Wann droht die Zwangseinweisung?

Für alle, die vielleicht etwas anders sind als der Durchschnittsdeutsche, könnte dieser kleine Überblick relevant werden. Denn entmündigt und weggesperrt zu werden, geht unter Umständen schneller als man denkt.

Grundsätzlich gibt es in Deutschland drei Wege, die zu einer Zwangseinweisung führen können. Am wenigsten diskutiert wird dabei der strafrechtliche Weg, denn er wird nur beschritten, wenn es bereits zu einer eindeutigen Straftat gekommen ist. Kann ein Gutachter nachweisen, dass der Täter aufgrund einer psychischen Erkrankung schuldunfähig ist, wird das Gericht auf Basis des Artikels 63 des Strafgesetzbuches (StGB) den Betroffenen statt in den Strafvollzug in den Maßregelvollzug schicken.

Ähnlich ist das Verfahren bei Delikten, die unter Drogen- oder Alkoholeinfluss begangen wurden. Auch hier werden die Täter durch den Gutachter im Nachhinein oft für schuldunfähig erklärt und ein Maßregelvollzug wird angeordnet, der aber in der praktischen Umsetzung einem Zwangsentzug entspricht. Hier greift der Paragraph 64 StGB.

Landesgesetze für psychisch Kranke

Ist es noch nicht zu einer Straftat gekommen, aber es liegt eine Fremd- oder Eigengefährdung vor, kann dennoch eine Zwangsunterbringung zum Beispiel beim Gesundheitsamt beantragt werden. Auch hier muss ein Gutachter neben der Gefährdung eine psychische Erkrankung nachweisen, die so schwerwiegend ist, dass eine Gefahr der öffentlichen Sicherheit von ihr ausgeht. Gewalt in der Ehe, die durch Frustration oder Wut hervorgerufen wurde, ist zum Beispiel nicht ausreichend.

Bei Gefahr im Verzug, kann sogar ohne richterliches Urteil sofort eingewiesen werden. Dieses Urteil muss allerdings spätestens bis zum Ende des folgenden Tages nachgeliefert werden.

Vor allem diese Landesgesetze für psychisch Kranke sehen viel Kritiker in eindeutigem Wiederspruch zur UN-Behindertenrechtskonvention von 2009, die Behinderten die „Freiheit zur Krankheit“ einräumt, also nicht in der „Geschlossenen“. Dieses Grundrecht kann durch das Landesrecht mit dem Argument der „erheblichen Eigen- oder Fremdgefährdung“ ausgehebelt werden. Hier besteht allerdings ein relativ großer Interpretationsspielraum, der auch dadurch sichtbar wird, dass unterschiedliche Gutachter oft zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Auch die Ländervergleichsstatistik belegt eine sehr unterschiedliche Praxis in der Umsetzung von Zwangsunterbringungen. So wurden 2013 in Bayern beispielsweise pro tausend Einwohner viermal so häufig eine Zwangsunterbringungen genehmigt, wie in Berlin oder Brandenburg (Quelle: Bundesamt für Justiz).

Der häufigste Weg in die Zwangsunterbringung

Seit 1992 das Betreuungsrecht neu geregelt wurde, können Zwangsunterbringungen von Betreuten auch durch den Betreuer oder unter Umständen sogar durch den Bevollmächtigten beantragt werden. Gründe sind hier neben einer gutachterlich festgestellten psychischen Erkrankung, eine erhebliche Gefährdung des eigenen Lebens, zum Beispiel durch die Verweigerung von Nahrung oder Medikamenten, zielloses Umherirren im öffentlichen Straßenverkehr oder extreme Zustände wie das Leben in menschenunwürdigen Verhältnissen (zum Beispiel Leben zwischen Fäkalien).

Bevor richterlich eine Zwangsunterbringung gegen den Willen des Betroffenen angeordnet wird, sollten immer auch andere Maßnahmen in Erwägung gezogen werden, damit der Freiheitsentzug letztes Mittel bleibt. Neben dem Betreuer und dem Gutachter werden auch der Betroffene selbst oder Angehörige vom Richter angehört. Auch darf der Betreute Rechtsmittel gegen den Beschluss des Gerichts einlegen.

Kritik

Dennoch hat das neue Betreuungsrecht den Weg in die Zwangsunterbringung wesentlich vereinfacht, denn jeder darf für jemand anderen einen Antrag auf Betreuung einreichen, was – wenn dem Antrag stattgegeben wird – in der Folge zu erheblichen Freiheitseinschränkungen des Betroffenen führt und eine Zwangseinweisung im nächsten Schritt wesentlich vereinfacht. Die Bundesdeutsche Statistik der Zwangseinweisungsverfahren zeigt eine eindeutige Zunahme, die im Wesentlichen über das Zivilrecht beschritten wurde.

Kritiker halten es vor allem für bedenklich, dass zwar einerseits mehr Möglichkeiten für eine Zwangseinweisung geschaffen wurden, dass aber andererseits häufig die Möglichkeiten unterlassen werden, die eine Eskalation bis zur Zwangseinweisung im Vorfeld verhindern könnten. Nämlich frühzeitige, flexible und auf die Situation des Erkrankten, sowie auf sein soziales Umfeld abgestimmte Maßnahmen.

Patientenverfügung

Da im aktualisierten Betreuungsgesetz 2009 erstmals die Patientenverfügung verankert wurde, sehen viele Betroffene hier die Möglichkeit, die eigene medizinische Behandlung durch eine entsprechende Verfügung einzuschränken. Einige Netzwerke geben den Rat, durch die Patientenverfügung rechtzeitig allen psychiatrischen Untersuchungen und therapeutischen Mitteln den rechtlichen Boden zu entziehen, die im Ernstfall gegen den eignen Willen ärztlich angeordnet werden können. Es gibt außerdem die Möglichkeit, Vertraute zu bevollmächtigen, die sich im Ernstfall dann für die vorab besprochenen Wünsche des Betroffenen einsetzen. Mehr Informationen dazu hier.