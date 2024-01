In der Gutachterfalle (Teil 1)

Psychiatrische Gutachter scheinen sich häufig in ihren Diagnosen zu irren – mit fatalen Konsequenzen für die Betroffenen. Auch wegen geringer Vergehen kann man eingesperrt werden – und die durchschnittliche Verweildauer sind acht Jahre.

Um dieser Falle zu entgehen, ist Eberhard Herrmann vor mehr als zwanzig Jahren Hals über Kopf in die Schweiz geflüchtet. Ein renommierter Psychiater hatte ein verheerendes Gutachten über ihn verfasst, er sollte eingewiesen werden.

Seit dem lebt er am Vierwaldstättersee bei Luzern. Er hat sein florierendes Teppichgeschäft in München aufgegeben – und praktisch bei null angefangen. Mittlerweile ist er erfolgreicher denn je. Gerettet hat ihn letztendlich sein Jura-Studium: „Ich hatte in meiner vormundschaftsgerichtlichen Ausbildung gesehen, dass häufig nach Aktenlage geurteilt wird und Leute per Federstrich in der geschlossenen Abteilung landen können. Das kam mir in dem Moment in den Sinn als ich bei Prof. Möller mit der Tatsache konfrontiert wurde, dass ich geisteskrank sei und dass er das Gutachten geliefert hatte.“

Wenn es um Teppiche geht, ist Eberhart Herrmann ein gefragter Fachmann. Interessenten aus aller Welt kommen zu ihm. Eberhart Herrmann kann sich in seine Teppichwelten regelrecht reinsteigern – Prof. Möller, ein renommierter Psychiatrie-Professor, hatte Eberhart Herrmann damals vor 20 Jahren bei einem Verkaufsgespräch beobachtet, sollte ihn begutachten.

Auftraggeberin des Gutachtens war übrigens Herrmanns Frau.

Der Professor stellte fest: Eberhard Herrmann ist ein Maniker! Er begründet das unter anderem mit „Selbstüberschätzung und eigenartiger Argumentation“, sowie „absurden finanziellen Ausgaben“. Sein Wohl sei in Gefahr und auch unkontrollierbare Übergriffe auf andere könne man nicht ausschließen. Zu einer Stellungnahme dazu war der Gutachter nicht bereit.

Auf der Flucht vor einem fragwürdigen Gutachten

Eberhart Herrmann suchte damals das Gespräch mit dem Psychiater, da er nicht glauben konnte, was in seinem Gutachten stand. Der Psychiater sagte jedoch nicht viel mehr als: „Wir kriegen Sie schon.“ Ab diesem Zeitpunkt ist sich Eberhart Herrmann sicher: seine Freiheit ist in Gefahr. Er packt einige seiner wertvollsten Teppiche – und verlässt Deutschland in einer Nacht und Nebel-Aktion in Richtung Schweiz.

Eberhard Herrmann vermutet: seine Frau wollte ihn loswerden. War sie es doch, die dieses Gutachten in Auftrag gegeben hatte. Das alles klingt wie aus einem schlechten Film – und selbst viele Freunde konnten seine überstürzte Flucht damals nicht verstehen. Aber Herrmann hat gute Argumente: „Nachträglich kann man ja sagen, es ist ja jeder Menge anderer Leute genauso gegangen – die haben bloß nicht so schnell reagiert. Ich brauch nur auf den berühmten Fall Mollath verweisen, der genau diesen Schritt nicht gemacht hat und dann für vorgehaltene Straftaten, die er nie begangen hat meiner Meinung nach sieben Jahre in der Bezirksanstalt saß.“

Gutachter in der Kritik

Vor den möglichen Folgen eines Gutachtens ins Ausland fliehen – klingt überzogen, aber Professorin Ursula Gresser ist Gutachten-Expertin und findet den Schritt von Eberhard Herrmann nachvollziehbar: „In dem Moment, wo Sie etwas erreichen wollen, müssen Sie sich begutachten lassen. Aber dass das Vertrauen in die psychiatrischen und auch psychologischen Gutachter massiv erschüttert worden ist, lässt sich nicht leugnen. Zum Beispiel durch die Fälle von Horst Arnold, der angeblich ein Vergewaltiger war – das hat kein Gutachter gemerkt, dass das nicht stimmt. Den Fall Mollath, den Fall Kachelmann, den Fall von Andreas Türk und auch den Fall von Herrn Herrmann, der ja besonders krass ist, weil hier ja jemand mit höchster Kompetenz, der Leiter einer psychiatrischen Universitätsklinik, diese Begutachtung gemacht hat... Ob man was raten kann? – Ja, irgendwie versuchen, nicht in die Situation zu kommen, wo man ein Gutachten machen muss. Wenn es irgendwie geht, sich vorher einigen.“

Wie groß ist das Risiko für Fehlgutachten?

Aber warum ist das Risiko einer Fehlbegutachtung durch einen Psychiater so groß? Hans Simmerl, selbst Psychiater, hat eine Antwort darauf. Der Chefarzt der Bezirksklinik Mainkofen brachte die Wende im viel beachteten Fall Mollath. Zahlreiche renommierte Psychiater hielten Gustl Mollath für verrückt und gefährlich – Simmerl nicht. Einen Menschen zu begutachten – das ist keine Schwarz-weiß-Angelegenheit. Viele Gutachten lesen sich aber so – das macht sie fragwürdig.

Dr. Simmerl führt aus: „Es gibt Fälle, da ist es außerordentlich schwierig. Und wenn es außerordentlich schwierig ist, dann versuche ich auch in meinen Gutachten das so darzulegen. Das heißt, ich stelle dann demjenigen, der wirklich entscheiden muss, nämlich dem Richter, die Situation möglichst so dar, wie ich sie erlebe, wie ich sie sehe, so dass er sozusagen mein Dilemma erkennen kann. Aber mehr als sich zum einen für den Menschen, den man begutachtet, zu interessieren und sich zum anderen an die wissenschaftlich vorgegebenen Kriterien zu halten kann man glaube ich nicht machen.“ Das tun viele aber nicht!

Der Fall Haslbauer

Wie auch der Fall Ilona Haslbauer zeigt. Die Sozialpädagogin aus Passau war wegen Streitigkeiten mit einer Nachbarin vor Gericht gelandet. Ilona Haslbauer war schon mal wegen Beleidigung angezeigt worden und verhielt sich auch im Prozess teilweise unangepasst, provokant. Der Richter forderte ein psychiatrisches Gutachten. „Kein Problem, ich bin ja gesund“, dachte Ilona Haslbauer.

Aber das Gutachten fiel anders aus, als sie das erwartet hatte: „Ich hatte das Gefühl, das ist ein Gutachten für einen anderen Menschen. Das betrifft mich nicht, das bin ich nicht. Im Gutachten hieß es dann: ‚querulatorische Persönlichkeitsstörung.’ Aus welchen Äußerungen von mir hat der Gutachter das diagnostiziert?“ Der Gutachter schrieb: „Es ist Frau H. nicht möglich, (...) die aus der psychiatrischen Störung resultierende Eigen- und Fremdgefährdung zu erkennen.“ Ein Argument, gegen das man sich praktisch nicht wehren kann.

Die Konsequenz: sieben Jahre Forensik – für ein Bagatelldelikt.

Was genau war geschehen?

Es war im Jahr 2007 – Ilona Haselbauer geht einkaufen, wie so oft. Nur diesmal trifft sie ihre Hausmeisterin. Mit ihr liegt sie schon länger im Clinch. Glaubt man der Hausmeisterin, dann hat Ilona Haselbauer sie mit einem Einkaufswagen angefahren und in ein Regal gestoßen. Ilona Haselbauer bestreitet das. Es gibt keine Zeugen.

Trotzdem: für den Richter ist sie schuldig.

Und der Gutachter diagnostiziert bei ihr wahnhafte Züge. Ein Fall für die Psychiatrie. „Ich glaube, dass Gutachter gerne das schreiben, was die Richter von Ihnen erwarten. Weil sie dann wieder neue Aufträge bekommen. Also wenn sie das Gegenteil schreiben, dann bekommen sie keine Aufträge für neue Gutachten mehr.“