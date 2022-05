Überleg doch mal - bevor du dir ein Tier anschaffst!

Schnell gekauft und falsch gehalten, leben viele Haustiere ein trauriges Leben. Wer vor der Anschaffung eines tierischen Hausgenossen den Kopf einschaltet, kann Tierleid verhindern.

Ein Volk von Tierfreunden?

Die Deutschen sind tierlieb. Das lassen zumindest die Zahlen vermuten. An die 30 Millionen Haustiere gehören (laut Deutschem Heimtierverband) hierzulande mit zur Familie. Und die Bandbreite der befellten, gefiederten oder geschuppten Hausgenossen wird immer größer. Neben Kanari, Katze, Kaninchen und Co tummeln sich inzwischen auch Degus, Chinchillas, Boas und Leguane in Eigenheim oder Mietwohnung. Dass es den Tieren in unserer Obhut aber oft gar nicht gut geht, wird dabei allzu gern übersehen. Aus Gedankenlosigkeit, Unwissenheit oder Egoismus übergehen wir ihre Bedürfnisse. Und richten dabei oft irreparable Schäden an. Eine Nürnberger Amtstierärztin bringt das meist stumme Leiden unserer tierischen Mitbewohner lapidar auf den Punkt: "nur, weil ein Tier nicht tot umfällt, heißt das noch lange nicht, dass es froh ist."

Genau genommen, beginnt die Verantwortung schon vor der Anschaffung. Habe ich Platz, Geld, und vor allem Zeit für ein Tier? Welche Bedürfnisse hat es? Wird sich an meiner Lebenssituation in den nächsten Jahren etwas ändern? Wer sorgt für Wotan, Maunzi oder Lucky, wenn die Kinder plötzlich doch keine Lust mehr haben? Wer übernimmt die Pflege im Urlaub? Der Deutsche Tierschutzbund hat einen ganzen Katalog solcher Vorabfragen zusammengestellt und empfiehlt, bei der kleinsten Unsicherheit mit der Anschaffung eines Tieres lieber zu warten.

Plötzlich auf den Hund gekommen

Ich selbst war in diesem Punkt leider ziemlich inkonsequent. Bei den Dreharbeiten zu meiner Dokumentation HUNDELEBEN in einer rumänischen Tötungsstation hat mich eine Hündin derart berührt, dass ich sie einfach mitnehmen musste. Laila ist ein ganz liebes Mädchen, aber eigentlich lässt mir mein Job gar keine Zeit für ein eigenes Tier. Laila bräuchte viel mehr Bewegung; wir müssen an ihrer Idealfigur arbeiten, und ich muss mich fragen, wie ich ihr noch besser gerecht werden kann.

Ab ins Tierheim noch im Verkaufskarton

Im Rüsselsheimer Tierheim sind die Folgen überstürzter Tierkäufe mit Händen zu greifen. Manche der 600 Bewohner wurden noch in Originalverpackung von der Zoohandlung dort abgegeben. War doch nicht das richtige! Auch die drastischen Folgen von Haltungsfehlern springen ins Auge: Kaninchen etwa, deren Zähne durch falsche Ernährung zu funktionslosen Hauern verwachsen sind. Oder ein kleiner Leguan mit einer Wirbelsäulenverkrümmung, verursacht durch falsche Beleuchtung. Vor allem die komplexen Bedürfnisse dieser sogenannten Exoten würden schnell unterschätzt, moniert die Tierheimleiterin Claudia Kemmler, auch, wie riesig groß manche Arten würden, die als Jungtiere preiswert im Laden zu haben sind.

Ach, warte, ich kauf nur noch schnell ein Kaninchen!

Schon unsere Kaufentscheidung kann also ein wichtiges Zeichen zum Tierwohl setzen. Meine Meinung: Tierbörsen und Online-Handel sind Quälerei. Wühltischwelpen zu Dumpingpreisen aus dubiosen Zuchten und Kofferräumen genauso. Und statt im naturgemäß profitorientierten Zoogeschäft oder gar Gartencenter zu shoppen, wo jeder für kleines Geld ganz spontan noch einen niedlichen Hamster aus Massenzucht in den Einkaufswagen packen kann, sollten wir lieber ein "Secondhand-Tier" erwerben. 300.000 davon warten in den Heimen des Deutschen Tierschutzbundes auf ein neues Zuhause; vom Guppy bis zum Golden Retriever ist alles dabei. Am besten gleich zwei nehmen und an viel Auslauf denken!