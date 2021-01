Wenn das Gedächtnis Probleme macht, kann das verschiedene Ursachen haben. Eine Alzheimer-Erkrankung zu erkennen, ist für Ärzte nicht einfach.

In der Gedächtnissprechstunde

Zu Dr. David Prvulovic in der Psychiatrie der Uniklinik Frankfurt a. M. kommen Patienten wie Irene Essenwanger. Der Rentnerin fallen immer häufiger einzelne Wörter nicht ein. Ihr Gedächtnis macht seit einiger Zeit Probleme. Jetzt will sie wissen, was ihr fehlt. In der Gedächtnissprechstunde bei Dr. Prvulovic ist sie in guten Händen: Alle Untersuchungen, die Klarheit bringen können, kann Prvulovic veranlassen. Die erste Station ist ein psychologischer Test. Die Patientin soll Gegenstände benennen, sich Wörter merken und Formen abzeichnen. Ziel ist herauszufinden, wie stark das Gedächtnis beeinträchtigt ist. So lässt sich sagen, ob sich eine Demenz entwickelt. Was aber die Ursache für den geistigen Abbau ist, kann der Test nicht erklären.

Diagnose erst nach Ableben

Im Jahr 1906 entdeckte der Nervenarzt Alois Alzheimer die später nach ihm benannte Krankheit. Alzheimer beschrieb die typischen Symptome seiner ersten Demenzpatientin Adele H.- ihre Gedächtnis-, Sprach- und Orientierungsprobleme. Nach ihrem Tod sezierte er ihr Gehirn und fand als Erster die für eine Alzheimererkrankung typischen Veränderungen im Gehirn: Verklebungen der Nervenzellen, Plaques genannt. Außerdem Verfallserscheinungen innerhalb der Nervenzellen, die so genannten Tau-Fibrillen. Nur, eine sichere Diagnose zu Lebzeiten blieb über Jahrzehnte unmöglich. Das Problem war, dass die Ärzte ihren Patienten nicht einfach in den Kopf schauen konnten.

Patienten wollen Klarheit

Das MRT reicht nicht alleine für eine zuverlässige Diagnose

Heute stehen Ärzten wie dem Psychiater David Prvulovic mehr Möglichkeiten zur Verfügung. Er schickt seine Patienten in die "Röhre", in den Magnetresonanztomographen (MRT). Mit dem MRT lassen sich vor allem andere Ursachen für die Gedächtnisprobleme ausschließen: Ist ein Gehirntumor verantwortlich? Oder wurde ein Schlaganfall übersehen? Doch oft liefert das MRT alleine noch keine weiteren Erkenntnisse. "Die Patienten wollen wissen: 'Was habe ich?'", erzählt David Prvulovic, "Diesen Patienten können wir jetzt neuere, bessere und auch sensitivere Methoden anbieten, um herauszufinden, welche pathologischen Prozesse im Gehirn ablaufen."

Diagnose mittels Nervenwasser

Ein Bluttest kann weitere Klarheit bringen. Hat der Patient einen Vitaminmangel? Oder gibt es eine Entzündung im Gehirn? Beides wäre leicht heilbar. Etwa zehn Prozent aller Patienten, die in Prvulovics Sprechstunde kommen, haben dieses Glück. Alzheimer allerdings lässt sich mit einem einfachen Bluttest heute noch nicht nachweisen. Stattdessen muss Prvulovic eine etwas unangenehmere Methode anwenden: Im Bereich der Wirbelsäule entnimmt der Arzt einige Milliliter Nervenwasser - eine Flüssigkeit, die auch das Gehirn umspült. Die für die Alzheimerkrankheit typischen Plaques und Tau-Fibrillen hinterlassen ihre Spuren im Nervenwasser. Die so genannte Lumbalpunktion bringt zumeist Klarheit für einen Alzheimerkranken. Vielen Patienten hilft es, endlich zu wissen, was ihnen fehlt, auch wenn es heute noch keine Therapie für ihre Krankheit gibt.

Vision Alzheimerfrühtest

In Zukunft könnte eine möglichst frühe Diagnose für die Behandlung von Alzheimer immer wichtiger werden. "Immer mehr Erkenntnisse verdichten sich, dass die Behandlung der Alzheimerkrankheit eher eine präventive Therapie sein wird als eine bei bereits fortgeschrittener Demenz", sagt der Psychiater Prvulovic voraus. "Um diesem Ziel näher zu kommen, brauchen wir aber Methoden, die es uns erlauben, sehr viel früher als bisher diese beginnenden Prozesse zu identifizieren." Der Arzt träumt von einem preiswerten und für den Patienten nicht belastenden Frühtest, damit ältere Menschen sich in Zukunft regelmäßig und frühzeitig auf Alzheimer untersuchen lassen können.

Suche nach Bluttest

Das momentan modernste Verfahren der Alzheimer-Diagnose ist die beta-Amylase-PET-Tomographie. Mit ihm lassen sich die Verklebungen im Gehirn von Alzheimerkranken sichtbar machen. Das Verfahren ist besonders geeignet für Menschen mit beginnenden Gedächtnisproblemen, die eine Lumbalpunktion nicht machen können oder wollen. Für eine Alzheimerfrüherkennung bei Menschen, die noch gar keine Probleme spüren, ist das Verfahren aber viel zu teuer. Über 4.000 Euro kostet eine PET-Untersuchung. Am wenigsten belastend für die Patienten wäre ein Alzheimer-Bluttest. Bisher jedoch lassen sich nur andere Krankheiten über Bluttests ausschließen. Prvulovic wirbt daher bei seinen Patienten darum, sich im Rahmen einer Studie bei der Suche nach dem Frühtest zu beteiligen. Noch allerdings ist der Durchbruch nicht geschafft. Die fieberhafte Suche nach Anzeichen für Alzheimer im Blut der Betroffenen ist aber in vollem Gang.