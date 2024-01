Schluss mit der Solidarität?

Rauchen, Alkohol, schlechte Ernährung und kein Sport: Wer ungesund lebt, sollte im Krankheitsfall auch mehr zahlen müssen. Ist doch nur gerecht - oder?

Abend für Abend auf dem Sofa lümmeln, Weinglas, Zigarette und Naschereien stets griffbereit, und Sport spielt - außer im Fernsehen - keine Rolle: Wer so lebt, riskiert seine Gesundheit. Die Wahrscheinlichkeit für spätere Leiden wie Übergewicht, Diabetes und Gelenkverschleiß ist hoch. Zwar hat jeder das Recht auf ein ungesundes Leben. Dennoch: Wer in der gesetzlichen Krankenversicherung oft und schwer krank ist und folglich viele der versicherten Leistungen in Anspruch nimmt, zahlt nicht etwa mehr ein als andere - nein, die Gesunden zahlen für die Kranken mit. Gerade in Zeiten knapper Kassen wird daher immer wieder mehr Eigenverantwortung gefordert: Wer seiner Gesundheit bewusst schadet, soll sich später im Krankheitsfall stärker an den Behandlungskosten beteiligen müssen.

Arme Kranke

"Gesundheit hat viel mit Bildung zu tun." SWR SWR -

Professor Gerd Glaeske von der Universität Bremen hält derartige "Sündensteuern" für falsch. Das Solidarsystem dürfe sich nicht zulasten der Kranken entlasten. "Wir wissen, dass der größte Anteil von Krankheiten und Verhaltensweisen sozialschichtbedingt sind. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass die Menschen in den unteren sozialen Schichten lieber kränker sind", so Glaeske. Gesundheit habe viel mit Bildung zu tun und mit den Möglichkeiten, gut zu wohnen und sich gesund zu ernähren. Ziel müsse sein, den Lebensstil der Menschen zu verbessern - damit alle eine möglichst große Chance haben, gesund zu bleiben.

Persönliche Gesundheitsrisiken

Das grundsätzliche Problem mit den Sündensteuern: Die Grenze zwischen ungesundem und gesundem Verhalten ist unscharf. So ist zwar unstrittig, dass Rauchen und zu viel Alkohol dem Körper schaden. Doch was ist mit dem gesundheitsbewussten, aber gestressten Manager, dessen Lebensstil ebenfalls ein Gesundheitsrisiko birgt? Oder dem Extremsportler? Und: Was heißt hier überhaupt extrem? Laut Glaeske fallen die meisten Kosten, die durch Sportunfälle verursacht werden, nicht etwa auf extravagantes Basejumping oder Boxen, sondern auf Fußball - was nahe liegt, da sehr viele Menschen Fußball spielen. Spätestens hier zeigt sich: Wer von den Versicherten mehr Verantwortung fordert, um die Gesundheitskosten zu senken, kommt schnell an seine Grenzen.

Das liebe Geld

Ohnehin kostet ein ungesunder Lebensstil nicht zwangsläufig mehr Geld, denn - auch wenn es makaber klingt - mit dem oft früheren Tod enden auch die Gesundheitskosten. Dass sich zudem der demografische Wandel negativ auf die Finanzierung des gesetzlichen Krankenversicherungssystems auswirkt, steht außer Frage: Es sind die Erwerbstätigen, die die notwendigen Leistungen für die Gesundheitskosten aufbringen; und ihre Zahl wird - im Verhältnis zu den Leistungsempfängern - in Zukunft noch kleiner werden. Für die hohen Gesundheitskosten scheint das Altern der Gesellschaft aber eine eher untergeordnete Rolle zu spielen.

Ziel verfehlt

Glaeske: "Die Überversorgung und die Fehlversorgung ist das, was uns eigentlich Kopfschmerzen bereitet." So werde etwa nach wie vor in vielen Bereichen zu häufig unnötig operiert. "Wir haben etwa 200 Milliarden Euro, die wir Jahr für Jahr in der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeben, und wir gehen davon aus, dass man mindestens 15 Prozent einsparen kann, wenn Über- und Fehlversorgung abgestellt werden kann", so der Gesundheitsökonom. Vor diesem Hintergrund erscheint die Diskussion um die Frage, welche persönlichen Gesundheitsrisiken von der Solidargemeinschaft der gesetzlichen Krankenkassen getragen werden sollen und welche nicht, wenig zielführend.