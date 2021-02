Prof. Axel Meyer, bekannter Evolutionsbiologe und Buchautor, mischt sich ein in die Diskussion um "typisch Frau, typisch Mann". Er plädiert dafür, die genetisch-biologischen Grundlagen der Geschlechterdifferenz ernst zu nehmen.

Sex in allen Arten

In Sachen SEX ist einiges geboten, am Lehrstuhl für Zoologie und Evolutionsbiologie der Uni Konstanz: Da ist zum Beispiel der Anemonenfisch: Die Männchen können sich in Weibchen verwandeln, wenn eine Frau im Schwarm fehlt. Oder da gibt es diesen Einzeller mit sieben Geschlechtern. Ist so etwas praktisch oder sinnvoll? Und warum haben weibliche Vögel im Gegensatz zum Menschen zwei verschiedene Geschlechtschromosomen? Der Biologe Prof. Axel Meyer stellt sich bei solchen Fällen immer die Frage: Welche evolutionäre Strategie steckt dahinter?

99,8 Prozent der lebenden Tierarten pflanzen sich geschlechtlich fort und, trotz aller schrägen Varianten: Das Männchen-Weibchen-Konstrukt ist das evolutionäre Erfolgsmodell schlechthin. Die neue Mischung der Gene in jeder Generation schützt zum Beispiel vor Krankheitserregern, die sich erst wieder der aktuellen gentischen Ausstattung des Wirts anpassen müssen.

Der genetisch kleine Unterschied

Beim Menschen bestimmen die Chromosomen X und Y das Geschlecht: Weibliche Eizellen tragen nur X-Chromosomen. Männliche Spermien zur Hälfte X- und zur Hälfte die viel kleineren Y-Chromosomen. Ein Junge wird nur gezeugt, wenn ein Spermium mit Y-Paket das Wettrennen gewinnt und die Eizelle befruchtet. "Die genetischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind eigentlich sehr gering", sagt Axel Meyer: "Das Vorhandensein oder das Fehlen des Y-Chromosoms." Obwohl streng genommen das Spermium mit X- oder Y-Chromosomentyp im Moment der Befruchtung das Geschlecht des Kindes festlegt, ist es, so Meyer, "bis zu einer Lebensspanne von vielleicht vier Wochen noch undeterminiert, ob aus diesem Embryo ein Mädchen oder ein Junge wird. Erst eine Reihe von genetischen Schaltern - die eben auch funktionieren müssen - lässt dann die Würfel fallen.

Evolutionsbiologe und Autor Prof. Axel Meyer SWR SWR -

Axel Meyer redet die Folgen des genetisch geringen Mann-Frau-Unterschieds keineswegs klein: Für ihn ist die Identität der Geschlechter - also auch Interessen oder Sozialverhalten - maßgeblich in der Biologie begründet. Deswegen hält er auch Theorien für falsch, die dafür fast ausschließlich die Kultur und gesellschaftliche Normen verantwortlich machen. Auch Gleichmacherei aus "political correctness" lehnt Axel Mexer ab: "Ich sage ja nicht, dass Männer besser sind als Frauen, oder umgekehrt." Aber die allermeisten Menschen seien nun mal als Mann oder Frau mit ihrer ganzen evolutionären Vorgeschichte geboren: "Was mich ein bisschen stört ist, dass so getan wird, als ob die Geschlechter gleich sind, oder dass es nicht mal zwei Geschlechter gibt - oder dass es, wie auf Facebook, knapp 60 Geschlechter gibt." Solche Konstrukte sieht der Biologe als sehr kulturelle Auslegung, die mit den Fakten nichts mehr zu tun haben.

Prägungskraft der Biologie

Genetiker spüren aktuell immer neue erstaunliche Sachverhalte beim Tanz der Geschlechterchromosomen auf: Männliche Föten hinterlassen genetische Spuren im Körper ihrer Mütter. In den Gehirnen von Frauen, die Jungen bekamen, wurden tatsächlich Y-Chromosomen gefunden - die haben dort eigentlich nichts zu suchen. Welchen Effekt oder evolutionären Sinn das hat, darüber wird noch spekuliert.

Unzählige Studien stützen jedenfalls, so Meyer, die genetisch bedingten Mann-Frau-Unterschiede: So sind männliche Kinder schon im Mutterleib anspruchsvoller, fordern mehr Nahrung. Geschlechtsspezifische Verhaltensunterschiede sowohl bei Primaten, wie auch schon bei ein Tage alten menschlichen Babies beobachtet: Mädchen schauen sich eher Gesichter, Jungs bewegliche Objekte an. Später setzt sich das in der Spielzeugwahl fort. Nach dieser Logik lässt sich das "wahre Geschlecht" kaum unterdrücken: Schriftsteller Ernest Hemingway wurde von seiner Mutter, die lieber ein Mädchen wollte, als Kleinkind in Röckchen gesteckt. Doch die Erziehung "versagte".

Prägt also doch vorrangig die Biologie unser Rollenverhalten? Unter Neurowissenschaftlern herrscht seit langem Streit darüber, ob es wirklich relevante Unterschiede zwischen Männer- und Frauengehirnen gibt - und ob diese dann auch für Verhaltensunterschiede verantwortlich sind. Studien, die die Differenz betonen, würden, so Kritiker, nur deswegen auf mehr Resonanz stoßen, weil sie gängige Klischees bestätigen. Und schließlich: auch Naturwissenschaftler leben in einem kulturellen Umfeld - das ihre Haltungen und Urteile entsprechend färbt. Objektiv beobachten sei da schwierig, räumt Axel Meyer ein: "Wir sind ideologisch, ohne es selber zu wissen. Ich glaube, die meisten von uns merken natürlich gar nicht, dass die Metaphern, die sie benutzen, schon gleich ein Bild projizieren, das sie kulturell mitbekommen haben."

Kulturelle Rollenspiele

Trotz dieses Vorbehalts zeigen interkulturelle Studien doch einige generell gültige Tendenzen. Männer zum Beispiel: bessere mathematische, systematisierende und räumlich-visuelle Fähigkeiten, ausgeprägtere Aggressivität. Frauen: Besseres Einfühlungs-, Sprach- und Vorstellungsvermögen, bessere Feinmotorik. Wobei Unterschiede statistisch gesehen eher Nuancen als absolute Gegensätze sind. Jede Gesellschaft schafft daraus ihre eigenen kulturellen Rollenspiele. Das ist wohl auch der Grund dafür, dass die Grenzen der Geschlechter heute scheinbar verschwimmen und neue Kategorien von weiblich und männlich entstehen. Derzeit jedenfalls scheint alles möglich, selbst die Überwindung der Naturgesetze. "Das hat natürlich mit Kultur zu tun" sagt Axel Meyer, "dass wir jetzt Dinge tun können, die vorher nicht möglich waren: In-Vitro-Fertilisation, oder dass Schwulenpärchen sich eine Leihmutter suchen können, oder lesbische Paare Samenspender suchen können." Das seien natürlich alles Sachen, die hier eher gehen, als in anderen Kulturen der Welt. "Ich will das in keiner Weise werten, aber ich glaube, das ist eine sehr westliche Sichtweise auf Dinge."

Vorhang zu, Fragen offen

Axel Meyer ist vorsichtig in seinen Formulierungen geworden. Er hat als Buchautor und Talkshow-Gast Erfahrungen gesammelt und weiß, dass man beim Thema Geschlechterrollen schnell unter Beschuss gerät. Wenn er aber vor den Aquarienwänden seines Instituts faszinierende Details über das Paarungsverhalten der Barsche berichtet, ist er ganz in seinem Element: Er wolle ja nur, in den trüben Gewässern der Vorurteile, die Grundlagen des kleinen Unterschieds sachlich klären. Doch Axel Meyer weiß, dass es bei der uralten Frage "typisch Frau, typisch Mann" gar nicht so einfach ist, Butter bei die Fische zu geben.