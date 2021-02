Tagtäglich sind wir von Chemikalien umgeben, die wie Hormone wirken können. Gelangen sie in unseren Körper, kann das verheerende Folgen haben.

Sie tragen so geheimnisvolle Namen wie Methylparaben, Ethylparaben, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Triclosan oder Benzophenone. Es sind Chemikalien, die in Kosmetikprodukten zum Einsatz kommen - etwa als Konservierungsmittel, UV-Filter oder UV-Absorber. Schon seit längerem stehen sie im Verdacht, hormonell wirksame Substanzen mit schädlicher Wirkung zu sein. Diese sogenannten endokrinen Disruptoren werden in Verbindung gebracht mit verschiedenen Erkrankungen, bei denen das Hormonsystem eine wichtige Rolle spielt - darunter Brust-, Prostata- oder Hodenkrebs.

Falsche Signale

Gelangen hormonell wirksame Schadstoffe in unseren Blutkreislauf, werden sie weitertransportiert und erreichen schließlich auch die Rezeptoren von körpereigenen Hormonen. Sie können diese Rezeptoren blockieren. Sie können sich aber auch mit ihnen verbinden und so die gleichen Reaktionen auslösen, die auch körpereigene Hormone auslösen. So werden falsche Signale an das Hormonsystem geschickt, das dadurch gestört werden kann. Kinder, vor allem aber Föten, sind für Störungen im Hormonsystem besonders anfällig, weil sie noch in der Entwicklung stecken.

Gift für unseren Körper

Prof. Andreas Kortenkamp von der Brunel Universität in London hält endokrine Disruptoren für gefährlich, weil sie im Körper irreversible Schäden verursachen können, die für den Rest des Lebens bestehen bleiben. Der Toxikologe ist einer der führenden Wissenschaftler auf diesem Gebiet und warnt insbesondere vor dem berüchtigten "Cocktaileffekt": "Wir wissen schon aus experimentellen Studien, dass ganz viele Stoffe zusammengenommen alle bei sehr niedrigen Konzentrationen doch einen erheblichen Mischungseffekt auslösen können", so Kortenkamp.

Bedrohte Fruchtbarkeit

Für Dr. Andreas Gies vom Umweltbundesamt in Berlin ist die zunehmende Unfruchtbarkeit unter jungen Männern besonders beunruhigend. Viele Stoffe in Kosmetika, etwa Weichmacher, aber auch Konservierungsstoffe wie Parabene, die wie das weibliche Sexualhormon Östrogen wirken können, seien klassische Störer der Spermienproduktion, so Gies. Studien zeigen: Die Konzentration von Spermien im Ejakulat junger Männer hat in den vergangenen Jahrzehnten deutlich abgenommen. Gies: "Ich denke, dass die Wirkung von hormonell wirksamen Chemikalien die wahrscheinlichste Theorie ist, um diesen Rückgang zu erklären." Ein Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO sieht in den endokrinen Disruptoren sogar eine globale Bedrohung.