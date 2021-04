Früherkennung kann helfen, kann aber auch zu unnötigen Behandlungen führen.

Das Glaukom, auch der Grüne Star genannt, ist eine tückische Krankheit. Denn sie kommt schleichend. Die Einengung des Gesichtsfeldes wird von den Betroffenen meist lange Zeit nicht bemerkt. Denn das Gehirn kompensiert die Ausfälle teilweise, beziehungsweise es geht einfach davon aus, dass die von den Augen "gelieferten" Bilder 100 Prozent des Blickfeldes darstellen. Deshalb empfehlen viele Augenärzte die Früherkennung - doch Experten sind sich uneins, wie sinnvoll die Maßnahme ist. Unter anderem weil man nicht vorhersagen kann, wie gravierend sich die Krankheit entwickelt. Deshalb zahlen die Krankenkassen diese Früherkennung auch nicht. Es ist eine individuelle Gesundheitsleistung. Eine sogenannte "IGeL".

Ein weiterer Punkt, der gegen die Glaukomfrüherkennung spricht, ist die Tatsache, dass Glaukomoperationen auch Schaden anrichten können. Bei Elisabeth Putz aus Klagenfurt war das ohne Frage der Fall. Elisabeth Putz war von Geburt an auf einem Auge blind. Glaukom-Früherkennung wurde ihrem anderen Auge zum Verhängnis. Heute ist Elisabeth Putz blind. Mit einer speziellen Software konnte sie trotz ihrer Erkrankung ein erfolgreiches Ratgeber-Portal im Internet aufbauen. Vor der Erblindung arbeitete Elisabeth Putz als Maklerin. Wegen ihres erhöhten Augeninnendrucks und einem beginnenden Glaukom auf dem verbliebenen Auge rieten ihr Ärzte zur Operation. In ihrem Fall kein guter Rat, wie aus der Schilderung der Klagenfurterin hervorgeht.

"Man geht nie davon aus, dass Komplikationen bei einem selber eintreten. Bei mir sind allerdings nach der ersten Operation ziemlich viele Komplikationen eingetreten. Ich habe eine Glaskörperentfernung gehabt und habe danach nur noch fünf Prozent gesehen. Das war ein wirklicher Schock, denn ich hab damals zum ersten Mal mein Berufsbild ändern müssen."

Ein tragischer Einzelfall? Was sagt die Wissenschaft zur Glaukom-Früherkennung? Die Krankenkassen betreiben im Internet den IGeL-Monitor mit Informationen zu den Selbstzahler-Leistungen. Auch die Augeninnendruckmessung zur Glaukomfrüherkennung wird hier besprochen. Und zwar tendenziell negativ. Auch die Fachleute hier sind der Meinung, dass die Früherkennung das Risiko für unnötige oder gar schädliche Medizin mit sich bringt.

Die Ursache für hohen Augeninnendruck ist ein gestörter Abfluss des Kammerwassers, das in den Augenkammern um die Linse zirkuliert. Das führt zu einer Erhöhung des Augeninnendrucks. Dabei kann auch eine Schädigung des Sehnervkopfes auftreten. Das ist die eigentliche Ursache für die Sehstörung Glaukom. Nicht der Druck. Denn 40 Prozent der Glaukom-Patienten haben keinen hohen Augendruck Und 80 Prozent Menschen mit hohem Augeninnendruck haben kein Glaukom!

Dass der Augeninnendruck ein äußerst fragwürdiger Parameter für die Diagnose des Glaukoms ist, zeigt auch die Geschichte von Elisabeth Putz: "Nach der ersten Operation habe ich einen mehr oder weniger hohen Augendruck gehabt, über 5 Jahre hindurch. Hab damit sehr gut gelebt und mein Glaukom hat sich nicht weiter verschlechtert. Bis mir aber ein Spezialist dazu geraten hat, mich trotzdem noch einmal operieren zu lassen. Es gab wieder ziemlich schlimme Komplikationen. Meine Netzhaut bekam einen Riss. Ich war zwei Tage nach der Operation vollkommen blind und musste dann infolge weiterer Operationen mein Auge entfernen lassen."

Dr. Christian Weymayr arbeitet beim Spitzenverband der Krankenkassen beim IGeL-Monitor. Die Messung des Augeninndrucks zur Glaukom-Früherkennung - sagt er - entspricht nicht mehr dem Stand der Wissenschaft: "Ein Augenarzt, der die Augeninnendruck-Messung alleine anbietet, der handelt nicht nur gegen die Erkenntnisse der Wissenschaft, sondern auch gegen das, was seine Fachgesellschaft - also gegen das, was seine Experten, an denen er sich orientieren sollte, ihm empfehlen."

Für den Augenarzt und Leiter der Uni-Augenklinik in Mainz, Prof. Norbert Pfeiffer ist der hohe Augeninnendruck aber dennoch ein klarer Grund dafür, medizinisch einzugreifen: "Wir wissen inzwischen aus sehr großen und verlässlichen Studien, dass wenn der Augeninnendruck dauerhaft gesenkt wird beim Glaukom, dass dann wirklich bei den allermeisten Patienten Sehverschlechterungen oder Erblindung verhindert werden. Das geht mit Medikamenten. Aber Medikamente reichen oft alleine nicht aus. Und dann muss eine Operation herangezogen werden."

Mit der Operation soll der Abfluss des Kammerwassers korrigiert und der Augendruck gesenkt werden. Doch die Entwicklung des Glaukoms kann damit nicht zuverlässig verhindert werden. Das untermauert auch eine große Studie: Dafür wurden Patienten mit hohem Augendruck auf zwei Gruppen verteilt. In einer Gruppe wurde der Druck gesenkt. In der anderen nicht. In dieser Gruppe der Unbehandelten hatten 10 Prozent innerhalb von fünf Jahren ein Glaukom entwickelt. In der Behandlungs-Gruppe immerhin noch fünf Prozent. Fünf von Hundert profitierten also von der Behandlung. Das heißt aber auch: Hier wurde 19 mal umsonst behandelt, um einen Erfolg zu haben.

Vor allem gilt: für eine Diagnose des Glaukoms reicht die Messung des Augendrucks nicht aus. Es muss der Augenhintergrund untersucht werden. Erst wenn hier eine Schädigung des Sehnervkopfes entdeckt wird, gilt ein Glaukom als sicher diagnostiziert. Erst dann macht eine Behandlung - wenn überhaupt - Sinn. In einem frühen Stadium gilt die Operation zwar als relativ sicher. Doch bei weit fortgeschrittenem Glaukom gibt es ein erhebliches Risiko: Hier zerstört die OP die verbliebene Sehkraft der Patienten in bis zu 17 Prozent der Fälle. Hinzu kommt: in einigen Fällen hält die Drucksenkung durch die OP nicht an. Patienten werden immer wieder operiert. Und der Erfolg durch die Operation ist keineswegs garantiert. Dr. Weymayr vom IGeL-Monitor erklärt: "Es werden frühe Glaukome behandelt, die unbehandelt nie Probleme gemacht hätten. Diese Menschen werden unnötigerweise behandelt. Und die Nebenwirkungen - und jede Therapie hat Nebenwirkungen - müssen sie dann in Kauf nehmen. Ohne dass es ihnen etwas nützt. Und die Aufklärung darüber, die kommt in der Regel zu kurz."

Auch Norbert Pfeiffer weiß: Ein Teil der Patienten profitiert nicht von der OP. Aber Erblindung sei ein so schlimmes Handycap, dass man dafür auch Überbehandlung - also eine gewisse Zahl unnötiger Operationen in Kauf nehmen müsse. "Keine Behandlung ist natürlich für alle immer wirksam. Operative Eingriffe haben ihre Risiken. Aber die allermeisten Patienten können ihr Sehvermögen bewahren."

Bei Elisabeth Putz war das nicht der Fall. Sie hat sich aber mit ihrem Schicksal arrangiert und ist trotz der Blindheit ein lebensbejahender Mensch geblieben. Über eines ärgert sie sich aber bis heute: Von keinem ihrer Ärzte wurde sie vernünftig über Chancen und Risiken der Früherkennung und der Glaukomoperation aufgeklärt.