Jeden Tag Sport! Wie wirkt sich moderates Training auf Fitness, Konzentration und Wohlbefinden aus? Für Odysso lässt sich eine Familie auf dieses Experiment ein.

Eine Familie macht einen Monat lang einen schweißtreibenden Test

Drei Generationen. Vier Kandidaten. Normalerweise treibt die Familie wenig Sport: maximal einmal die Woche. Doch für Odysso lassen sich Nina, Maria, Bärbel und Klaus auf ein Wagnis ein: Wie wirkt sich tägliches, moderates Training schon nach kurzer Zeit auf Fitness, Konzentration und Wohlbefinden aus? Das Experiment wird begleitet von Prof. Dr. Nadja Schott vom Institut für Sport- und Bewegungswissenschaften der Universität Stuttgart. Vor Beginn des Tests mussten sich alle Kandidaten einer umfangreichen Prüfung unterziehen.

Mit 84 auf dem Laufband

Die Tests begannen auf dem Laufband. Für Oma Maria (84) ist es das erste Mal. Vorsichtig beginnt sie im Schritttempo. Früher hat sie viel Sport getrieben: Trimm-Dich-Pfad, Ski-Langlauf, Wandern. Sogar das Deutsche Sportabzeichen hat sie gemacht, mit siebzig. Die rüstige 84-Jährige achtet auch heute noch auf Bewegung: Einkaufen zu Fuß, Gartenarbeit, Hausarbeit, Treppensteigen. Aber ob das ausreicht? Sie ist fitter als der Durchschnitt. Dennoch zeigt der Test: auch sie hat mit den typischen Problemen des Alters zu kämpfen: Ihre Kraft und ihr Gleichgewichtssinn lassen nach. Darin sehen Bewegungswissenschaftler die Ursachen für die häufigen Stürze im Alter. Allzu oft werden die Betroffenen durch Brüche in eine lange bewegungslose Pause gezwungen. Ohne Bewegung baut der Körper umso schneller ab. Der Teufelskreis des Alterns.

Im Alter: Kraft und Gleichgewicht stärken

Um Bewegung, Kraft und Gleichgewicht auf einem akzeptablem Niveau zu halten, muss man sehr viel trainieren - oder wie es ein englischer Wissenschaftler ausgedrückt hat, dem Tod buchstäblich davonlaufen. Prof. Nadja Schott zeigt Maria ein von ihr für Senioren entwickeltes Trainingsprogramm mit einem speziellen Gummiband, dem Thera-Band. Das Training soll Kraft und Gleichgewicht stärken. Am besten täglich soll Maria dieses Programm durchziehen, so lang sie es schafft. Zusätzlich ein paar Minuten Treppensteigen und so oft wie es geht auf einem Bein stehen. Zur Steigerung kann man noch auf ein Kissen steigen.

Man fühlt, dass man etwas tun muss

Schwiegertochter Bärbel (48) kommt recht schnell aus der Puste. Joggen war sie so gut wie noch nie. Aber sie weiß, dass sie etwas tun muss. "Ich empfind schon, dass ich in den letzten zwei Jahren steifer geworden bin im Oberkörper. Jetzt habe ich es halt für mich auf Alterssteifheit geschoben." Alterssteifheit mit 48? Das lässt sich ändern. Sie bekommt ein Bewegungsprogramm verschrieben, in dem sich Kraft und Ausdauer täglich abwechseln. Ihr Problem ist wie sie selbst sagt, ihr innerer Schweinehund. Für die richtige Motivation hat Prof. Schott jedoch einen ganzen Strauß an Motivationshilfen parat.

Wie man sich motiviert

Das ist zunächst der Fitnessvertrag. Alle Teilnehmer formulieren ihre Ziele für den Testmonat. Sie verpflichten sich, jeden Tag Zeit für Sport einzuräumen. Auch die Belohnung steht schon im Vertrag. Bärbel wird sich mit ihrem Mann ein Wellnesswochenende gönnen, wenn sie es durchhält. Wichtig ist auch, dass die Ziele erreichbar sind. Ein Marathonlauf nach vier Wochen wäre Unfug. Schließlich soll Sport Gesundheit fördern, nicht den Körper überfordern. Zudem: Es soll Spaß machen. Gerade Anfänger oder Neueinsteiger sollten immer mal wieder neue Sportarten ausprobieren. Ein großer Motivationsfaktor ist auch Sport in der Gruppe. Nicht jeder wird als die Einsamkeit liebender Langstreckenläufer geboren.

Beruf und Sport - wie kann das zusammenpassen?

Klaus (52) schlägt sich bei den Tests wacker. Er macht regelmäßig einmal die Woche Sport. Doch sein Problem ist die Zeit. Als Manager geht er morgens um sieben aus dem Haus und kommt nicht vor 19.00 Uhr nach Hause. Sport geht nur am Wochenende. Wie soll man jeden Tag Zeit finden? Kann er im Betrieb zwischendrin Sport machen? An einigen Tagen morgens eine Stunde später ins Büro? Geht alles nicht! Aber im Vorgespräch mit Professor Schott deutet er an, sich so zu organisieren, dass er früher nach Hause kommt und dann eventuell nach dem Sport noch am Laptop etwas arbeitet.

Manchmal geht mehr als man denkt

Tochter Nina; Im Sommer spielt sie ab und zu Tennis, aber im Winter macht sie nichts. Sie sagt, sie komme leicht aus der Puste, zum Beispiel beim Cooper-Test im Sportunterricht. Doch auf dem Laufband wächst sie über sich hinaus. Sie schafft fast 20 Prozent mehr Leistung als ihr Vater. Damit hatte sie selbst am wenigsten gerechnet. Aber es gibt eine Erklärung dafür: Sie kann mehr als sie sich zutraut. Sport ist auch Kopfsache. Sie unterschätzt, dass sie eigentlich eine hohe Grundausdauer mitbringt. Denn sie fährt immer mit dem Fahrrad zur Schule. Der Effekt ist deutlich.

Am besten immer in Bewegung

Mäßig und regelmäßig bewegen - das Mantra von Nadja Schott. Zielgerichtet soll man seinen Alltag nach Bewegungschancen durchsuchen. Treppensteigen, das Auto stehen lassen, zu Fuß gegen so oft es geht. Zehntausend Schritte, das ist das tägliche Minimum. Zehntausend Schritte, das bedeutet gut eineinhalb Stunden zu Fuß gehen. Typische Büropflanzen, die auch noch mit dem Auto zur Arbeit fahren, schaffen nicht einmal 1.000 am Tag. Die Familie trägt in der gesamten Testphase einen Schrittzähler. Obwohl Klaus und Bärbel, die Lehrerin ist, viel in ihrer Arbeit laufen, kommen sie kaum auf Fünftausend. Erst mit zusätzlichem Joggen oder Walken wird das Pensum erfüllt.

Die Wohnung wird zum Fitnessstudio

Das tägliche Bewegungsprogramm wird ergänzt durch kleine spielerische Übungen Zwischendurch. Man muss lernen, seine Umgebung mit anderen Augen zu sehen. Damit dieser Prozess in Gang kommt, gibt es einen Hausbesuch der Sportlehrerin Christina Skoda, die auch am Institut für Sport- und Bewegungswissenschaften der Universität Stuttgart arbeitet. Systematisch geht sie mit der Familie von Zimmer zu Zimmer und erklärt einfache Übungen. Das Haus wird so zum Fitness-Studio.

Das Fünf-Minuten-Paket

Zum Warmwerden macht Christina etwas ganz Kurzes, dafür aber Intensives: Das Fünf-Minuten-Paket. Fünf Übungen, je fünfmal hintereinander, so schnell es geht. Wer die fünf geschafft hat, fängt wieder von vorn an. Ziel der Übungen ist es, in möglichst kurzer Zeit ohne Überlastung einen Kraftimpuls zu setzen. Dieses Paket sollen Klaus, Bärbel und Nina jeden zweiten Tag machen.

Wird die Familie das tägliche Programm durchstehen?

Schnell zeigen sich erste Ermüdungserscheinungen. Besonders das Fünf-Minuten-Paket hat es in sich. Nina findet es "die schlimmsten 5 Minuten am ganzen Tag!". Doch "das Paket" hat einen unschlagbaren Vorteil, es ist nach fünf Minuten schon vorbei. Bei fünf Minuten am Tag kann niemand sagen, dass er keine Zeit für Sport habe. Fünf Minuten hat jeder. Die Familie macht das Paket gemeinsam. Der gegenseitige Ansporn gibt allen einen enormen Motivationsschub. Alle werden am Ende sagen, dass ihnen gerade das gemeinsame Sporteln geholfen hat, das tägliche Programm durchzuhalten. Die erste Woche war die härteste. So ziemlich jeder der Teilnehmer hat es kurz bereut, sich auf diesen Test eingelassen zu haben. Am meisten beklagen sich alle darüber, dass es keinen Tag Pause gibt. Aber Prof. Schott kennt kein Pardon: Mäßig, aber regelmäßig.

Erste Erfolge

In Woche drei wendet sich die Stimmung deutlich. Klaus erweitert seine Kraftübung zum Sechs-Minuten-Paket und Bärbel freut sich richtig aufs Walken am Nachmittag. Oma Maria geht zur Seniorenfitness und macht fleißig ihre Übungen. Nur "dieses Gewackel auf einem Bein", die Gleichgewichtsübungen, die mag sie gar nicht. Enkelin Nina dagegen entwickelt besonderen Ehrgeiz gegenüber ihrem Schrittzähler. Sie läuft manchmal zur Schule und geht am Nachmittag noch Joggen. Ein Rekord jagt den nächsten. Oft kommt sie auf 15.000 Schritte pro Tag. Langsam schleift sich die angestrebte neue Bewegungskultur in den Alltag ein.

Nach einem Monat. Der Tag der Wahrheit.

Die Professorin ist selbst etwas skeptisch bei diesem ungewöhnlichen Test. "Man darf nicht zu viel erwarten, es sind grad mal vier Wochen." Normalerweise denken Sportwissenschaftler in längeren Zeitspannen, drei Monate Training und mehr. Nach nur einem Monat erwartet sie keine großen Veränderungen. Doch die Familie war sehr fleißig. So viel Mühe darf doch nicht vergeblich gewesen sein. So sind alle hochgespannt. Wieder geht es los mit dem Laufband. Bärbel war vor vier Wochen vergleichsweise schwach in der Ausdauer. Für sie zeigt sich eine deutliche Verbesserung. Auch die anderen schneiden etwas besser ab.

Kraft und Beweglichkeit werden gleichmäßiger

Beim Eingangstest fiel auf, dass die Körperseiten ganz unterschiedlich sind, sei es bei der Beweglichkeit in der Schulter oder auch der Kraft in den Armen und Beinen. Bärbel ist nach dem Test im Glück: "Ich freu’ mich extrem dass sich alles verbessert hat und das die Unterschiedlichkeit in der Seitigkeit auch besser geworden ist." Vieles ist besser geworden, nur Marias Gleichgewicht noch nicht. Sie trainiert zu Hause allein, da lässt sie die Gleichgewichtsübungen vielleicht manchmal etwas schleifen.

Schneller denken durch Sport?

Ein Forschungsschwerpunkt des Stuttgarter Instituts für Bewegungswissenschaften ist der Zusammenhang zwischen körperlichem Training und Kognitionsfähigkeiten. Eine spannende Frage war also, ob und wie sich ein nur einmonatiges tägliches Training auf zum Beispiel die Konzentrationsfähigkeit auswirkt. Dazu mussten alle zu Beginn mehrere Tests auf dem Papier oder dem Bildschirm machen. Die Messungen nachher sind etwas schwierig. Um ein wissenschaftliches Ergebnis zu bekommen, müsste man den Test wiederholen. Außerdem stören die Fernsehaufnahmen den Test. Dennoch, bei Schülerin Nina zeigt sich eine recht deutliche Lernkurve. Sie bestätigt damit eine wissenschaftliche Erkenntnis, die auch unter korrekten Testbedingungen gewonnen wurde. Körperliches Training stärkt auch den Geist.

"Wir bleiben dran"

Das Fazit aller Familienmitglieder: Zusammen macht es am meisten Spaß. Unter allen Motivationstricks ist das der wirksamste. Denn "dann ist auch die Motivation und auch der Druck (da), dann hat man eine Regelmäßigkeit, und das war sehr gut" fasst Klaus es am Ende zusammen. Der Fitnessvertrag ist erfüllt. Alle haben sich ihre Belohnung redlich verdient. Und alle sind sich sicher: sie wollen dranbleiben. Nicht täglich, aber mehrmals die Woche auf jeden Fall.