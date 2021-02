Frauenherzen ticken im wahrsten Sinne des Wortes anders. Aber die biologischen Unterschiede werden in der Medizin immer noch nicht genügend beachtet. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Frauen selbst mehr auf ihr Herz achten.

Keine typische Männerkrankheit

Herzerkrankungen sind für Frauen die größte Bedrohung. Das ist weitgehend unbekannt. Denn Herzinfarkt zum Beispiel gilt immer noch als typische Männerkrankheit. Frauen sind zwar sehr besorgt, wenn es um Brustkrebs geht. Aber viel mehr Frauen sterben an Herz-Erkrankungen. In den USA zum Beispiel stirbt eine von drei Frauen an Herzerkrankungen, aber nur eine von 31 Frauen an Brustkrebs.

Das falsche Image von der Männerkrankheit ist das eine. Geradezu fatal ist aber, dass Frauen häufiger an Herzerkrankungen sterben als Männer. Trotz großer Fortschritte in der Herzmedizin. Am Herzinfarkt sterben bundesweit 11-12 Prozent der Frauen, bei Männern sind es 7-8 Prozent.

Zwar weiß man aus Forschungen in der Gendermedizin schon lange, dass Frauenherzen ziemlich anders "ticken" als Männerherzen. Aber nicht immer werden diese geschlechtsspezifischen Unterschiede auch berücksichtigt. Das hat folgenschwere Konsequenzen.

Der große Unterschied

Frauen sind im Schnitt sieben bis zehn Jahre älter, wenn sie von Herzkrankheiten betroffen sind. Das liegt daran, dass ihr Hormonhaushalt lange Zeit wie ein Schutz auf das Herz-Kreislauf-System wirkt. Ändert sich nach der Menopause die Hormonsituation, steigt auch die Anfälligkeit für Herzerkrankungen, zum Beispiel für Infarkte.

Das gefährdete Alter für einen Infarkt liegt bei Frauen Anfang 70. Die Beschwerden sind aber oft nicht eindeutig. Bei Frauen kann sich der Infarkt durch Übelkeit, Schmerzen im Rücken und im Arm oder Atemnot ankündigen. Dann denken viele Frauen nicht gleich ans Herz und warten erst mal ab. Auch viele Ärzte bringen die Symptome bei Frauen nicht in Zusammenhang mit dem Herz. Damit kommt es zu Problemen. Denn je länger die Diagnose hinausgezögert wird, desto schwerer wird der Infarkt.

Die physiologischen Unterschiede und ihre Folgen

Frauenherzen sind in der Regel kleiner und haben auch feinere Herzkranzgefäße, die leichter verkrampfen. Das macht die Untersuchung bei einem Herzinfarkt mit dem Herzkatheter schwieriger. Das gleiche gilt für Bypass-Operationen.

Frauen erfordern auch eine unterschiedliche Dosierung der Medikamente. Der Grund liegt in der Erregungsleitung des Herzens. Frauen haben eine verlängerte QT-Zeit, das ist die sogenannte Erholungszeit im EKG. Deshalb kann es bei der Gabe von Medikamenten mit der Standard- Dosierung bei Frauen zu Herz-Rhythmus-Störungen kommen.