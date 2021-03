Zu wenig Männer arbeiten in der Pflege, als Erzieher oder Tagesvater. Warum sind diese typisch weiblichen Jobs für sie so wenig attraktiv? Wie ist es möglich das schlechte Image zu wandeln?

Tagesvater mit Herz

Er tobt und spielt, wickelt und füttert den ganzen Tag. Seit 11 Jahren ist der ehemalige Programmierer Mehran A. ein sehr begehrter Tagesvater. Früher hat er immer nachts gearbeitet, damit er tagsüber seine Söhne sehen konnte. Dabei ist ihm aufgefallen, dass er sehr gut mit Kindern umgehen kann. Daraufhin hat er entschieden umzuschulen: "Ich hab nie darüber nachgedacht ob das ein männlicher oder weiblicher Beruf ist. Es hat ja hobbymäßig angefangen, dann habe ich die Liebe dazu gefunden. Und dann wurde mir klar, dass man auch noch nebenbei etwas Geld damit verdienen kann."

Viele Männer reagieren irritiert, wenn er begeistert von seinem Beruf erzählt. Und auch die Mutter des Muslims konnte erst nicht verstehen, warum ihr Sohn diese Arbeit macht. Sie sagte: "Das ist keine schöne Arbeit. Die weinen immer, die machen Kacka. Dafür bist Du nicht nach Deutschland gekommen."

Der Anteil der Männer in der Kindertagespflege steigt zwar, ist aber nach wie vor gering: von 44.000 Beschäftigten in diesem Bereich sind gerade einmal 1.500 Männer. Die Verhältnisse in anderen typisch weiblichen Berufen sind ähnlich.

Verdienst, Status und das Rollenbild bestimmen die Berufswahl

Jugendforscher Klaus Hurrelmann beleuchtet, warum immer noch 60 Prozent der jungen Männer einem traditionellen Rollenbild folgen. Bei den jungen Frauen sind das nur noch 20 Prozent: "Die jungen Männer sind anfälliger für Klischees. Sie fürchten vor allem ihre Freunde, also die gleichaltrigen anderen jungen Männer. Und wenn die nicht damit einverstanden sind, dass man das klassische Männerbild verlässt, dann haben sie sofort Angst und machen das dann auch nicht." Viele Jungen hängen auch noch an der traditionellen Vorstellung, später die Familie ernähren zu müssen. Deshalb orientieren sie sich bei der Berufswahl oft am Geld, so Hurrelmann: "Aber wenn’s dann hart auf hart kommt, ist das nicht das Entscheidende. Sie entscheiden sich dennoch nicht für den Pflegeberuf, sondern eher für die Stadtreinigung, obwohl die Bezahlung wohl ungefähr gleich sein dürfte. Da sieht man: Geld ist nicht das Entscheidende."

Das Image muss stimmen

Stadtreinigung wird mit Schweiß und Muskeln assoziiert. Anständige körperliche Arbeit für Männer eben. Ansonsten ist für Jungs aber auch der gesellschaftliche Status wichtig. Typische Frauenberufe kommen bei ihnen gar nicht gut an: "Es sitzt sehr tief in der ganzen Gesellschaft, dass typische Frauenberufe als nicht so wertvoll gelten, als nicht so wichtig und nicht so einflussreich. Deswegen herrscht die Vorstellung, dass dort, wo sehr viele Frauen in einem Beruf sind, man im Grunde kein hohes Ansehen hat.

Frauenjobs gelten als uncool. Doch unserer Gesellschaft fehlen Erzieher, Pfleger und Servicekräfte. Wie also überzeugt man Männer von typisch weiblichen Jobs? Ein Versuch sind Imagekampagnen. Wie zum Beispiel: "Pflege braucht Helden" (http://www.pflege-braucht-helden.de). Doch die Erfolge sind spärlich.

Liegt es an der Machart? Auch, aber nicht nur, sagt Karen Heumann. Die Werbeexpertin wurde vom "manager magazin" gerade erst zu einer der einflussreichsten Frauen der Wirtschaft gekürt: "In meinen Augen reicht es nicht, zu sagen: ‚Sei ein Held’. Oder: ‚Das ist cool’, weil man nicht sagen kann, etwas sei cool, dann ist es schon nicht mehr cool. Es ist cool oder es ist nicht cool. Da kann auch Werbung nicht zaubern. Und deswegen ist das hochkomplex." Jungs brauchen vor allem neue Vorbilder. Männer, die ihnen die Angst nehmen, als unmännlich zu gelten, sobald sie die traditionelle Rolle verlassen. Dann kann auch Werbung etwas bewirken, sagt Karen Heumann: "Man kann Menschen wirklich zum Umdenken bringen. Das geht aber nicht einfach mal so. Man muss sie wirklich zum Umdenken einladen oder etwas so neues Überraschendes erzählen, dass sie sagen: OK - das hab ich irgendwie falsch gesehen. Die Kampagne, die momentan wie keine andere dafür steht, ist "Umparken im Kopf" von Opel, wo in diesem Satz das ganze Programm liegt. Nämlich selbstkritisch zu sagen: Ich weiß, wie du über mich denkst - aber park mal um im Kopf, denk mal neu." Die Zulassungszahlen für Opel sind durch die Kampagne gestiegen.

Die Gesellschaft muss umdenken

Doch Kampagnen sind das eine. Und wie wäre eine Männerquote für Frauenberufe? Klaus Hurrelmann glaubt eher, dass Jungen andere Anreize brauchen, um sich weiterzuentwickeln. "Es müsste sich auszahlen. Alle müssten ‚Hurra’ schreien und sagen ‚JA, so ist es richtig’, wenn junge Männer in einen typisch weiblichen beruf gehen. Die Erfahrung erleben die jungen Frauen. Sie bekommen überwiegend positive Signale, wenn sie den klassischen Frauenberuf verlassen und in einen Männerberuf hineingehen. Die Männer haben diese Hurra-Stimmen noch nicht so stark gehört. Und deswegen zögern sie, sind ängstlich und halten sich zurück."

Mehran hat den Mut gehabt und ist Tagesvater geworden. Er ist fest davon überzeugt, dass er den schönsten Job der Welt hat. Besonders wichtig ist für ihn dabei, dass seine Frau seine Arbeit wertschätzt: "Sie findet das genial und ist sehr stolz auf mich. Das motiviert mich natürlich."

Auch die Kinder lieben Mehran. Ihre Mütter auch. Wenn das nicht Anreiz genug ist neue Wege zu gehen...