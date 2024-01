Lokal, authentisch, handgemacht

Wer bei der Nahrungssuche was auf sich hält, greift zu Lebensmitteln mit klarer Herkunft und Charakter. Kleine Reise zu Hot Spots moderner Essenskultur.

Eine Farm im siebten Stock, in 40 Metern Höhe, wurde mir versprochen: Die Firma „Urban Farmers“ will mir ihr neuestes Schmuckstück präsentieren, die größte Dachfarm Europas, im Herzen der 500.000-Einwohner Stadt Den Haag: Das Gebäude, ein langgestreckter Block mit 1970er-Jahre-Charme, ein ehemaliges Philips-Bürohaus. Ganz oben prangt nun in fetten Lettern: „Urban Farmers“. Marc Durno ist der schottische Geschäftsführer der Benelux-Sektion von Urban Farmers. Das Den Haag-Projekt ist sein Baby. Er führt mich in die fünfte Etage: Dort große Bassins, in denen „Pink Tilapias“, eine Buntbarschart, zappeln. Zwanzig Tonnen des Süßwasser-Speisefischs wollen die Stadtfarmer jährlich züchten.

Sehr wichtig für die „Aquaponik“-Farm ist ein Becken, in denen keine Fische, sondern massenhaft Plastikchips herumschwimmen. Hier wird das gebrauchte Fischwasser, voller Ammonium, durch Bakterien wieder aufgemöbelt: Die Plastikchips, erklärt mir Mark Durno, dienen dazu die Oberfläche des Wassers zu vergrößern, so dass mehr Bakterien gezüchtet werden können. Was in den Becken geschieht, ist der bakterielle Abbau von Ammonium, erst zu Nitrit und dann zu Nitrat. Nitrat wiederum ist ein wertvoller Nährstofflieferant für Pflanzen. Das so veredelte Wasser wird dann in die siebte Etage hochgepumpt. Dort ist das Sonnendeck, die Salat- und Gemüsefarm mit Panoramablick auf die Stadt. Die Pflanzen entziehen dem Wasser wiederum die Nährstoffe und reinigen das restliche Wasser. Das fließt wieder zurück zu den Fischbassins und der Kreislauf beginnt von vorn. Klingt prinzipiell einfach, ist aber etwas komplizierter.

Showroom für entfremdete Städter

Der Sinn des Ganzen ist für Mark Durno, zu beweisen „dass es möglich ist frisches gesundes Essen in der Stadt zu produzieren, Menschen auch wieder mehr zu verbinden mit den Produkten die sie essen.“ Langfristig gesehen gehe es einerseits um die Versorgungssicherheit der zukünftigen Stadtwelt, aber auch darum, „dass es normal für die Leute wird, zu wissen, wann das Essen geerntet wird und wo es herkommt.“

Die entfremdeten Städter sollen kommen und sehen. Fünfzig Tonnen Salat und Tomaten jährlich sollen hier geerntet werden. Die Dachfarm ist auch ein Showroom für die Idee lokaler Produktion. Farmlogistik in der siebten Etage ist natürlich aufwändiger als auf freiem Feld: „Der größte Unterschied“ so Mark Durno“ besteht in den Ressourcen“: Natürliche Ressourcen, wie das Wasser; ebenso die Nährstoffproduktion: „Und dann ist der Raum als Ressource sehr viel beschränkter, also müssen wir erfinderisch sein, um hoch effektiv und trotzdem umweltschonend zu produzieren.“ Investoren verspricht Mark Durno keine Traumrenditen, aber eine solide langfristige Anlage: Frisches lokales Essen für 900 Menschen pro Woche, Gemüseauslieferung ab Juni, Fisch ab September. Der hier gezüchtete Tilapia-Fisch, erfahre ich noch nebenbei, eignet sich gut für das peruanische Gericht Ceviche. Die Botschaft ist klar: Hier wird lokal, aber nicht provinziell gedacht.

Im Restaurant des Fotographie-Museums von Den Haag treffe ich dann noch den Chef des Gastrounternehmens „Museum Catering“. Bald werden seine acht Bistros in der Stadt Fisch und Gemüse der Dachfarm verarbeiten. Die höheren Kosten dafür nimmt er für die frischen lokalen Produkte in Kauf, sagt Nico van der Minne: „Und die Geschichte drum herum ist interessant. Ich kann die Produkte der Urban Farmers verwenden und kann die Geschichte dazu erzählen.“ Die gute Geschichte zur guten Tat, das brauchen zugkräftigte Startups heute mehr denn je, denke ich.

Hot Spot der Nahrungshandwerker

Es zieht mich zu einem weiteren Hot-Spot für städtische Essenskultur. 700 Kilometer östlich, in Berlin-Kreuzberg. Hier bietet die Markthalle Neun alles für moderne Besser-Esser, hörte ich. Die alte Eisenbahnmarkthalle war in den letzten Jahrzehnten mit Discountern belegt. Vor einigen Jahren enterten junge, innovative Nahrungshandwerker die Location. Geboten wird alles, bloß kein gesichtsloser Standard.

Auch hier wird gerade frischer Fisch angeliefert – nicht vom Dach, aber aus dem regionalen Seen-Umland: Die „Müritzfischer“ liefern frischen Saibling an Michael Wickert, der zusammen mit seiner Schwester in der Markthalle seine Fischräucherei betreibt: „Die wurden heute Morgen geschlachtet“, sagt Wickert beim Prüfen der Ware, „frischer kriegt man keinen Fisch in Berlin.“ Michael Wickert stammt vom Bodensee, arbeitete dort in der Forellenzucht, bevor er nach Berlin ging. An seinem Stand bietet er auch das peruanische Ceviche an, von dem schon in Den Haag die Rede war. Hier mit Kabeljau, in Limettensaft und Gewürzen mariniert. Die südamerikanische Küche mit vielen naturbelassenen Zutaten ist schwer angesagt. In seiner alten Heimat am Bodensee, berichtet Michael Wickert, habe er vor kurzem frischen Saibling geangelt, „und das beim alten Angelverein Radolfzell auf den Stammtisch gegeben und gesagt, das ist Ceviche, probiert‘s mal.“ So wandern die Trends also von den Hot-Spots ins Land, denke ich. Gearbeitet wird am Stand von Michael Wickert betont traditionell und achtsam: Kalträucherung bei 24 Stunden bei knapp 20 Grad über – klar – regionalen Buchenspänen. Das Gegenteil der Industrieräucherung, wo Rauch auch gerne gespritzt wird, so Wickert.

Transparente Produktion zählt

Wissen und Transparenz, das zählt auch nebenan: Das Metzgerei-Team von „Kumpel und Keule“ zerlegt halbe Tiere sichtbar hinter Glas. Handwerk als Kunstwerk – durchaus mit Bildungsanspruch: Den Städtern klarmachen, was das eigentlich mal war, was sie da so in die Pfanne hauen. Im Mittelpunkt der blutigen Performance steht das „reinrassige schwäbisch-hällesche Landschwein“, erklärt mir Metzgermeister Jörg Förstera: Das seien robuste Weideschweine, „die stehen ganzjährig draußen, werden mit Eicheln aus der Region gefüttert“ und auch mal mit Biomüsli. Die Botschaft ist klar: Ethisch vertretbar Fleisch essen, ist möglich – und hängt nicht mal vom Bio-Label ab. Was vielmehr zählt: Ambitionierte, mittelständische Erzeuger mit klarem Regionalprofil, die sich in die Karten schauen lassen. Wichtig für das gute Fleisch-Gefühl ist auch die „Nose to Tail“-Philosophie, das heißt, „von Kopf bis Schwanz“ soll möglichst alles verarbeitet werden. Die Idee dahinter ist, dem geschlachteten Tier durch die völlige Verwertung ohne Abfall zumindest symbolisch Achtung entgegen zu bringen. Selbst für die ausgekochten Knochen, so Jörg Förstera, „gibt’s noch Bauern in der Region, die dynamische Landwirtschaft betreiben, die das als Dünger in den Kompost mit einarbeiten.“

Ganz billig ist das Fleisch mit Anspruch natürlich nicht, aber da sagen die Keulenkumpel: Esst weniger Fleisch und dafür besseres. Später, am „Street-Food-Evening“ in der Markthalle Neun, gibt es an allen Ständen kleine Schlemmereien auf die Faust. „Infinite Food“, Nahrung, überall verfügbar, beim Shoppen und Arbeiten – ein Langzeittrend, so sagen Gastronomie-Experten. Ich blicke über das bunte Treiben, Touristen, Einheimische und all die Essensstände mit jungen ambitionierten Anbietern: Hier wird schon vieles recht heiß gekocht, denke ich, aber hinter den hippen Auftritten spüre ich doch große Ernsthaftigkeit und beeindruckendes Wissen. Und vor allem die Sehnsucht nach einer Essenswelt mit Gesicht und Charakter.