Welche Rolle spielt Sport beim Abnehmen?

Kann man den berüchtigten Jo-Jo-Effekt vermeiden? Mit welchem Training nehme ich am Besten ab? Wie lange muss ich joggen, um eine Brezel zu verbrennen?

Der Energieumsatz unseres Körpers

Katrin und René, vom Sportinstitut der Uni Freiburg testen für uns, wie der Körper Energie umsetzt. Wie viel Energie nehmen wir auf und wie werden wir sie wieder los? Der Grundumsatz ist die Energie, die unser Körper zur Aufrechterhaltung seiner Funktionen während eines Tages verbraucht. Man gibt ihn offiziell in Kilo-Joule, aber meist in Kilokalorien an. Männer verbrauchen etwa 1.740 Kilokalorien pro Tag. Frauen etwas weniger, ungefähr 1.340 Kilokalorien. Das ähnelt dem Verbrauch einer alten, hellen Glühbirne. Leichte Bewegung erhöht dem Grundumsatz: Bei Frauen auf etwa 2.000 Kilokalorien und bei Männern auf 2.600 Kilokalorien pro Tag. Da viele Faktoren eine Rolle spielen, hat jeder Mensch einen anderen Umsatz.

Wie kann man abnehmen? Nulldiät oder Sportprogramm?

Beim Abnehmen und wochenlangen Diäten verliert der Körper zwar Gewicht, schaltet aber auch in einen Hungermodus, um mit der knappen Energie auszukommen. Der Grundumsatz sinkt. Allerdings bleibt er auch niedrig, wenn wir wieder mehr essen. Deshalb nimmt man nach einer Diät schneller zu als vorher: Der Jo-Jo-Effekt!

Aber wie kann man dann überhaupt dauerhaft abnehmen? Das erforscht Professor Daniel König unter anderem an der Uni Freiburg: "Wir wissen, dass ein langfristiges Abnehmen nur dann funktioniert, wenn wir dazu Sport machen. Sport baut Muskelmasse auf und Sport erhöht der Grundumsatz. Und wir können auch durch Sport Kalorien verbrennen. Was uns in unserer gesamte Energiebilanz über den Tag sehr hilft." Jede Bewegung verbraucht Energie.

Was verbrennt man bei einer halben Stunde locker laufen?

Allerdings überschätzen viele Menschen ihren Kalorienverbrauch. Katrin und René achten auf ihren Puls und laufen jeweils 30 Minuten ihr eigenes Tempo. Bei geringer Intensität. Katrin verbrennt 250 Kilokalorien bei ihrem Gewicht, René ungefähr 350 Kilokalorien. Das wäre ungefähr eine Brezel für Katrin und eine Butterbrezel für René. Eine einzige Kilokalorie reicht für 12 Meter laufen, für 4 Kniebeugen oder für 4 Liegestütze, denn unser Körper ist ein Effizienzwunder! Man muss also schon einiges tun. Trotzdem meint Daniel König, dass sich Sport auf jeden Fall lohne. "Man darf nur den Effekt des einmalig Sport Treibens nicht überbewerten, sondern man muss kontinuierlich Sport treiben und Sport zum Teil seines täglichen Lebensstils machen. Man baut durch den Sport Muskelmasse auf." Im Vergleich zu einem Untrainierten liegt der Grundumsatz bei einem Breitensportler um 350 Kilokalorien pro Tag höher. Bei einer Sportlerin um etwa 200 Kilokalorien, da Frauen weniger Muskeln besitzen.

Sport lohnt sich! Aber welche Trainingsform?

Fett in Muskeln umzubauen funktioniert am Schnellsten mit HIIT. Das steht für "High Intensity Interval Training". Daniel König: "Beim hochintensiven Intervalltraining habe ich kurze Intervalle bei denen ich mich sehr intensiv belaste, gefolgt von kurzen Pausen. Nach den Pausen geht es dann wieder in diese hochintensiven Intervalle. Man kann das auf alle Sportarten übertragen, das heißt egal, ob ich gerne Rad fahre oder jogge oder Krafttraining mache." HIIT als Krafttraining bedeutet etwa 30 Sekunden maximal Kraft, dann 15 Sekunden Pause. Nach 5 Wiederholungen wechselt Katrin zum nächsten Gerät. Das Training fördert den Stoffwechsel, denn der Körper muss den Muskeln in kurzer Zeit viel Energie und viel Sauerstoff zur Verfügung stellen. Auch das Herz-Kreislauf System passt sich an. Die Leistung verbessert sich - der Trainingseffekt. HIIT strengt an und es kann zu Überlastungen und Verletzungen kommen. Es ist nicht so, dass jeder vollkommen uniform auf dieses Training, letztendlich mit einem Trainingserfolg reagieren wird. Das liegt auch an unseren Genen.

Nach dem Training: Wasser trinken und nichts essen.

Nach intensivem Training verbraucht der Körper auch in Ruhe noch einige Stunden mehr Energie. Die braucht er zur Regeneration der Muskeln und zum Auffüllen der Energiespeicher. Auch die erhöhte Körpertemperatur kostet Energie. Wer abnehmen will, sollte nach dem Sport deshalb nichts essen und auch nur Wasser trinken. Zucker, auch in Form von Energiedrinks, ist tabu. Wenn essen, dann nur fettarme Milchprodukte. Das Eiweiß hilft beim Muskelaufbau. Die gute Figur dann auch langfristig zu erhalten funktioniert nur, wenn man nie mehr Kalorien aufnimmt als man wirklich verbraucht hat.