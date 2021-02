Beurteilen Erwachsene Kinder nach dem Geschlecht? Wir wagen das Experiment, verkleiden Jungs als Mädchen, Mädchen als Jungs und fragen: Wie wirkt das Kind auf Sie?

Spontane Reaktionen

Umfrage in der Mainzer Fußgängerzone und in der Unimensa; außerdem in Frankfurt am Flughafen. Wir zeigen Passanten circa einminütige Videoclips von einjährigen Kleinkindern. Die Kinder auf den Videos machen nichts Besonderes. Sie krabbeln ein bisschen, spielen etwas, erforschen ihre Umwelt. Die befragten Personen sollen kurz ihren Eindruck von dem jeweiligen Kind schildern. Die spontane Beurteilung reicht von brav, selbst bewusst, neugierig bis lebhaft und stark.

Der Fragebogen

Doch wir wollen es genau wissen, die Passanten sollen auch einen Fragebogen ausfüllen. Die Frage ist: Wie wirkt das Verhalten des Kindes auf Sie?

Insgesamt 20 Eigenschaften sollen die Befragten spontan ankreuzen. Darunter versteckt sieben weibliche und sieben männliche Stereotype. Als männlich gelten: laut, grob, kräftig, aggressiv, frech, stark, robust. Als weiblich gelten: brav, zaghaft, sensibel, schüchtern, schwach, anhänglich, ängstlich. Dazu noch sechs Mal "geschlechtsneutrale" Eigenschaften wie zuversichtlich oder vergnügt. Denn es geht darum, beeinflusst das Geschlecht der Kinder das Urteil der Probanden? Die Befragten können "trifft nicht zu" (0) "trifft kaum zu" (1) "trifft überwiegend zu" (2) "trifft zu" (3) ankreuzen. Sie können also Null bis Drei Punkte pro Eigenschaft vergeben.

Die Test-Videos

Einige Wochen zuvor: Wir filmen die drei Kinder für die Videoclips. Wir nennen sie hier Paul, Ben und Lotte. Für den ersten Teil der Filmaufnahmen sind die Kinder blau angezogen. Einer typischen Jungsfarbe. Die drei sollen in einer Gruppe der Videos als Jungs auftreten. Lotte bekommt dafür sogar einen neuen Namen: Sie ist jetzt Roman. Nach dem von jedem Kind circa zwei Minuten Filmmaterial vorhanden ist, verändern wir das Geschlecht. Alle drei werden jetzt in rosa gekleidet. Einer typischen Mädchenfarbe. Außerdem bekommen die beiden Jungs noch einen Mädchennamen. In wenigen Minuten wird so Paul zu Marie, Ben wird zu Lisa und Lotte darf wieder Lotte sein. Wir haben also insgesamt sechs Videoclips von drei Kleinkindern. Einmal geben wir sie als Mädchen aus, einmal als Jungs.

Der Test

Wir stellen sicher: Jeder Befragte bekommt nur ein Video zu sehen. So ist das wahre Geschlecht der Kinder in den Videoclips nicht zu erkennen. Werden die Erwachsenen das gleiche Kind unterschiedlich beurteilen, wenn ihnen das Geschlecht vorgegaukelt wird? Immerhin besagen Forschungen aus den 1970er und 1980er Jahren, dass Jungs anders beurteilt werden als Mädchen. Gilt das auch heute noch? Die Testpersonen sind sich meist sicher: Nein, es gibt keinen Einfluss!

Die Auswertung

Insgesamt 118 Fragebögen schaffen es in die Auswertung. Offensichtlich falsch ausgefüllte Fragebogen haben wir aussortiert. Pro Eigenschaft gibt es Null bis drei Punkte. Damit die einzelnen Ergebnisse vergleichbar sind, normieren wir sie auf die Zahl der Fragebögen pro Kind. Denn nicht jedes Kind wurde gleich oft beurteilt: Das Ergebnis überrascht. Bei typisch männlichen Stereotypen, wie stark oder frech, kommen alle "Jungs" zusammen auf 188 Normpunkte. Die "Mädchen" dagegen auf 227. Das heißt: Den als Mädchen ausgegebenen Kleinkinder werden im Schnitt zwanzig Prozent mehr männliche Stereotype zugeordnet. Die Auswertung der weiblichen Stereotype bestätigt das Ergebnis! Bei weiblichen Stereotypen wie sanft oder brav räumen die Kinder ab, die als Jungs ausgegeben sind. Sie erhalten zusammen 392 Normpunkte. Die Mädchen bekommen gerade mal 326 Normpunkte. Wieder schneiden die als Mädchen ausgegebenen Kinder männlicher ab.

Schlussfolgerung

Betrachtet man die Ergebnisse pro Kind, so wird das Ergebnis differenzierter. Ein Kind schneidet als Mädchen besonders männlich ab, dem anderen werden als Mädchen eher weibliche Stereotype zugeschrieben. Zufall oder bewerten wir Kinder heute wirklich nicht mehr nach dem Geschlecht? Aus unserem Experiment können wir weder das eine noch das andere bestätigen. Zu klein ist die Zahl der Befragten. Aber immerhin ist klar, dass auch das Kind selbst einen Einfluss auf das Urteil hat. Egal welches Geschlecht ihm angedichtet wird. Wie es genau aussieht, dafür ist neuere Forschung notwendig.