Der Fingerabdruck des Bodens

Mikroben in Bodenproben helfen bei der Aufklärung der schottischen "World’s End Morde". Die erstaunlichen Möglichkeiten der Bodenforensik.

Die "World’s End Morde"

Ein Samstagabend im Oktober 1977. Zwei junge Mädchen ziehen durch die Pubs in Edinburgh. Am nächsten Morgen werden ihre Leichen gefunden. Christine Eadie liegt nackt und mit dem Kopf nach unten an einem Strand. Acht Kilometer entfernt liegt Helen Scott, ebenfalls bäuchlings und nur mit einem Mantel bekleidet, in einem Weizenfeld. Beide Mädchen wurden geschlagen, vergewaltigt und erwürgt.

Die junge Lorna Dawson hat gerade ihr Studium der Geologie in Edinburgh begonnen. Die Morde erschüttern sie zutiefst und wecken gleichzeitig ihr Interesse an der Verbrechensbekämpfung.

Trotz Polizeigroßeinsatz kann der Täter der "World’s End Morde" (benannt nach dem Pub in dem die Mädchen zuletzt gesehen wurden) nicht gefunden werden. Die Suche wird im Mai 1978 eingestellt. Doch immerhin - ein vorausschauender Polizist nimmt Proben vom Dreck an Helen Scotts Fußsohlen und vom Weizenfeld in dem sie gefunden wurde.

MiSafe - DNA-Profile von Böden

Heute leitet Lorna Dawson die Abteilung für Bodenforensik am James Hutton Institute im schottischen Aberdeen. Das Institut ist einer der führenden Kollaborateure am europaweiten "MiSafe" Projekt. Für das von der EU geförderte Projekt arbeitet ein Konsortium von Wissenschaftlern, Polizeikräften, Strafverfolgern und Herstellern von Analysegeräten zusammen. Ihre Aufgabe ist es, Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass mittels Untersuchung von Mikroorganismen im Boden DNA-Profile von Böden in ganz Europa erstellt werden können. Diese sollen langfristig, ähnlich wie menschliche DNA, als Vergleichsproben in einer EU-weiten Datenbank gesammelt werden, um schneller herauszufinden wo genau sich ein Verbrechen zugetragen hat.

Der Mörder wird gefasst

Mit den World’s End Morden, die sie als junge Frau zutiefst schockierten, kommt Lorna 2003 wieder in Verbindung, als anhand von DNA-Analysen Angus Sinclair als wahrscheinlicher Täter angeklagt wird. Lorna analysiert die aufgehobenen Bodenproben von 1977. Doch Lorna kann lediglich feststellen, dass Helen Reste von Weizen am Fuß hatte. Sinclair bestreitet die Morde, sagt er habe die Mädchen nach einvernehmlichem Geschlechtsverkehr verlassen. Die Beweise reichen nicht für eine Verurteilung.

Erst im Herbst 2014 kann Lorna mit Hilfe einer Gaschromatografie (GC) mehr Spuren in den Bodenproben finden. Bei der GC werden Gemische in ihre einzelnen Bestandteile zersetzt. Dawson findet nicht nur Spuren von Weizen, sondern auch Spuren von Gras in der Probe von Helen Scotts Fußsohlen. Die Spuren werden mit der Grasnarbe, die das Feld, in dem Helen gefunden wurde, von der Straße trennt, verglichen. Das Ergebnis ist eindeutig. Das Gras an Helens Fuß ist von der Grasnarbe am Feldrand. Mithilfe dieser Informationen und weiterer forensischer Beweise kann die Anklage nachweisen, dass der Täter Helen Scott noch lebend in das Feld jagte um sie dort zu töten. Spermaspuren von Angus Sinclair an Helens Mantel wurden nachweislich erst kurz vor ihrem Tod dort abgegeben und somit muss er mit ihr im Feld gewesen sein.

Am 14. November 2014, 37 Jahre nach der Tat, wird Angus Sinclair verurteilt.

Phenotyping - Forensik der Zukunft?

Die DNA-Analyse revolutionierte die Forensik. Die nächste Revolution könnte die Phänotypisierung bringen. Der Phänotyp bezeichnet in der Genetik die Menge aller äußerlichen Merkmale eines Menschen, sein Erscheinungsbild. Bei der Phänotypisierung geht es darum, mittels DNA-Sequenzierung genetischer Informationen Rückschlüsse auf den Phänotyp eines Menschen zu ziehen. Bereits jetzt können Forscher basierend auf DNA-Informationen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Augen- und Haarfarbe einer Person schließen. Bis man aus ein paar am Tatort zurückgelassenen Zellen den Täter rekonstruieren kann, ist es sicher ein langer Weg. Unmöglich scheint es nicht.