sie sei der Zoo ein Reservat der Trostes: „Hier werden sie nicht links liegen gelassen, hier gibt es ähnlich vereinsamte, ähnlich Eingesperrte.“

Spiele mit der Macht

Der berühmte Verhaltensforscher Prof. Bernhard Grzimek nennt in den 70iger Jahren einen weiteren Grund für die Beliebtheit der Zoos. So sei es für viele Menschen ein gewisser Nervenkitzel, in der Nähe des Todes zu sein und mit Gefahren zu spielen. „Vor allem dann, wenn es keine wirklichen Gefahren mehr sind, wenn ein Gitter oder ein Graben dazwischen ist“, so der Tierfachmann. Das gelegentliche Ärgern und Necken dieser Tiere vonseiten der Besucher wiederum kommentiert ein Psychologe der damaligen Zeit wie folgt: „Das ist eine Befriedigung für Menschen, die ihrer selbst nicht ganz sicher sind.“ Später rückt dann die Psychologie der Tiere in den Fokus der Wissenschaft. Die Käfige der Menschenaffen sind blitzblank, die Nahrung wird vorgegeben und ist fertig zubereitet, auch sonst ist zumindest für das leibliche Wohl gesorgt.

Tierische Bedürfnisse

Dennoch: Den Tieren ist langweilig. Denn anders als in freier Natur gibt es hier keine Gefahren, keine Beschäftigung. Die Tiere zeigen Ersatzhandlungen, geboren aus der Käfignot: Ein Orang-Utan etwa setzt sich nacheinander verschiedene Plastikschalen auf den Kopf, um sie mit diesem über den glatten Steinboden zu schieben – Beschäftigungstherapie für Menschenaffen. Vom einfachen Zurschaustellen exotischer Tiere, um – wie in den früheren Menagerien – Macht und Herrschaft zu demonstrieren oder um einfach nur die Abenteuer- und Schaulust der Besucher zu befriedigen, ist der moderne zoologische Garten weit entfernt: Bildung, Erholung, Forschung, Natur- und Artenschutz sind seine Aufgaben. Doch der grundsätzliche Konflikt zwischen Zoohaltung und tierischen Bedürfnissen bleibt bestehen.