Test: Wie leichtfertig werden Antidepressiva verschrieben?

In einigen Gegenden Deutschlands werden besonders viele Antidepressiva verschrieben. Zum Beispiel in Koblenz. Deshalb machten wir dort einen Hausärzte-Test.

Koblenz - eine Hochburg für Antidepressiva

Koblenz, die Stadt, in der man gleich zu Hause ist - heißt es. Doch Koblenz hat noch andere Qualitäten. Neben Mannheim, Aachen, Dortmund und einigen Teilen Bayerns gehört der Raum Koblenz zu den Orten, an denen am meisten Antidepressiva verschrieben werden. Das hat Gerd Glaeske von der Uni Bremen herausgefunden. Irritiert hat ihn dabei, dass 50 Prozent der Rezepte von Hausärzten stammen: "Das heißt, dass hier eine angeblich antidepressive Therapie von Hausärzten geleistet wird", so Glaeske. In seinen Augen sollten eher Fachärzte zu Rate gezogen werden, denn "Diagnose und Behandlung von Depressionen gehören in die Hände von Spezialisten. Man muss fachlich kompetent sein, um diese Arzneimittel zu verordnen. Denn es sind Arzneimittel, die auch starke unerwünschte Wirkungen auslösen."

Wie leicht sind diese harten Medikamente wirklich zu bekommen? Das sollte unser Lockvogel Dagmar herausfinden. Sie hat getestet, wie schnell Ärzte in Koblenz Antidepressiva verschreiben. Dafür hat sie sich eine einfache Geschichte zurecht gelegt: "Ich werde jedem Arzt erzählen, dass ich mich gerade von meinem Mann getrennt habe, traurig bin, belastet bin, mich nicht gut fühle und mir auch der Antrieb fehlt, bestimmte Dinge zu unternehmen."

Für den Test haben wir willkürlich sechs Hausarztpraxen herausgesucht und einen Termin vereinbart. Gleich in der ersten Praxis bekam sie ein Rezept: "Es war gar nicht so schwer, wie ich ursprünglich gedacht hatte. Auf meine Geschichte, dass ich mich von meinem Mann getrennt habe, hat er nur gesagt: ‚Das wollen wir jetzt gar nicht vertiefen, das würde ja nur alte Sachen aufrühren’. Er hat mir dann das Rezept ausgehändigt und gefragt ob ich noch mehr verschrieben haben möchte."

Unerwünschte Wirkungen können drastisch sein

Unsere Testperson braucht keine Psychopharmaka. Jana hingegen schluckte vier Jahre lang Antidepressiva. Irgendwann war die Studentin es leid, jeden Morgen eine Tablette zu schlucken. Sie hörte einfach auf, die Medikamente zu nehmen. Mit fatalen Folgen: "Ich bin dann wie ein Zombie durch die Gegend gelaufen. Ich war aggressiv, war dann am nächsten Tag total traurig, hab nur geheult, war am dritten Tag wie in Watte gepackt. Da hab ich schon gemerkt, wie sich mein Körper in den Jahren an diese an diese Mittel gewöhnt hat und wie abhängig ich dadurch geworden bin."

Beim ersten Versuch schaffte sie es deshalb auch nicht. Erst als sie sich Hilfe suchte, gelang es ihr die Antidepressiva endgültig abzusetzen. Viele Betroffene machen sich solche Probleme vorher nicht klar. So wie unser Lockvogel pochen sie auf schnelle, unkomplizierte Hilfe aus der Krise. Für Hausärzte eine Herausforderung. Sie haben wenig Zeit und verfügen oft auch nicht über genügend Fachwissen, um schlechte Stimmung von einer handfesten Depression zu unterscheiden. Auch körperliche Ursachen für Niedergeschlagenheit werden zu selten beachtet.

Dabei gibt es genaue Kriterien für die Diagnose einer Depression. Unsere Stichproben zeigten jedoch, dass die willkürlich ausgesuchten Hausärzte keine ausreichende Anamnese machten. Ihnen reichten ein trauriger Blick und bestimmte Reizworte. Diesen leichtfertigen Umgang mit Antidepressiva sieht Gerd Glaeske besonders kritisch: "Zunächst muss man ja festhalten dass die Fachgesellschaft von Psychiatern, die sich ja darum kümmert Leitlinien zu erstellen, nicht ohne Grund einen Kriterien-Katalog aufgestellt hat, der in der Diagnostik auch zu berücksichtigen ist. Da geht es um ganz tiefgreifende Fragen bezogen auf die Persönlichkeit des Menschen und auch um Fragestellungen zur körperlichen Gesundheit."

Körperliche Untersuchungen stehen an zweiter Stelle

Nachdem unser Lockvogel alle Arztpraxen abgeklappert hat, ist sie ernüchtert. Jeder besuchte Hausarzt verschrieb ihr Antidepressiva, obwohl sie die Patientin nicht kannten und ihre Geschichte frei erfunden war. Ergebnis: Sechs Rezepte direkt auf die Hand: "Also man kann ganz klar sagen, dass die Hälfte der Mediziner sehr schnell dabei war, dieses Rezept auszustellen", berichtete unsere Testperson. "Die andere Hälfte hat sich Mühe gegeben und hat wirklich versucht, sich im Gespräch einzufühlen oder eine körperliche Untersuchung durchgeführt. Ich hatte wirklich das Gefühl, die möchten mir helfen."

Doch alle haben das Rezept verschrieben. Nur ein Arzt kam auf die Idee, Dagmar zusätzlich an einen Psychotherapeuten zu überweisen. Warum verhalten sich Ärzte so? Dazu Glaeskes Meinung: "Ich kann durch den Einsatz von Medikamenten sehr viele Patienten behandeln. Ich kann sehr viele Patienten auch in gewisser Weise zufriedenstellen. Denn es ist ja interessant, dass viele, die ein Arzneimittel bekommen, erst auch mal zufriedengestellt sind, weil sie das Gefühl haben: ich bin beachtet worden und ich bin wirklich krank. Es ist keine Einbildung, sonst hätte ich das Arzneimittel nicht bekommen."

Fakt ist: Die Tabletten wirken, aber nicht spezifisch. Zahlreiche Studien belegen sogar, dass die meist verschriebenen Antidepressiva bei leichten Depressionen nicht besser wirken als sogenannte Placebos. Auch Jana verspürte anfänglich einen positiven Effekt: "Wenn man eine Tablette bekommt, denkt man automatisch: Dadurch geht’s mir besser. Weil man das auch denken möchte. Weil es ja einfach einen Ausweg geben muss. Von daher wundert mich nicht, dass ein Smartie im Endeffekt genau die gleiche Wirkung haben kann, wie diese Tablette."

Unser Test in Koblenz ist zwar nicht repräsentativ, doch er bestätigt einen gefährlichen Trend: Immer mehr Menschen schlucken Psychopillen, auch weil sie so leicht zu bekommen sind. Ein Ergebnis, das nachdenklich stimmt.