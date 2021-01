Immer wieder liest man vom gesundheitsförderlichen Effekt moderaten Alkoholkonsums. Tatsächlich zeigen epidemiologische Studien, dass mäßige Alkohol-Trinker gesündere Herzen und Gefäße haben. Aber stimmt das auch?

"Nie wieder Alkohol!" Der Gedanke dürfte vielen Karnevalisten an Aschermittwoch durch den Kopf gehen, aber spätestens Donnerstag Abend stellt sich ihnen die Frage: Ist dieser Lebenswandel denn gesund? Immerhin soll doch mäßiger Alkoholkonsum der Gesundheit nutzen. Die Mär vom gesunden Gläschen - Britische Forscher haben sie durch eine Auswertung von 50.000 Menschenleben über 20 Jahre gekippt. Also doch besser abstinent bleiben - wenigstens bis Ostern.

Länger leben durch das "gesunde Gläschen"?

Die Mär vom gesunden Gläschen hält sich. Gemacht wurde sie aber nicht von Stammtischen oder Wein-Verbänden - sie kommt aus der Wissenschaft: Beispielsweise fassten italienische Forscher die Ergebnisse von 34 Studien zum Alkoholkonsum zusammen und fanden: Männer leben am längsten, wenn sie im Durchschnitt täglich ein bis zwei Drinks genießen. Bei Frauen errechneten die Forscher das geringste Sterberisiko bei 0,1 bis 0,9 Drinks pro Tag.

Langezeit galt Resveratrol im Wein als gesundheitsfördernd SWR SWR -

Die Forscher einer aktuellen Analyse dagegen halten wenig von der Idee, dass Alkohol das Leben verlängern könnte. Sie gehen vielmehr davon aus, dass statt einer tatsächlichen Wirkung statistische Unsauberkeiten in den früheren Studien den Alkohol zum Heilsbringer erhoben haben. Der Vorwurf der Wissenschaftler: Ob aus Wunschdenken oder Industrieeinfluss - es wurde unsauber gearbeitet. So seien in etlichen Studien in die Vergleichsgruppen der Nicht-Trinker ehemalige Alkoholiker aufgenommen worden, die bereits unter gesundheitlichen Schäden litten oder bald Symptome entwickelten. Diese verzerrte Darstellung erweckte den Eindruck, dass Abstinenz ungesund sei und Alkohol vor diversen Krankheiten schütze.

Mögliche andere Effekte

Hinzu kommt ein weiteres methodisches Problem, welches alle Studien miteinander teilen: Keine kann mit Sicherheit belegen, dass wirklich der Alkohol für die beobachteten Effekte verantwortlich ist. Genauso gut könnte es etwa sein, dass sich moderate Alkoholtrinker gesünder ernähren als Nichttrinker und deshalb in ihrer Gruppe weniger Todesfälle auftraten.

Alkohol und Statistik

Die Wissenschaftler werteten die Daten von 50.000 Erwachsenen aus den vergangenen 20 Jahren aus. Auch hier schien der Alkohol erst einmal vor einem frühzeitigen Tod zu schützen. Diese Effekte schwanden jedoch, als die Forscher den Einfluss einer langen Liste an Faktoren herausrechneten, darunter neben Alter und Geschlecht auch die kulturelle Herkunft, Bildung, Beschäftigungsverhältnis, Familienstand, Rauchverhalten sowie Übergewicht.

Nur bei Frauen ab einem Alter von 65 Jahren dokumentierten die Forscher einen geringen, aber positiven Effekt des moderaten Trinkens auf die Sterblichkeit. Dieser sei jedoch statistisch zweifelhaft, schreiben sie und würden bei noch sorgfältigerer Auswertung der statistischen Auswahl in der nächsten Zeit verschwinden.

Gestützt wird diese Annahme von einer weiteren Studie, die den Faktor Alkohol klarer in seiner Kausalität umreißt: Im Juli 2014 fanden Wissenschaftler heraus, dass Individuen mit einer genetischen Variante, die mit Nicht-Trinken oder Wenig-Trinken assoziiert ist, weniger unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen litten als die Individuen ohne diese genetische Variante.



Die Wirkungen von Alkohol werden gerne verharmlost - allein in Deutschland sterben 70.000 Menschen jedes Jahr.