War der erste Computerprogrammierer eine Frau? Sind schwedische Frauen glücklicher als Deutsche? Wie groß ist der genetische Unterschied zwischen Frau und Mann?

Eindeutig weiblich und eindeutig männlich

Es gibt Dinge, an denen ist nicht zu rütteln. Zum Beispiel beim Werfen. Ein durchschnittlicher Mann wirft einen Ball weiter als 98 Prozent aller Frauen. Das liegt daran, dass Männer mehr Muskelmasse haben. Ebenso bedenkenlos kann man behaupten, dass Maurer und Zimmerer lupenreine Männerberufe sind. Unter Sprechstundenhilfen findet man dagegen über 99 Prozent Frauen.

Erfinderinnen: Der erste Nerd war eine Frau!

Auch Haushaltsarbeit gilt als Frauensache. Schon immer. Und so kam es, dass die Geschirrspülmaschine 1886 von einer Frau erfunden wurde. Der Amerikanerin Josephine Cochrane. Sie meldete auch als erste Frau überhaupt ein Patent an. Und: Es war auch eine Frau, Ada Lovelace, die 1843 das erste Computerprogramm schrieb. Ada war die Tochter des berühmten Dichters Lord Byron und genoss eine sehr gute mathematische Ausbildung. Sie entwickelte einen Algorhythmus mit dem ein Computer die Bernoullizahlen berechnen kann und schrieb damit das erste Computerprogramm überhaupt. Obwohl es den damals noch gar nicht gab.

Wovor fürchten sich Frauen und Männer?

Ob Ada Lovelace sich vor Schlangen fürchtete ist nicht überliefert. Zu den typisch weiblichen Ängsten zählen außerdem Spinnen, Blitze und enge geschlossene Räume. Aber auch Männer kommen ins Zittern: In großer Höhe, beim Fliegen, beim Zahnarzt und bei Spritzen. Von Dunkelheit fühlen sich angeblich nur Frauen bedroht. Vielleicht aus Angst vorm bösen Mann? Wahrscheinlich. 2014 wurden in Deutschland 147 Frauen und 117 Männer ermordet. Doch bei weiblichen Opfern ist in mehr als der Hälfte der Fälle der Partner oder Ex-Partner der Mörder. Nicht mal jeder zehnte Mann wird hingegen von einer Frau ermordet.

Weltweit verrichten Frauen den Großteil der Hausarbeit

Obwohl: Grund genug hätten die Damen! In Deutschland arbeiten Frauen im Haushalt nämlich jeden Tag 70 Minuten länger als Männer. In Schweden liegt die Differenz nur bei 30 Minuten. Und Studien zeigen: Je gerechter sich beide die Hausarbeit teilen, umso glücklicher ist die Frau und damit die Ehe. Wer sagt´s denn.

Der kleine große Unterschied

Der Unterschied zwischen Mann und Frau wird sowieso überbewertet. 98,9 Prozent der Gene sind nämlich identisch. Nur der winzige Rest - und das auch nur zur Hälfte - ist überhaupt für die Unterschiede zwischen den Geschlechtern verantwortlich.