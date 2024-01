Psychopharmaka

Was den Nutzen ihrer Medikamente angeht war die Pharmaindustrie noch nie um Superlative verlegen. Etliche Substanzen wurden als großartiger Fortschritt vermarktet, die sich später als Flops oder gefährliche Drogen erwiesen.

Um die Jahrhundertwende gehörte Sigmund Freud zu den Ersten, die psychische Krankheiten mit einem Wirkstoff behandeln wollten. Und zwar mit Kokain. Erst als er miterleben musste, wie ein Freund, der abhäng von Kokain war, daran starb, verwarf er den Plan.

Im zweiten Weltkrieg wurde die Kampfkraft der Wehrmacht mit einem Amphetamin gedopt. Amphetamine stärken vorübergehend das Selbstbewusstsein, verleihen Hochgefühle und steigern die Leistungskraft. Soldaten benötigen weniger Schlaf und können sechzig Kilometer am Tag marschieren. Militärhistoriker sagen, ohne Amphetamin wäre der "Blitzkrieg" zu Beginn des 2. Weltkriegs nicht möglich gewesen. Pervetin hieß das Mittel, dessen Wirkstoff später unter den Namen Speed oder Crystal Meth in die Drogenszene gelangte.

Viele Soldaten, die aus dem Krieg kamen, waren und blieben abhängig von der Droge - ein Leben lang. Dabei kann der Dauerkonsum des Amphetamins verheerende Folgen haben: Persönlichkeitsveränderung, Muskelschäden und gestörte Bewegungskontrolle, wie sie bei Parkinson-Patienten auftritt.

In den 1950ern sorgte die neue Wirkstoffklasse der Neuroleptika für eine Revolution in der Psychiatrie. Bis dahin waren Patienten mit akuten psychischen Erregtheitszuständen in psychiatrischen Krankenhäusern verwahrt, oft auch gefesselt worden, damit sie sich und andere nicht gefährdeten. Es kamen teils drastische physikalische Behandlungen zum Einsatz. Wie die Insulintherapie oder die Elektroschocktherapie. Mit den Neuroleptika änderte sich das grundlegend. Mit den Neuroleptika war es erstmals möglich, akute psychiatrische Symptome wie Halluzinationen oder Wahnzustände zu dämpfen oder gänzlich auszuschalten. Nach kurzer stationärer Behandlung konnten viele Erkrankte wieder nach Hause. Die Anstalten leerten sich, Zwangsmaßnahmen verschwanden weitgehend.

Die genaue Wirkweise von Neuroleptika ist immer noch nicht vollends bekannt. Getty Images Thinkstock -

Wie alle Psychopharmaka greifen auch Neuroleptika in die Informationsverarbeitung im Gehirn ein. Sie beeinflussen die Wirkung von Botenstoffen und verändern so den Erregungszustand von Nervenzellen. Ihre genaue Wirkung wird noch immer nicht vollständig verstanden.

Neuroleptika können allerdings auch schwerere Nebenwirkungen haben. Schäden an inneren Organen - an Herz, Leber und Nieren - drohen bei anhaltendem Konsum. Die geistige Leistungsfähigkeit leidet. Es drohen Persönlichkeitsveränderung und Verlust der Bewegungskontrolle. Ähnlich wie bei den Amphetaminen.

In den 1960ern bildet sich international eine Antipsychiatriebewegung, die eine radikale Abkehr von bisherigen Behandlungsformen fordert: soziale Integration statt Ausgrenzung war das Ziel. Erkrankte wurden ambulant behandelt und in Wohnprojekten betreut. Mit unterschiedlichem Erfolg. Einerseits kam es zur Kriminalisierung und Verwahrlosung von Patienten. Andererseits wurden Behandlungskonzepte liberalisiert und Erkrankten erfuhren mehr Wertschätzung.

Nach dem Krieg kam in Deutschland das Wirtschaftswunder. Der Stress, die Belastung in der Berufswelt nahmen zu. Bei vielen Deutschen entwickelte sich das Gefühl, den Anforderungen nicht mehr gewachsen zu sein. Die Pharmaindustrie hatte die passenden Mittel dagegen.

Die Tranquilizer, vor allem die Benzodiazepine Valium und Librium, waren imstande Angst und Spannungszustände zu beheben. Das extreme Suchtpotenzial dieser Substanzen war den Herstellern von Anfang an bekannt. Die Risiken wurden jedoch verschwiegen und auch von Fachleuten lange Zeit verharmlost, wie in einer Fernseh-Diskussionsrunde mit dem Titel "Häppi Pills" im SDR im Jahr 1967. Dort erklärt ein Psychiater dem Publikum: "Tranquilizer und Neuroleptika machen keine Sucht. Mir ist kein Patient bekannt, der von den Mitteln in echter Weise, vergleichbar dem Alkohol oder Morphium abhängig geworden wäre. Höchstens in seltensten Ausnahmefällen."

Eine krasse Fehleinschätzung. Damals waren weltweit schon Millionen Menschen abhängig von Benzodiazepinen. In Deutschland sind im Jahr 2015 immer noch etwa 1,5 Millionen nicht imstande, die Benzodiazepine abzusetzen.

Der letzte große Schritt in der Entwicklung der Psychopharmaka sind die Selektiven Serotonin Wiederaufnahmehemmer. Die gängige englische Abkürzung lautet SSRI. Die Hersteller versprechen Hilfe bei Traurigkeit, Schüchternheit und allen erdenklichen psychischen Missempfindungen. Ihr bekanntester Vertreter in den USA heißt Prozac. Die SSRIs werden ein Blockbuster. Mit 40 Millionen Konsumenten weltweit.