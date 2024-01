odysso - Wissen im SWR

Besser essen trotz Stress

Auf die Schnelle, im Stehen oder Gehen was auf die Hand und zu Hause die Fertigpizza - viele Menschen finden keine Zeit mehr für eine richtige oder gar selbstgekochte Mahlzeit. Im Kühlschrank herrscht entweder gähnende Leere oder Lebensmittel vergammeln ungenutzt. Es fehlt an Inspiration, an Kochkünsten und auch der Genuss ist im chaotischen Alltag bei so manchem auf der Strecke geblieben. Kein Wunder, dass die Deutschen immer dicker werden. Fertiggerichte und Fastfood enthalten nämlich nicht nur zu viele Kalorien und ungesunde Zusatzstoffe. Wer seine Mahlzeiten ständig hektisch herunter schlingt, isst auch zu große Portionen. Stress führt nämlich dazu, dass der normale Sättigungsreiz nicht mehr wahrgenommen wird. Es lohnt sich also das eigene Essverhalten zu überdenken. "odysso" testet mit einer durchschnittlichen Familie, wie man trotz Zeitmangel gesund und gut isst, hinterfragt Sinn und Unsinn von Ernährungsleitlinien und berichtet über die neuesten Trends beim Essen.