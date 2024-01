Sie haben Rückenschmerzen und Ihr Arzt will unbedingt operieren. Doch nach der OP sind die Schmerzen immer noch da oder sogar schlimmer. Solche Fälle passieren immer wieder! odysso fragt nach, warum es so schwer ist, medizinische Über- und Fehlversorgung in den Griff zu bekommen.

Unsere Themen: