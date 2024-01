Integration als Chefsache

Gelungene Integration muss kein Zufall sein. Das beweist die Stadt Schwäbisch Gmünd. Mit ihrem engagierten Oberbürgermeister und einem 5-Stufen Plan gilt sie in Fachkreisen als Vorzeigemodell.

Der Gmünder Weg

Der 20-jährige Rodriguez aus Kamerun ist auf dem Gmünder Weg, genauso wie Ramin aus Afghanistan. Ihr Ziel: So schnell wie möglich Deutsch zu lernen und eine Arbeit, eine Wohnung und Freunde zu finden. Vieles haben sie schon erreicht. Zum Beispiel ist Rodriguez in den Kirchengemeinderat gewählt worden und Ramin wird bald als Rettungssanitäter arbeiten. Die zwei sind Beispielhaft für die Stadt, deren Wunsch es ist so viele Flüchtlinge wie möglich in ihre Gemeinschaft aufzunehmen und das von Anfang an. Die Schlüsselfigur ist Oberbürgermeister Richard Arnold. Er hat das Thema zur Chefsache erklärt und versucht täglich die Bürger für seine Projekte zu mobilisieren. Seiner Meinung nach wird ohnehin ein Großteil der Flüchtlinge in Schwäbisch Gmünd bleiben und nicht so schnell in die Heimat zurückkehren. Warum die Flüchtlinge also nicht Willkommen heißen und ihre Potentiale nutzen? "Wer anpackt soll bleiben, wer sich hier engagiert, der sich hier einbringt, wer hier einen Schulabschluss macht und dann einen Ausbildungsvertrag bekommt der soll bleiben", so der Richard Arnold. Für die Integration der neuen Mitbürger hat Schwäbisch Gmünd einen fünf Stufen Plan entwickelt den sogenannten "Gmünder Weg".

Jeder ist Willkommen

Alle Flüchtlinge werden nach ihrer Ankunft von ehrenamtlichen Helfern betreut. Von Ihnen bekommen sie Informationen zu Sprachkursen, Praktika und werden bei Behördengängen unterstützt. Die Flüchtlinge sollen sich willkommen fühlen und Anregungen für eine sinnvolle Lebensgestaltung und Tagesstruktur bekommen.

Sprachkurse für Alle

Die Stadt bietet Sprachkurse für Anfänger und Fortgeschrittene an. Jeder der möchte, bekommt hier einen Platz. Das ist nicht selbstverständlich. Möglich ist das große Angebot nur durch das Engagement von Ehrenamtlichen Helfern. Auch der Oberbürgermeister sammelte Spenden für einen Fond aus dem die Sprachkurse finanziert werden.

Flüchtlings WGs

Circa 90 Privatwohnungen wurden der Stadt bereits angeboten SWR SWR -

Bereitwillig stellten die Bürger auch Wohnraum zur Verfügung. Rund neunzig Wohnungen wurden der Stadt schon von Privatleuten angeboten, wesentlich mehr als in anderen Kommunen. Eine städtische zentrale Flüchtlingsunterkunft gibt es hier nicht, denn der Stadt ist es gelungen alle schon länger hier lebenden Flüchtlinge - derzeit 400- über den Ort verteilt unterzubringen. Häufig leben die Flüchtlinge in kleinen Wohngemeinschaften, in direkter Nachbarschaft zu den Gmündern. Das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg in die neue Heimat, denn das Zusammenleben "baut Ängste ab, weil es in kleinen Gruppen zugeht und die kleinen Gruppen erlauben, dass man den einzelnen Menschen kennenlernt", sagt Oberbürgermeister Richard Arnold. Hinzu kommt, dass so möglichst keine Parallelgesellschaften entstehen.

Von der Feuerwehr bis zum Fußballverein

In Schwäbisch Gmünd werden die Flüchtlinge sogar in das heiligste der schwäbischen Heimatkultur aufgenommen: Den Trommel- und Fanfarenverein. Sie sind aber auch in vielen anderen Vereinen aktiv. Die Stadt ermuntert ihre neuen Mitbürger auch dazu, sich ehrenamtlich zu engagieren. So helfen sie bei Stadtfesten, betreuen Jugendgruppen oder unterstützen die Feuerwehr. Die lange Wartezeit auf einen positiven Bescheid für ihren Asylantrag wird so sinnvoll genutzt. Die Flüchtlinge fühlen sich gebraucht und bekommen langsam einen strukturierten Tagesablauf.

Der erste Job in Deutschland

Doch auch die finanzielle Unabhängigkeit ist wichtig: Die Integration in den Arbeitsmarkt. Deswegen gibt es hier eine Lehrwerkstatt für Flüchtlinge, die durch Bürgerspenden finanziert wurde. In der Werkstatt lernen die jungen Männer den grundlegenden Umgang mit Werkzeugen und die Fachbegriffe. Doch häufig fehlen ihnen jegliche Vorkenntnisse und alles nachzuholen ist ein hartes Stück Arbeit.

Allerdings scheint sich der Aufwand zu lohnen, denn lokale Handwerkbetriebe sind hier auf der Suche nach neuen Mitarbeitern.

Geschäftsführer Peter Jursch hat hier einige Flüchtlinge abgeworben. Für sein Projekt - den Umbau einer alten Oldtimerfabrik- brauchte er neue Mitarbeiter.

Auf der Baustelle ist Improvisationstalent gefragt, für kleinteilige Handarbeit darf sich hier keiner zu schade sein. Die Flüchtlinge beherrschen genau das besonders gut. Die Startschwierigkeiten hat Peter Jursch schon längst vergessen: "Am Anfang sind die Vorstellungen über Arbeitszeit und über Pünktlichkeit weit auseinander gegangen. Aber wir haben das gut hinbekommen. Manchmal habe ich den Eindruck die sind schon schwäbischer geworden als wir selbst."

Von den mehreren hundert Flüchtlingen, die in den letzten Jahren gekommen sind hat über die Hälfte die Integrationsangebote angenommen. Allerdings hat nur ein kleiner Teil bisher einen Arbeitsplatz gefunden. "Es braucht eben alles seine Zeit ", sagt der Oberbürgermeister. Solange es in dieser Größenordnung bleibt, macht er sich keine Sorgen. "Wenn mir gesagt wird morgen kommen 5.000. Dann schaffe ich das auf keinen Fall. Aber die, die hier sind alle zu integrieren, halte ich für meine vordringliche Aufgabe. Das ist für beide Seiten gut. Für die Stadtgemeinschaft wir auch für die Menschen, die zu uns kommen."