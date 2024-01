Be- oder Entlastung für unser Sozialsystem?

Im Jahr 2015 sollen über eine Million Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Ob unsere Gesellschaft von diesem Zustrom profitieren kann oder ob das Gegenteil der Fall sein wird: das ist Gegenstand hitziger Debatten.

Die positiv über Zuwanderung sprechen, weisen auf 500.000 unbesetzte Stellen hin, in denen Menschen mit Migrationshintergrund einen Beitrag zur deutschen Wirtschaft leisten können. Im Dienstleistungsbereich, in der Pflege. Kanzlerin Merkel hat sich dahingehend geäußert. Die Kritiker dagegen sprechen vom mangelnden Wohnraum, von sozialen Spannungen zwischen Deutschen und Migranten. Von Parallelgesellschaften und von Kriminalität.

Am ifo Institut - Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München forscht Gabriel Felbermayr zur Migration. Für die Integration der Zuwanderer, sagt er, ist deren Bildung entscheidend. Und da sehe es zunächst nicht besonders gut aus:

"Wir haben Informationen aus den Flüchtlingslagern in der Türkei. Und von dort wissen wir, dass etwa 25 Prozent der Personen dort keinen Schulabschluss haben, ein Drittel hat Grundschulabschluss. Etwa 20 Prozent haben das, was man bei uns einen Hauptschulabschluss nennt und jeweils nur etwa 10 Prozent haben ein Abitur oder einen Hochschulabschluss. Insofern müssen wir damit rechnen, dass es eher schlecht ausgebildete Personen sind."

Dennoch: Bisher hat Deutschland den Zustrom gut verkraftet, die Arbeitslosigkeit ist in den letzten Jahren trotz Zuwanderung deutlich gesunken. Das Staatseinkommen ist gestiegen. Doch im Jahr 2015 kommen 1,5 Millionen Zuwanderer ins Land. 400.000 aus der EU und 1,1 Millionen Flüchtlinge aus dem außereuropäischen Raum. Deutlich mehr als je zuvor. Zu welchen Bedingungen lassen sich diese Menschen in den deutschen Arbeitsmarkt integrieren?

Nach den Untersuchungen von Gabriel Felbermayr, der sich die Daten für 2013 genauer angesehen hat, arbeiten die Migranten typischerweise im Niedriglohnsektor.

"Wir haben da gefunden, dass Einwanderer aus den nicht westlichen Kulturkreisen etwa 35 Prozent weniger verdient haben - wenn man den Stundenlohn betrachtet - als Einheimische. Und was wir auch gesehen haben ist, dass etwa 50 Prozent der Menschen aus diesen Kulturkreisen im Jahr 2013 weniger als 8,50 Euro verdient haben, pro Stunde. Das wäre der Mindestlohn, den wir 2015 in Deutschland eingeführt haben."

Da stellt sich die Frage, ob Zuwanderer uns - wie so gerne berichtet - dennoch bei unserem Überalterungsproblem helfen? Unsere Alterspyramide stellt sich in den nächsten 20 Jahren auf den Kopf. Geburtenstarke Jahrgänge gehen in die Rente. Im Verhältnis dazu gibt es zu wenige, die in die Kasse einzahlen. Können junge Zuwanderer fehlende Renten-Einzahler kompensieren? Felbermayr ist sich sicher: So wie die Zuwanderer bisher in Deutschland Beschäftigung finden eher nicht. "Eine solche Stabilisierung dürfen wir nicht erwarten, weil viele der Zuwanderer schlecht qualifiziert sind, deswegen wenig verdienen werden, wenig in die Kasse einzahlen werden. Und wenn sie dann selber Pensionen erhalten, dann werden diese zum Großteil bezuschusst werden müssen. Dazu kommt, dass wir allein für eine Stabilisierung des Verhältnisses der Einzahlenden zu den Rentenempfängern allein bis 2050 eine Zuwanderung bräuchten von 32 Millionen Menschen. Und das ist eine Zahl, von der man sich nicht vorstellen kann, dass sie in Deutschland je Realität wird."

Einigkeit herrscht unter den Wissenschaftlern aber, dass die Bearbeitung der Asylanträge deutlich beschleunigt werden muss. Zuwanderer brauchen schneller Klarheit, damit Fortbildung und der entscheidende Zugang zum Arbeitsmarkt möglich werden. Die Studien zeigen, je länger es dauert, bis die Migranten ihren Lebensunterhalt selbst verdienen können, desto höher ist unter anderem die Gefahr, dass sie kriminell werden oder sich religiös radikalisieren. Die sogenannte "Vorrangregelung", nach der erst geprüft werden muss, ob ein Arbeitsplatz, um den sich ein Migrant bewirbt, auch durch EU-Bürger besetzt werden kann, ist ein Bürokratiemonster, das Integration verhindert.

Wirtschaftsfachmann und Migrationsforscher Felbermayr, hat einen Vorschlag, wie die ökonomische - und damit auch die soziale Integration beschleunigt werden könnte: "Wer einen Arbeitsplatz hat in Deutschland, der wird sich auch sozial integrieren. Das große Problem, das sich hier auftut ist, dass schlecht qualifizierte Menschen zu 8,50 Euro, zum Mindestlohn, möglicherweise nicht beschäftigt werden können. Deshalb meinen wir, man sollte zumindest Ausnahmen vom Mindestlohn schaffen zum Beispiel für Personen, die wenig Berufserfahrung haben - und da dann den Mindestlohn für 5 bis 10 Jahre aussetzen."

Diesen Weg hält Dietrich Tränhardt, der eine Professur für Regierungslehre und Migrationsforschung an der Uni Münster innehatte, für völlig falsch. Mittel- und langfristig hält der Migrationsforscher genau die gegenteilige Strategie für richtig: "Wir sind ein Hochlohnland, das mit qualifizierten Arbeitskräften arbeitet: wir müssen diese Menschen qualifizieren. Und sie weiterbilden. Wir können nicht mit China als Billiglohnland konkurrieren."

Außerdem würde das zu einer Verschärften Konkurrenz zwischen Einheimischen und Migranten auf dem Arbeitsmarkt führen. Und eine Abwärtsspirale beim Arbeitslohn auslösen, der dann durch staatliche Hilfeleistungen sozial abgefedert werden müsste. Was Tränhardt für absurd hält.

Was der Zuzug der Flüchtlinge für Deutschland letztlich bedeutet, ob Migranten in zwanzig Jahren einen positiven Beitrag für das Sozialsystem leisten, hängt wesentlich davon ab, wie gut sie integriert werden. Investitionen in die Ausbildung der Kinder - wenn nötig mit besonderer Förderung - werden sich auszahlen. Die Anschubkosten sind enorm. Doch je besser Migranten qualifiziert werden, desto eher wird Deutschland von ihnen profitieren.