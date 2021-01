Der verzweifelte Kampf um die Gesundheit seiner Frau war für Hans Herber die bisher größte Herausforderung seines Lebens. Nach ihrem Tod sehnt er sich nach Normalität. Doch wird der Neuanfang gelingen?

Leben ohne Yvonne

Yvonne ist nun fast ein Jahr tot, im Januar 2014 starb sie im Kreis ihrer Familie. Ihr letzter Kampf dauert noch länger als ein Jahr. Kurz vor ihrem Tod schien sie sogar regelrecht aufzublühen, sie lächelte wieder häufig, schien entspannt. Doch schließlich war das Schicksal unausweichlich.

Immer noch übermannt Hans regelmäßig eine tiefe Trauer. Doch dann fühlt er auch wieder Erleichterung darüber, dass das Leben jetzt in halbwegs normalen Bahnen weiter gehen kann. Er hat eine neue Liebe gefunden, Yvonnes enge Freundin Sandra. Sie hat der Familie schon bei ihrer Betreuung tatkräftig unterstützt. Auch sie fährt Motorrad, beide unternehme viele Touren. Auch das hilft, Abstand zu den Ereignissen der letzten Jahre zu gewinnen. Hans hat zudem nach Yvonnes Tod angefangen, die Geschichte ihrer Erkrankung zu Papier zu bringen. Über 100 Seiten sind zusammen gekommen und das Ganze ist sogar mittlerweile sogar als Buch erschienen.

Veränderter Blick auf Alzheimer

Sein Blick auf Alzheimer hat sich durch seine Erfahrungen verändert. Er hätte sich zu Beginn von Yvonnes Erkrankung vieles von dem, was er erlebt hat, nicht vorstellen können. Vor allem nicht, dass die Medizin so schnell an ihre Grenzen kommt, wenn es um die Therapie geht. Auch dass er und Yvonne einem Gentest zugestimmt haben, sieht er mittlerweile als Fehler. "Das war gut für die Forscher, aber schlecht für uns", sagt Hans. Die endgültige Gewissheit habe Yvonne in ihrem Kampf gegen die Krankheit den letzten Mut geraubt. "Danach war alles anders".

Oberarzt Dr. David Prvulovic, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie SWR SWR -

Als Belastung empfindet er auch die Sorge um Marc. Er hat einen Termin mit David Prvulovic, um über Marc zu sprechen. Er könnte sich zu einem Gentest entscheiden, sobald er 18 ist. Doch was passiert, wenn der positiv ausfällt? Für Marc und für ihn wäre das eine Katastrophe. Zwar besteht die theoretische Möglichkeit, dass sein Sohn dann sehr frühzeitig therapiert werden könnte, noch vor Ausbruch der ersten Symptome. Aber mit welchem Medikament? Es gibt weiterhin nichts auf dem Markt, was die Krankheit aufhalten kann. Wenn Marc ihn mal um Rat fragen sollte, wird Hans seinem Sohn sagen: Mach den Test nicht. Versuche lieber, mit dieser Ungewissheit zu leben.

Ein Rat des Arztes

Dennoch vereinbart Hans fast ein Jahr nach Yvonnes Tod einen Beratungstermin mit ihrem Arzt David Prvulovic. Hat er wirklich alles bedacht, wenn es um die Gesundheit von Marc geht? Der Arzt erklärt ihm, dass er einige Fakten kennen sollte, um die Situation von Marc vollständig beurteilen zu können: Bei den genetisch bedingten Alzheimer-Formen kommt es schon 20 Jahre vor Ausbruch der Erkrankung zu Ablagerungen von schädlichen Eiweißen im Gehirn. Und diesen Prozess wird man nur aufhalten können, wenn man sehr frühzeitig eingreift, das zumindest legen Studien nahe. Sei Rat: In den nächsten 5 Jahren sollte Hans zusammen mit Marc überlegen, ob in der Sohn nicht an einer Studie teilnimmt, speziell für Menschen, die möglicherweise ein Alzheimer-Gen tragen. Er würde dann ein Gentest machen, aber das Ergebnis nie erfahren. Dennoch würde er Medikamente bekommen, die ihm im Ernstfall schützen können.

Ein neues Leben aufbauen

Hans hat einmal gesagt, als er bei der Betreuung von Yvonne an seine Grenzen kam: "Ich möchte mal wieder Freiheit haben". Daran erinnert er sich oft. Im Augenblick fühlt er sich frei. Und er möchte mit Sandra ein neues Leben beginnen. Aber Hans weiß auch: Diese Freiheit ist fragil. Denn das Kapitel Alzheimer ist für ihn und seine Familie möglicherweise noch nicht abgeschlossen.