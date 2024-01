Besser Essen trotz Stress

Gefühlt ständig einkaufen? Ständig aufs Neue die Frage: was koche ich heute? Keine Zeit, Tüte auf, Mikrowelle an? Die Probleme kennt jeder. odysso hat Lösungen getestet!

Familie Kühn aus Karlsruhe will frisch und gesund essen – scheitert aber am täglichen Stress. Stefan Kühn arbeitet als Anwalt, Mutter Uschi ist Buchhändlerin. Johannes ist 14 und Paul 12. Wenigstens einmal am Tag will die Familie zusammen essen – sich dabei möglichst ausgewogen ernähren. Wenn da nicht die vielen Termine wären. Stefan arbeitet werktags bis spät abends, oft auch am Wochenende – Uschi macht dafür den Einkauf, arbeitet an zwei Tagen in der Woche, hat dazu noch ein Ehrenamt, pflegt ihre demente Mutter und treibt so oft es geht Sport. Die Jungs spielen Fußball, Dienstags gibt's Saxophon-, Freitags Schlagzeugunterricht, Stefan hat Tennis-Training – viele Hobbies, viel Ausgleich, viel Bewegung – so soll es sein. Doch der Zeitmangel bringt die Kühns viel zu oft zu dem, was sie eigentlich vermeiden wollen: Fertigprodukte! Das täglich frische und gesunde Familienessen wird zur Herausforderung – und für Uschi immer mehr zur Belastungsprobe: „Ich merke, dass ich mich verspanne und wenn ich dann dastehe und merke: es ist ganz wenig Zeit nur zum Kochen, dann fang ich an Rückenschmerzen zu kriegen“ berichtet Uschi, „dann sitze ich angespannt beim Essen, kann es gar nicht mehr richtig genießen und bin eigentlich fix und alle.“

Erste Maßnahme: ein Essensplan

Und dann auch noch die tägliche Auseinandersetzung mit Paul, wenn er mal wieder seinen Teller nicht anrührt. Gemüse steht bei beiden Söhnen nicht allzu hoch im Kurs… „Ich wünsche mir einfach, dass ich selber kochen kann, dass mir Kochen wieder Spaß macht, dass es den Kindern schmeckt und dass es entspannter ist.“ – diese Wünsche von Mutter Uschi möchten wir angehen. Ernährungsberaterin Carolin Weiß unterstützt uns beim Experiment. Sie hat sich auf das Thema Essen und Stress spezialisiert. Dass man unter Zeitdruck öfter zu ungesunden Fertigprodukten greift, sei dabei nur ein Problem, sagt sie. Wer unter Stress stehe, esse schneller, neige zu Unwohlsein und Blähungen oder Verstopfungen. „Und das kann auch zu ernsteren Erkrankungen führen, wie zum Beispiel die Divertikulose. Das sind sackartige Ausstülpungen im Darm, die entstehen, wenn man das Ganze nicht richtig verdauen kann“ warnt Carolin Weiß. Für die nächsten vier Wochen soll die Familie deshalb genau planen, was sie wann essen will. Das soll vor allem Zeit sparen: einmal pro Woche gezielt einkaufen und nicht mehr lange überlegen müssen, was gekocht werden soll. Das soll den täglichen Kochstress verringern – und so bleibt mehr Zeit, statt Fertiggerichten frisch zu kochen.

Beilagen einfrieren, Gemüse auch tiefgekühlt?

Carolin Weiß hat außerdem Tipps parat, wie man das tägliche Kochen leichter gestalten kann. Sind im Essensplan zum Beispiel beilagen mehrfach in der Woche eingeplant, kann man sie vorkochen, portionsweise einfrieren und dann gezielt wiederverwenden. Bei Reis zum Beispiel sollte man allerdings darauf achten, ihn nur einmal und langsam aufzuwärmen, da er sonst giftige Stoffe entwickeln kann. Auch beim Gemüse kann man Zeit sparen, weiß die Ernährungsberaterin: „Dadurch dass es nach der Ernte direkt schockgefrostet wird, spricht nichts gegen Tiefkühlgemüse. Im Gegenteil, es kann sogar sein, dass dort noch mehr Vitamine und Nährstoffe enthalten sind, wie wenn sie im Supermarkt vermeintlich frisches Gemüse kaufen von dem sie nicht wissen, wie lange es dort schon liegt“. Familie Kühn nimmt die Tipps gerne an und sammelt Lieblingsgerichte für den neuen Essensplan. Vater Stefan ist begeistert: „Man ruft einfach mehr Gerichte ab, wenn man sich einen Plan macht, wie wenn man sich spontan entscheidet. Ich glaube, dann greift man doch eher auf gewohntes zurück.“ Selbst die Kinder sind eifrig dabei, auch wenn ihre Leibspeisen um die ein oder andere gesunde Gemüsebeilage ergänzt werden muss. Die Motivation ist trotzdem da – schließlich kann sich jedes Familienmitglied nun schon Tage vorher auf sein Leibgericht freuen.

Kochbox im Praxistest

Familie Kühn soll für uns auch eine Kochbox testen. Dafür gibt es extra Lücken im Essensplan. Wer keine Zeit für Muße hat, dem bieten immer mehr Anbieter sogenannter Kochboxen Abhilfe: fertige Rezepte samt passenden Zutaten werden in einer Box bis an die Haustür geliefert. Für knappe 67 Euro bekommt Familie Kühn drei Mahlzeiten. Nur kochen müssen sie noch selbst. Das geht angeblich ganz leicht und ganz schnell. Einige Anbieter haben Familien-Boxen im Angebot, die kindgerechte Rezepte enthalten. Doch testen lässt sich das Angebot nicht. Familie Kühn entscheidet sich für ein Probeabo, das nicht extra gekündigt werden muss. Geliefert werden die meisten Kochboxen außerhalb von Großstädten ausschließlich zwischen 8 Uhr und 12 Uhr – was es Berufstätigen schwer machen dürfte, ihre Kochbox persönlich und frisch in Empfang zu nehmen. Familie Kühn ist von den Rezepten angetan. „Die waren allesamt lecker und super gut nachzukochen“, erzählt Mutter Uschi, „allerdings hat mich gestört, dass das Gemüse aus Spanien war und zum Beispiel das Fleisch nicht der Qualität entsprochen hat, die wir selbst einkaufen würden.“ „Dafür ist es dann doch nicht ganz günstig – wir haben uns dazu entschieden, das mit der Kochbox nicht weiterzuführen“ berichtet Vater Stefan.

Zeit, zu genießen

Planung, um Stress vorzubeugen, ist das Eine. Doch was, wenn der Stress schon da ist? Die Symptome spürbar? Uschi merkt beim Kochen, dass sie verspannt. Die Arbeit, das Ehrenamt und die Pflege ihrer Mutter – all das hinterlässt Spuren. Das Essen genießen? Für Uschi schon lange eher die Ausnahme. Zum Entschleunigen macht Carolin Weiß deshalb mit ihr ein Genusstraining. Das Ziel: die Sinne schärfen, um auch Details um sich herum bewusster wahrzunehmen. „Je älter man wird, desto mehr geht die Genussfähigkeit verloren“, sagt Carolin Weiß. Im Alltagsstress schlingen wir unser Essen herunter, essen oft nur nebenbei. Dabei mindert Ablenkung nachweislich unseren Geschmackssinn. Uschi soll ihren reaktivieren - und zwar nur mit einem Stück Brot. Und je länger Uschi kaut, desto intensiver spürt sie jede Geschmacksnuance. Die Stärke im Brot wird durch die Enzyme im menschlichen Speichel in ihre Einzelteile zersetzt: in Glukose-Moleküle. Die Folge: je länger man kaut, desto süßer schmeckt das Brot. Auch Uschi schmeckt das – zum ersten Mal seit Langem: „Man nimmt den Geschmack viel bewusster wahr. Meistens ist es ja nur der Belag, den man schmeckt, aber jetzt hat man mal richtig den Geschmack vom Brot, vom Korn gehabt. Das fand ich gut.“

Entspannung pur?

Eine gelungene Genuss-Übung also – und Uschi bekommt sogar Hausaufgaben mit auf den Weg: sich bewusst Zeit nehmen zum Genießen. Sich Dinge auch erlauben, statt nur zu verbieten – und: stets achtsam essen. Nach Ende unseres Experiments kommt Carolin Weiß nochmals bei Familie Kühn vorbei. Sie möchte wissen, wie die Familie das Essen nach Plan erlebt hat. Sie trifft auf eine zufriedene, entspannte Familie. Die Praxistipps haben offensichtlich gut funktioniert: „Ich hab mich teilweise selber gewundert, wie schnell ich fertig war" berichtete Mutter Uschi fröhlich. „Es war total entspannt – auch körperlich!“. Auch die Kinder haben mitgemacht, alles anstandslos gegessen: "Das Essen schmeckt halt immer noch gut wie davor, aber es dauert nicht mehr so lange" berichtet Johannes, der ältere Sohn. "Jetzt kann ich immer auf den Essensplan gucken was es heute gibt, was es morgen gibt - das finde ich eigentlich ganz gut" ergänzt sein Bruder. „Also ich werd auf jeden Fall den Kochplan weitermachen" sagt Uschi – wies es geht, wissen die Kühns ja jetzt. Und auch Carolin Weiß ist zufrieden: "Man hat ganz deutlich gesehen, was man mit kleinen Mitteln auch schon erreichen kann". Experiment: geglückt!