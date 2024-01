Pathologisierung normaler Gefühle

In der 5. Auflage des Diagnostischen Handbuchs Psychischer Störungen hat abermals eine starke Erweiterung der Diagnosen stattgefunden. Wer gestern noch normal war, gilt heute als psychisch krank. Ein Trend mit Folgen.

Für odysso wollten wir sehen, was das in der Praxis bedeuten kann. Dabei hilft uns die (fiktive) Studentin Hanna. Hanna ist eigentlich eine ganz normale Studentin. Nur das Lernen, die Vorbereitung auf Prüfungen, das Abfassen von Hausarbeiten - das alles schiebt sie immer vor sich her. Sie lässt sich gerne ablenken. Stöbert im Internet. Findet immer was, das interessanter ist als ihr Soziologiestudium. Besonders gerne flüchtet sie an ihr E-Piano und ist am Ende aber immer sehr sehr unzufrieden mit sich. Ihr Studienerfolg ist in Gefahr. Schließlich beginnt sie im Internet zu recherchieren: Was kann sie tun gegen ihre Aufschieberitis?

Hanna wird fündig. Laut Symptomat.de leidet sie an "Prokrastination". Dort liest sie:

"Das Aufschieben von Arbeiten, etwa der unbeliebten Steuererklärung, ist ein bekanntes Alltagsphänomen. Wird das Erledigen unliebsamer aber notwendiger Arbeiten jedoch chronisch vertagt, liegt mit der Prokrastination eine ernst zu nehmende Arbeitsstörung vor."

"Gott bin ich etwa psychisch krank?", fragt sich Hanna, "muss ich da jetzt zum Psychiater? Da steht irgendwas von Behandlung." Sofort schreitet sie zur Tat, zückt ihr Handy und sagt: "Google - zeig mir Psychiater in Mainz."

Schon zwei Tage später hat Hanna einen Termin beim Psychiater. Verzweifelt schildert die sie dem Fachmann ihre Probleme, im Soziologiestudium die geforderten Leistungen zu erbringen: "Ich mach alles Mögliche, eben nur nicht das, was ich machen soll." Dr. Nonnenmacher beruhigt Hanna: "Aber das kann man heutzutage glücklicher weise behandeln."

Auch dieser Psychiater diagnostiziert Prokrastination und verschreibt Hanna ein Psychopharmakon. In zwei Wochen solle sie wieder in die Praxis kommen und berichten, ob das Mittel angeschlagen habe.

Wir besuchen Prof. Andreas Heinz, der an der Berliner Charité die Klinik für Psychiatrie leitet. Er ist besorgt über die ständige Ausweitung der psychiatrischen Diagnosen. Diese Praxis produziert Kranke!

"Es gab eine bewegte Diskussion, weil die amerikanischen Kollegen den Krankheitskatalog neu aufgelegt haben. Der wird weltweit meistens in Anlehnung daran überarbeitet. Und die Anpassung erfolgt dann weltweit sehr ähnlich. Dabei ist eine Tendenz aufgefallen - in den letzten Jahren, dass man immer mehr Leidenszustände als Krankheit beschrieben werden, wo man früher gesagt hätte: der Mensch braucht vielleicht eine psychosoziale Betreuung oder ein therapeutisches Gespräch aber man muss daraus keine Krankheit machen."

Der weltweit maßgebliche Krankheitskatalog, das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) liefert in der neuesten Auflage eine wahre Krankheitsinflation. Bei Vergesslichkeit im Alter spricht es von einer "minoren neurokognitiven Störung". Das muss behandelt werden. Trauer um Verstorbene? Nach zwei Wochen ist das "Depression". Stunden mit Computerspielen zu verbringen ist eine "Verhaltensstörung" und Trotzverhalten bei Kindern ist eine disruptive Launenfehlregulationsstörung und muss natürlich mit Medikamenten behandelt werden.

Das hat den Umsatz mit Psychopharmaka gesteigert. Auf fantastische 40 Milliarden Dollar weltweit pro Jahr. Psychopillen liegen auf Platz sieben der meistverschriebenen Medikamente. Kritiker sagen, das liegt auch daran, dass die DSM-Autoren beste Beziehungen zur entsprechenden Industrie haben. 70 Prozent der Autoren haben "finanzielle Kontakte" zu den Herstellern der Psychopharmaka. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

"Die Pharmafirmen können das Gesundheitssystem enorm manipulieren. Wenn man die Kriterien nicht sehr vorsichtig anwendet, können sie schnell missbraucht werden.", kritisiert Prof. Allen Frances, Mitherausgeber des Vorläuferwerkes zum DSM-5. Er ist einer der führenden Psychiater der USA und hält den Ansatz des Diagnosekatalogs für grundlegend falsch. Psychische Krankheiten über die Beschreibung von Symptomen zu definieren, führe in die Irre.

"Man kann nicht einfach beschreiben, was normal ist und was nicht. Es gibt mindestens fünfzig verschiedene Beschreibungen für psychische Krankheiten. Eine davon habe ich geschrieben. Und keine einzige davon hilft einem auch nur ein bisschen, zu entscheiden, von welchem Zustand an ein Patient wirklich als psychisch krank zu bezeichnen ist."

Hanna kommt gerade zurück in ihre Studentenbude. Sie hat gegen ihre angebliche Krankheit ein Psychopharmakon verschrieben bekommen. Als sie im Beipackzettel auf die Nebenwirkungen stößt, kann sie es kaum fassen: "Nebenwirkungen: sehr häufig Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit. Diarrhö, Übelkeit, Müdigkeit. Häufig: Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Nervosität, Angst, Ruhelosigkeit, schlechte Konzentrationsfähigkeit, angespanntes Gefühl, verminderter Sexualtrieb, Schlafstörungen, Schwindel, Geschmacksveränderungen … Ne, echt nich!"

Auch Andreas Heinz sieht oft den vorschnellen Griff zum Medikament

"Also erst mal ist das kein klassisches Krankheitsbild. Aber es gibt natürlich ein Bedürfnis bei den Kollegen, zu helfen. In so einer Situation sollte man aber eigentlich schauen, was ist sozial los, was ist passiert, ist der Mensch glücklich in seiner Studienwahl und gibt es vielleicht Schwierigkeiten Studienarbeiten abzuschließen, die alle mit psychischer Erkrankung gar nichts zu tun haben sollten. Wenn man dann zu schnell ein Medikament gibt, dann nimmt man sich auch genau die Möglichkeit, man deckt vielleicht auch Situationen zu und man hat auch Nebenwirkungen von dem Medikament. Bei einem wirksamen Medikament haben sie auch Wirkungen, die sie nicht wollen."

Hanna hat sich gegen die Einnahme des Medikaments entschieden. Bei einem Termin in der Studienberatung ist ihr klar geworden, dass Soziologie nicht das richtige Studienfach für sie ist. Sie hat gewechselt und studiert jetzt Musik. Und seit sie sich von der Soziologie verabschiedet hat, hat sie auch gar keine Probleme mehr, für ihr Fach zu üben oder sich auf Prüfungen vorzubereiten. Und sie ist viel zufriedener.

Zugegeben: wir haben Hannas Fall gestellt. Aber das vorschnelle Verschreiben von Psychopharmaka ist auch in Deutschland längst Realität.