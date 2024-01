Die Angst vorm Fremden

Mit den Flüchtlingen kommt die Angst: Wer kommt da zu uns? Gerüchte machen die Runde, Vorurteile: Die wollen sich nicht anpassen, da kommen nur Männer, alles Islamisten. Was steckt wirklich dahinter?

Seit Wochen wälzt sie sich durch unsere Wohnzimmer und über unsere Fernsehbildschirme: die Flut aus Menschen. Scheinbar endlose Kolonnen bewegen sich durch die Landschaft. Es sind auch diese Bilder, die Ängste schüren: wie viele kommen noch? Was kommt da auf uns zu? Wie sollen wir so viele Menschen integrieren? Menschen immer nur in Masse zu zeigen sei in der Tat problematisch, sagt Beate Küpper. Sie muss es wissen - sie ist Professorin für Sozialpsychologie, Konfliktforscherin und seit Langem an Studien zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit beteiligt. Die Bilder der "Flüchtlingsmassen" machten es viel einfacher, die Flüchtlinge eben nur als anonyme Masse zu sehen, ihnen bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben, statt den Einzelnen zu sehen. Befeuert werde das noch durch die Wortwahl: "Flüchtlingsstrom", "Flüchtlingskrise" - all das suggeriert: es kommen unglaublich viele, wir werden dem nicht Herr, es ist etwas Problematisches, Bedrohliches. Und schon ist die Angst bei vielen da.

"Es geht um Macht"

Doch es ist nicht nur die dem Menschen wohl angeborene Angst vorm Fremden - schließlich hat uns unser Instinkt, Fremde in Freund und Feind einzuteilen im Verlauf der Evolution wohl das ein oder andere Mal das Leben gerettet - hinter der Angst steckt mehr, sagt Sozialpsychologin Beate Küpper: es gehe um Macht: "Es geht darum, die eigenen Privilegien zu verteidigen, den eigenen Status zu verteidigen und es geht auch darum, die anderen abzuwerten und sich selbst automatisch dadurch aufzuwerten." Aber ist es wirklich so einfach? Geht es uns nur darum, unser Revier zu markieren, jetzt, wo so viele Fremde kommen? Welcher Mechanismus steckt dahinter, wenn ganz normale Bürger den abstrusesten Gerüchten glauben? Den Untergang unserer demokratischen, modernen Gesellschaft fürchten? Beate Küpper kennt die psychologischen Schemata, die schnell greifen, wenn wir uns dem Fremden gegenüber sehen. Man könne es, so sagt sie, als Dreischritt beschreiben: "Erster Schritt: ich teile ein anhand eines Merkmals in "die" und in "wir". "Zweiter Schritt ist, dass ich an "wir" Eigenschaften dranhänge, wie "wir" so sind und an "die" Eigenschaften dranhänge, wie "die" so sind. Und dann sind wir ganz schnell bei der Bewertung weil wir dazu neigen, uns selber die positiveren Eigenschaften zuzuschreiben und "den anderen" immer die negativen Eigenschaften. Die sind dann immer irgendwie fauler, unzuverlässiger, weniger intelligent, dreckiger und so weiter." Und so haben sich längst die immer gleichen "Ängste" in unsere Köpfe geschlichen.

"Da kommen ja nur Männer"

Auch in der aufgeklärten, westlichen Welt sind Stereotypen und Klischees tief verwurzelt. SWR SWR -

"80 Prozent Männer - da muss man ja selbst um Rentnerinnen Angst haben", "Es sollen zwei Frauen überfallen worden sein - von Flüchtlingen wahrscheinlich" - nur zwei von unzähligen Stimmen, die derzeit durch die deutsche Provinz schallen. Man sorgt sich - um seine Kinder, um die Frauen, darum, dass der eigene Ort zum Ort von Kriminalität und Laster wird. Auch Fakten können diese Ängste kaum abbauen. Statt der oft genannten 80 Prozent sind laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge etwas über zwei Drittel aller Flüchtlinge männlich. Die Kriminalität ist nicht signifikant gestiegen, die Polizei dementiert immer wieder Vergewaltigungen an deutschen Frauen durch Flüchtlinge. Doch die "Angst" vorm fremden "Muselmann" ist tief verwurzelt. Sie "knüpft an ein uraltes rassistisches Stereotyp: das ist einmal der Sarazene mit dem Säbel hinterm Rücken, der unsere Frauen überfällt, und das ist auch das alte rassistische Stereotyp des potenten Schwarzen. Das sind so furchtbar fiese, alte Stereotype, die aber in unserer Kulturgeschichte drin sind. Und deshalb funktioniert das so gut. Denn wenn ich die antrigger, dann klickt es sofort in unserem Kopf und wir haben diese Bilder präsent, und diese Bilder sind deswegen auch so gut kommunizierbar auch von Rechtspopulisten." Hinter der Angst vorm fremden Mann aus fernen Ländern steckt aber auch ein Weltbild, das wir eigentlich in unserer modernen, aufgeklärten westlichen Welt längst vergessen glaubten. Es sind Geschlechterklischees, des hilflosen Weibs, das man vorm fremden, lüsternen Moslem beschützen muss.

Die westliche Denke setzt aus

Das Geschlecht funktioniert als Merkmal zur Abgrenzung eben besonders gut. Seit Jahrhunderten. Genauso wie die Religion. Dieselben Männer, die wir vor 40, 50 Jahren, als Gastarbeiter begrüßten, lehnen wir heute als Muslime ab. Sicher, die Umstände waren andere. Doch auch die Kategorien nach denen wir damals die Neuankömmlinge einteilten, waren andere: "Da lag unser Fokus auf dem "arbeiten" und auf dem "Gast sein" - nämlich: bleibt eine Weile, und geht auch nach einer Weile wieder. Und im Moment werden die gleichen Menschen primär als Muslime bezeichnet. Die waren auch schon vor 40, 50 Jahren mal mehr mal weniger gläubig, mal mehr mal weniger muslimisch, aber das hat uns nicht interessiert als Merkmal und von daher haben wir da auch keine Bedeutung reingelegt in dieses Merkmal", so Beate Küpper. Und plötzlich bekommt neben dem Geschlecht auch die Religion wieder eine Bedeutung, die sie in unserem Alltagsleben eigentlich gar nicht mehr hat. Das christliche Abendland werde, so die Konfliktforscherin Küpper, "hervorgehoben als Bild um eine Abgrenzung zu Muslimen zu machen, um eine möglichst hohe Differenz zu machen zu einer Gruppe, die nicht sehr wohl gelitten ist. Und zwar gerade auch von Menschen, die selber gar nicht besonders religiös sind." Und das sei eine gefährliche Tendenz.

Zeit fürs Stühlerücken

Denn wenn ich nur die Andersartigkeit, die Unterschiede, die Differenzen sehe, bin ich sehr schnell dabei, das mir Bekannte auf und das mir Unbekannte abzuwerten. Das gilt im Übrigen längst nicht nur Flüchtlinge. Doch wer will, dass diese sich in unsere Gesellschaft integrieren, der muss ihnen auch einen Platz dafür einräumen. Integration ist keine Einbahnstraße - oder, das Bild bemüht die Sozialpsychologin: ein runder Tisch: "Wenn Sie am Tisch immer mit den gleichen Leuten sitzen und sich langweilen und dann kommt jemand neues, dann bedeutet das, dass man die Stühle ein bisschen zusammenrücken muss, aber gleichzeitig kommt auch frischer Wind in die Runde und neue Ideen." Sicher, eine große Aufgabe liegt vor uns, die nicht leicht sein mag. Aber die Neuen haben den Raum schon betreten. Wenn wir nicht wollen, dass sie an einem eigenen Tisch ihre eigene Parallelgesellschaft bilden, dann müssen wir uns auf eine neue Zeit einstellen: auf die Zeit des Stühlerückens.