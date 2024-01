In der Gutachterfalle (Teil 3)

Wahnhafte Züge hatte ein Gutachter bei der mittlerweile 60jährigen Ilona H. diagnostiziert – Wie er darauf kam, das ist nicht nur ihr bis heute ein Rätsel.

Unangepasstes Verhalten ist verdächtig

„Wahnhafte Züge“ hatte ein Gutachter bei der mittlerweile 60 jährigen Ilona Haselbauer diagnostiziert. Wie er darauf kommt ist nicht nur ihr ein Rätsel.

Die Sozialpädagogin will heute die forensische Klinik aufsuchen, in der sie wegen angeblicher Attacken mit einem Einkaufswagen eingesperrt war: die Isar-Amper-Klinik Taufkirchen. Als sie den Gebäudekomplex sieht, kommen ihr die Tränen.

„Ich hab jetzt versucht, das zu verdrängen, aber wenn ich da jetzt davor stehe... ich konnte mich ja auch mit nichts beschäftigen. Und vor allem habe ich es so erniedrigend empfunden, dass man mir das Essen wir einem Hund auf den Boden gestellt hat. Wie wenn man einem Hund einen Fressnapf hinstellt. Alle haben gesagt: verhalte Dich ruhig, verhalte Dich ruhig, Du bist in vier Monaten wieder frei. Und dann sind sieben Jahre daraus geworden. Und ich war ja so naiv, ich habe ja keine Ahnung gehabt. Ich habe gedacht, naja, dann geh’ ich da rein, was kann denn mir schon passieren? – ich bin ja normal. Und dann kommt so etwas raus.“

Irgendwann erfährt die Öffentlichkeit von ihrem Fall. Der Druck auf die Klinik wächst. Unter strengen Auflagen kommt Ilona Haslbauer raus, nun will sie ein Berufungsverfahren. Dafür benötigt sie die Einschätzung eines Psychiaters zu ihrem Fall. Ihre Wahl fällt auf Hans Simmerl, den Gutachter, der im Fall Mollath die Wende brachte.

Sie hat einen Termin bei ihm in der Bezirksklinik Mainkofen, nahe Passau, Ilona Haslbauers Heimatstadt. Ilona Haselbauer erzählt, was der Gutachter über sie geschrieben hat: „Beim Ursprungsgutachten hat dieser Dr. Lonkion behauptet, ich hätte diese angebliche Tat im Wahn begangen, also diesen Stoß mit dem Einkaufswagen in den Rücken ...“ – Simmerl kann sich vorstellen, wie es weiter geht: „Und dann hat er wahrscheinlich damit argumentiert, dass das sozusagen mit diesem Einkaufswagen erst der Anfang war und dass noch viel schlimmere aggressive Übergriffe drohen. Also das wäre schon ein Grund für den § 63, wenn jemand zwar zunächst nur eine leichte Straftat begangen hat, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit für so gefährlich gehalten wird, dass er beim nächsten Mal eine schwere Straftat begeht. Das ist jedoch sehr kritisch, weil man nie genau weiß, was jemand für eine Straftat begehen wird – es ist eine sehr kritische Frage.“ Hans Simmerl blättert in einem der Gutachten und fragt nach: „Hier steht, dass Sie eine Verschwörung gegen sich vermutet haben. Das wäre schon etwas, was man als wahnhaft deuten könnte.“ Ilona Haselbauer kopfschüttelnd: „Ja, wenn es so etwa gäbe, wenn ich das je geäußert hätte.“ Hans Simmerl führt aus: „Wenn die Frau Hasselbauer zu mir gesagt hätte, diese Hausmeisterin hat mir ununterbrochen nachgestellt, die hat mich ununterbrochen überwacht, die hat mir Abhörgeräte in meine Wohnung eingebaut oder die steht in Verbindung mit irgendwelchen anderen Kräften oder mit einer Verschwörung, die mich fertig machen wollen, dann hätte ich mir schon gesagt: da ist vielleicht ein Verfolgungswahn dahinter. Aber das, was Sie gesagt haben ist ja eigentlich etwas, wo ich sagen würde, das ist eine Streiterei, die es nicht so selten gibt.“ Ilona Haselbauer nickt: „Das ist dann diagnostiziert worden als querulatorische Persönlichkeitsstörung.“ Hans Simmerl fügt an: „Was aber mit einem Wahn überhaupt nichts zu tun hat. “ – Die Gutachterin selbst möchte zu diesen Kritikpunkten übrigens nichts sagen.

Hans Simmerl erklärt: „Eine der Hauptparallelen zu Mollath ist meines Erachtens, dass sowohl der Herr Mollath als auch die Frau Haselbauer beide einfach sehr unbequeme Menschen sind, sodass es in einem starren System wie der Forensik fast zwangsläufig zu erheblichen Widerständen kommt. Das ist fast systembedingt.“

München, FDP-Zentrale. Die ehemalige Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hat noch in den letzten Monaten ihrer Amtszeit, gemeinsam mit dem Ex-Polizisten Horst Glanzer, eine Gutachterreform auf den Weg gebracht. Heiko Maas, ihr Nachfolger, hat nun endlich einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgestellt. Grund zur Hoffnung für die Betroffenen?

Es besteht Reformbedarf: § 63 Strafgesetzbuch

„Es muss was passieren, es ist gut, dass jetzt hier eine Grundlage da ist“, so Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. „Aber ich denke, man sollte wirklich das rausholen, was rauszuholen geht. Im Interesse aller Beteiligten.“ Einer ihrer wichtigsten Vorschläge war, dass Täter mit Bagatelldelikten nicht mehr eingewiesen werden können.

Vordergründig wurde das berücksichtigt, aber: wenn Gutachter prognostizieren, dass jemand in Zukunft gefährlich werden könnte, reicht das noch immer für eine Unterbringung. „Wo will man die Umstände hernehmen, dass er das dann künftig tut? Was soll das sein? Ich glaube, dass diese Ausnahmeregelung von dem wichtigen Grundsatz vielleicht doch ein Einfallstor werden könnte, alles am Ende beim alten zu belassen.“, kritisiert Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.

Das Justizministerium hat ein Interview diesbezüglich abgelehnt.

Gerne hätten wir auch gefragt, warum ein externer Gutachter erstmals erst nach drei Jahren hinzugezogen wird. Immerhin könnte er eine mögliche Fehlunterbringungen in einer Klinik aufdecken. „Ich denke, dass da, gerade im Blick auf eine vielleicht ungerechtfertigte Entscheidung oder eine zu weit gehende, zu harte Entscheidung der Einweisung früher eine Korrektur erfolgen sollte. Nach meiner Vorstellung sollte das mindestens ein Jahr sein - ich hatte sogar früher im Ministerium einen kürzeren Zeitraum überlegt – aber ich denke für alle Fälle kürzer als drei Jahre. Wir können noch so viel ins Gesetz hineinschreiben, wenn am Ende nicht die Gutachter sehr objektiv an die Bewertung einer Persönlichkeit heran gehen und sehr sorgfältig gerade im Hinblick auf die Gefährdungsprognose und das mögliche Gefährdungspotential vorgehen, dann nützt das ganze Gesetz nichts“, gibt Sabine Leutheusser-Schnarrenberger zu bedenken.

Das ist der entscheidende Punkt: viele Gutachter müssten zukünftig ihre bisherige Haltung ändern! Skepsis ist angebracht.

20 Jahre Kampf gegen ein psychiatrisches Gutachten

Der Fall von Eberhart Herrmann, dem Teppichhändler, der vor 20 Jahren wegen eines Gutachtens ins Ausland geflohen ist, zeigt: Gutachter halten nicht selten an ihren Prinzipien fest – komme, was wolle.

Eberhart Herrmanns Gutachter sagt bis heute, seine Diagnose „Herrmann sei geisteskrank“ sei richtig gewesen, das hätten zudem zwei andere Gutachter bestätigt.

Eberhard Herrmann hat zahlreiche Gegengutachten erstellen lassen, hat Hundertausende von Euro investiert, hat in vielen Punkten Recht bekommen – aber trotzdem: kein Schadensersatz!

„Als ich angefangen habe, habe ich natürlich gedacht, ich bekomme das Geld – aber, wenn man vom Gericht kommt, wenn man vom Rathaus kommt, dann ist man klüger“, gibt Herrmann zu bedenken. Und wenn ein Gericht einfach nicht will und der Rechtsweg ist erschöpft, da muss man dann aufpassen, dass man nicht plötzlich zum Querulanten abgestempelt wird... Ich bin über 70, ich könnte rechnen, dass ich mit der Münchner Justiz nochmal zehn Jahre zu tun habe und da sage ich lieber ‚Nein’.“

Das Gutachten über Herrmann war zwei Seiten lang, vielleicht in zwanzig Minuten diktiert. Eberhart Herrmann hat es die letzten 20 Jahre beschäftigt – jeden Tag.