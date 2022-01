Alles nur für’s Tier?

Der Heimtiermarkt boomt - ob Accessoires, Futter oder Spielzeug, für unsere besten Freunde geben wir gern Geld aus. Kein Bedürfnis soll unbefriedigt bleiben - aber geht es wirklich ums Tier?

Beautylounge für Vierbeiner

Mit Hingabe lässt die Friseurin ihre Bürste durch das Haar ihrer Kundin gleiten, nebenan werden die letzten Härchen mit Schere und Kamm getrimmt, dem Schnitt der letzte Schliff verpasst. Das Rasseln eines Rasierers untermalt die Szenerie, hinter den Frisiertischen hängt bunte Werbung für Pflegeprodukte. Alles erinnert an einem normalen Frisiersalon - nur dass die Kunden nicht freiwillig hergekommen sind. Es sind Hunde, von ihren Besitzern auf den Frisiertisch gebracht, für die Fellpflege, die Krallen und den perfekten Haarschnitt. Ganz links steht Bossia auf dem Frisiertisch. Sie ist der Grund für das Rasierer-Geräusch. Oder vielmehr ihre Gesichtsrasur. "Sie ist ein Chinese Crestet Powder Puff Dog", erklärt ihre Besitzerin, "und da muss man das Gesicht und die Brust rasieren, damit man die Rasse erkennt." Das ist Bossias Besitzerin wichtig, denn sie möchte mit ihrem Hund gleich zur Rassehundeausstellung - und dort zählt auch das Aussehen. Wer schön sein will, muss stillhalten. Aber wollen Hunde schön sein? "Es werden auch die Schnurrhaare mit wegrasiert" erklärt die Hundebesitzerin jetzt wie selbstverständlich, " das macht dem Hund überhaupt keine Probleme. Weil er ja die Schnurrhaare nicht wie eine Katze benutzt, sondern, ja, er braucht sie im Prinzip nicht, es sieht halt nur schön aus."

Shampoo, Fellfarbe und Nagellack

Schön aussehen, diesen Anspruch haben wir. An uns, an unsere Mitmenschen, aber offenbar auch an unsere besten tierischen Freunde. Was unter Menschen nicht geht, soll auch unter Mensch und Tier nicht sein: riecht das Tier streng, gibt es Shampoo. Viele Besitzer lassen ihr Tier ins Bett - da muss Fifi gut riechen. Zieht der Hund zu sehr an der Leine, gibt es den Kinderwagen für den Hund. Haargummis, Fellfarbe und sogar Nagellack für die Krallen gibt es, und: jede Menge Spielzeug. Bunt und kuschlig steht hoch im Kurs und Quietschetierchen, auch wenn die schon nach ein paar Mal "spielen" kaputtgebissen sind. Warum es süß, kuschlig und bunt sein muss, dass weiß selbst die Verkäuferin am Spielzeugstand nicht so genau: "Wahrscheinlich für unsere Augen" mutmaßt sie, "denn dem Hund ist das ja egal, was das Spielzeug für eine Farbe hat. Die sehen das ja gar nicht richtig". Tatsächlich: vor allem rote Farbtöne können Hunde und auch Katzen gar nicht richtig erkennen. Sie sehen sie grau. Trotzdem gibt es auch jede Menge pinker Katzenwedel, damit der Stubentiger auch in der Wohnung toben und spielen kann.

Tierfutter - an Menschen getestet

4,4 Milliarden Euro gaben die Deutschen 2014 laut Industrieverband Heimtierbedarf für ihre Heimtiere aus. Allein über 3 Milliarden Euro für Tierfutter. An das Futter für ihre Tiere haben die Besitzer immer höhere Ansprüche. Es muss Lebensmittelqualität haben, soll natürlich, am besten bio sein. Immer mehr Anbieter werben für ihr Tierfutter wie für die feinsten Bio-Nahrungsmittel: regional, saisonal, das Fleisch schlachtfrisch vom metzger, sogar gluten- oder laktosefreie Tiernahrung gibt es längst. Das billige industrielle Tierfutter steht im Verdacht, für immer mehr Allergien und Erkrankungen bei den Tieren zu sorgen. Dabei füttern auch die Besitzer oft an den Bedürfnissen der Tiere vorbei: zu viel oder zu viel vom Falschen. Denn die Fütterung ist das positive Moment der Mensch-Tier Kommunikation. Wenn Bello frisst, ist er am liebsten. Besitzer von übergewichtigen Tieren haben einen engeren Bezug zum Tier, sehen in ihm eher einen Freund-Ersatz - sie wollen Zuneigung und dem Tier was Gutes tun. Das fanden die Wissenschaftler Ellen Kienzle und Reinhold Berger heraus. Freund- oder Kind-Ersatz, treuer Begleiter, unermüdlicher Zuhörer - Tiere machen keine Vorwürfe, können keine Ansprüche formulieren und sind bedingungslos da. Was so manch ein Tierbesitzer unter seinen eigenen Artgenossen vergeblich sucht, hofft er, durch sein Tier zu erfahren: Liebe, Zuneigung, Nähe und Kommunikation.