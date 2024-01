Brille - der lange Weg zum scharfen Bild

Ihren Namen verdankt sie dem Beryl, einem Mineral, dass Mönche als primitives Sehwerkzeug einsetzten. odysso zeigt den Siegeszug der Brille vom Einglas bis zum Datenschaufenster.

Der magische Kristall

Wer die Brille erfunden hat ist bis heute unklar. Der Mathematiker und arabische Gelehrte Hasan al-Hazen (1040 nach Christus) beschreibt im Buch "Schatz der Optik“ die vergrößernde Wirkung des Glaskugelsegments, des späteren Lesensteins. Die Erkenntnisse setzt er jedoch nie in die Praxis um. Seine Schriften werden ins Lateinische übersetzt und im Mittelalter von Mönchen in den Klöstern gelesen. Sie sollen sich die Aufschriebe zu Nutze gemacht haben und studierten mit einem geschliffenen Mineral, dem Beryll, ihre heiligen Schriften. Aus dem Wort "Beryll“ leitet sich heute der Name der "Brille“ ab. 1267 liefert der Oxforder Franziskanermönch Roger Bacon den wissenschaftlichen Nachweis, dass sich mit speziell geschliffenen Gläsern kleine Buchstaben vergrößern lassen.

Erste Brillenmodelle

Die ersten Brillengläser werden im dreizehnten Jahrhundert von Venezianern gefertigt. Die "Nietbrille“ entsteht: Eine Brille aus Metall oder Holz, bei der ein genieteter Steg zwei Eingläser zusammenhält. Sie muss umständlich über der Nase gehalten werden. Erst mit der Erfindung des Buchdrucks steigt die Nachfrage der Brille auch beim gemeinen Volk. Die "Drahtbrille“ wird maschinell und billig produziert. Das Ergebnis sind zwei schlecht geschliffene Gläser, die durch ein dünnes Drahtgestell aneinander gehalten werden. Man klemmt sich dieses Modell auf die Nase. In China entsteht die "Fadenbrille“. Sie wird mit Fäden an den Ohren befestigt.

Brillenmacherzünfte

In Deutschland werden Brillen in Nürnberg, Fürth, Augsburg und Regensburg hergestellt. In Nürnberg beispielsweise war den Brillenmachern bei Strafe untersagt mit ihren Produkten die Stadt zu verlassen. Quacksalber und Bader verkaufen die Drahtbrillen auf Märkten und dichteten den Gestellen magische Kräfte an. Von einem individuellen Sehtest noch weit entfernt, wurden die Brillenmodelle einfach einzeln vor die Nase gehalten, bis die passende Stärke gefunden wurde.

Statussymbol und Zeichen von Schwäche

Obwohl der Engländer Edward Scarlett im achtzehnten Jahrhundert die erste Brille mit Bügeln entwickelt, die über die Ohren verlaufen, bevorzugen die Reichen immer noch Modelle, die man in der Hand hält. Opulent verzierte Scherenbrillen, auch Binocle genannt, gelten bei den Damen als schick und zerstören nicht die Frisur. Auch Goethe besitzt eine Scherenbrille. Doch er schämt sich dafür und benutzt sie nur heimlich. Solchen Eitelkeiten unterliegen auch die Menschen im Biedermeier. Die einfachen und praktischen Brillenmodelle gelten, sofern sie von Damen getragen werden als unschicklich - und das bis zum Ende des 19ten Jahrhunderts.

Individuelle Sehhilfe

Erst im 18. Jahrhundert entstehen Brillen mit konkaven Linsen für Kurzsichtige. Brillengläser, ähnlich wie wir sie heute kennen, werden im Industriezeitalter von Ernst Abbe und Carl Zeiss entwickelt. Anhand von vielerlei Messpunkten im Auge wird die Sehstärke berechnet. Die beiden führen auch die Dioptrien-Zahl für die Brillenstärke ein. Augenoptiker werden diese Gläser bald in jeder größeren Stadt anbieten. Die Brille ist aus der Welt nicht mehr wegzudenken.