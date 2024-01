Jedes dritte Gutachten hat Mängel

Gutachten entscheiden oft über Freiheit, Haft oder eine Einweisung. Wie entstehen sie? Sind die Gutachten gut? Ist die Justiz gerecht? Einige Gutachter sagen selbst: Nein!

Wie gut sind psychiatrische Gutachten? Funktioniert die Justiz?

Wer Gerichtsgutachter wird, entscheiden Richter. Beide tragen sehr große Verantwortung, denn ihre Auswahl und das Gutachten bedeuten für ihre Probanden Freiheit, Haft oder Maßregelvollzug. Hanna Ziegert, selbst Gutachterin: „Die Frage, wann Gutachter unabhängig sind, ist eine gute Frage. Im Allgemeinen oder ganz überwiegend nie.“

Das sieht die Richterin Andrea Titz am Oberlandesgericht München anders. Titz ist auch stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Richterbundes. Nach welchen Kriterien wählen Richter Gutachter aus? „Der Richter wird immer die Sachkunde in Ansatz bringen, also wie erfahren ist der Sachverständige? Ist er bereits aus anderen Gerichtsverfahren oder Gutachtenserstattungen bekannt als erfahrener Sachverständiger und zuverlässiger Sachverständiger. Aber auch der Zeitfaktor spielt eine Rolle.“

Was ist das Wichtigste an einem guten Gutachten?

Wie fast alle psychiatrischen Gutachter wurde Hanna Ziegert dreizehn Jahre ausgebildet. Sie arbeitet als niedergelassene Psychiaterin und Psychotherapeutin. Wichtigste Voraussetzung für ein gutes Gutachten ist für sie das Gespräch. Hanna Ziegert: „Insgesamt bleibt entscheidend, wie weit gelingt es mir, Menschen zu öffnen und eine bestimmte Nähe zu Menschen herzustellen zu können, damit ich für die Justiz wichtige Fragen beantworten kann. Oder glaube beantworten zu können.“

Was läuft schief? Warum hat ein Drittel der Gutachten Mängel?

Die Klinik für Psychiatrie der LMU München. Hier leitet Norbert Nedopil die Abteilung für Forensische Psychiatrie. Seit vielen Jahren bildet er psychiatrische Gutachter aus und zählt selbst zu den Besten in Deutschland. Wie schätzt er die Qualität der psychiatrischen Gutachten ein? Wirklich ganz schlechte Gutachten gäbe es relativ selten, aber es gäbe viele Gutachten, die Fragen offen ließen, die nicht klar genug seien, die auch manchmal Voreingenommenheiten zeigten, die es nicht geben sollte. Nedopil: „Aber ich würde sagen, dass sind weniger als vierzig Prozent oder weniger als dreißig Prozent.“

30 Prozent zeigen Mängel? Das gefährdet die Gleichheit vor dem Gesetz!

Doch warum ist das so? Norbert Nedopil: „Zu großer Zeitdruck, unzureichende Kompetenz und es gibt auch Gutachten, die deshalb schlecht sind, weil sich ein Gutachter nicht ausreichend anstrengt. Man muss sagen, dass bedauerlicherweise zum Teil Gerichte auf andere Sachen Wert legen als auf Qualität, zum Beispiel auf Geschwindigkeit.“

Hanna Ziegert sieht das Hauptproblem in der oft zu engen Zusammenarbeit von Richtern und Gutachtern.

„Dann sind manche Gutachter, natürlich in ihrem Interesse weiter beauftragt zu werden, bereit, irgendwo dem Wunsch des Auftraggebers zu entsprechen. Nachdem wir immer noch nicht unabhängige Behörden haben, die die Gutachten verteilen, ist das eine Crux und stellt das ein Problem dar. Das ist eine ganz unheilige Allianz zwischen Psychiatrie und Justiz. Es gibt aber kein aber Interesse daran, diese unheilige Allianz aufzulösen.“ Wirken Richter auf Gutachter ein?

Andrea Titz sieht hier kein Problem: „Es bleibt aber dabei, dass der Richter unbefangen und unvoreingenommen in eine Gerichtsverhandlung geht. Und kein eigenes Interesse an einem bestimmten Ausgang des Verfahrens in die eine oder andere Richtung hat und deswegen das Problem des Tendenzgutachtens aus unserer Sicht nicht besonders relevant ist.“

Jeder Beklagte verdient eine unabhängige Behandlung der Justiz.

Hanna Ziegert: „Ich bin der Meinung, dass das Auswahlsystem natürlich verändert werden müsste, in dem Sinne als man psychiatrische Gutachter und Justiz unabhängig voneinander macht und es nicht mehr die persönliche Beauftragung gibt. Sondern eine unabhängige Behörde, die die Gutachten zuweist und die dafür sorgt, dass nicht über die Zuweisung des Begutachtungsauftrages ein bestimmtes Ergebnis vorbestimmt wird.“

Wie es scheint, eine berechtigte Forderung.