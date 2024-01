Ermittlungen wegen Bestechlichkeit

Erst seit Juli 2015 machen sich niedergelassene Mediziner strafbar, wenn sie Bestechungsgelder annehmen.

Bisher konnte man Ärzten, die etwa von der Pharmaindustrie Sonderzuwendungen bekamen, juristisch gar nicht belangen. Das hat der Bundesgerichtshof in einem Spruch von 2012 klar gemacht. Bis dahin herrschte in der Justiz keine echte Einigkeit darüber, was niedergelassenen Ärzten erlaubt ist und was nicht. Deshalb gab es bis zum BGH-Spruch von 2012 auch schon tausende Ermittlungen gegen Ärzte und Pharmavertreter. Wir führen vier Fälle beispielhaft auf.

Gegen eine Leipziger Pharmafirma ermittelte die Staatsanwaltschaft in dutzenden von Fällen. Die Firma stellt teure Chemotherapeutika her und soll mehrere Strategien gehabt haben, um ihren Verkaufserfolg bei den Ärzten anzukurbeln. So soll sie Mietzuschüsse als Prämie für Verschreibungen ihrer Produkte gezahlt haben.

Auch sogenannte Anwendungsbeobachtungen soll die Firma großzügig honoriert haben. Ärzte bekommen dabei Geld für das Ausfüllen eines einfachen Beobachtungs-Formulars für jeden Patient, der ein Medikament des Herstellers bekommt. Tausend Euro für ein paar Minuten Arbeit. Eine Verlockung, der offenbar viele Mediziner nicht wiederstehen konnten. Doch die Ermittlungen wurden nach dem BGH-Spruch von 2012 eingestellt.

Ermittelt wurde auch gegen eine bayrische Pharmafirma, die ebenfalls den Umsatz ihrer Produkte mit fragwürdigen Methoden gesteigert haben soll. Die Firma soll Homepages für Ärzte im ganzen Bundesgebiet erstellt haben. So seien Ärzte, die bevorzugt die Chemotherapeutika dieser Firma verschrieben, zu einem kostenlosen Internet-Auftritt gekommen. Die AOK hatte im Jahr 2011 eine mehr als vierhundert Seiten umfassende Strafanzeige eingereicht. Die Ermittlungen wurden nach dem BGH-Spruch eingestellt.

Staatsanwalt Badle: Niedergelassene Ärzte sind juristisch nicht greifbar

In Frankfurt ist Oberstaatsanawalt Alexander Badle seit vielen Jahren mit Korruption im Gesundheitswesen beschäftigt. Er kann ganz einfach erklären, warum der Bundesgerichtshof mit seinem Spruch all diese Verfahren gestoppt hat.

"Der Bundesgerichtshof hat in einer Grundsatzentscheidung 2012 festgestellt, dass der niedergelassene Arzt in eigener Praxis als Unternehmer anzusehen ist. Und das bedeutet, er kann natürlich auch Vorteile von Pharmaunternehmen, von Medizinprodukteherstellern annehmen. Das waren bislang Verstöße gegen die Berufsordnung, das waren zum Teil Ordnungswidrigkeiten, aber es ist bislang strafrechtlich nicht greifbar gewesen, weil der Arzt eben kein Amtsträger ist im Sinne der klassischen Korruptionsdelikte."

So soll auch ein bekannter Generika-Hersteller - ganz legal - Tausenden von Ärzten Sonderzuwendungen angeboten haben: Die Firma soll Ärzte bei der Verschreibung ihrer Produkte am Umsatz beteiligt haben. Ein schöner Anreiz. Zum Einstieg in das Programm soll es Notebooks, Drucker oder Kaffeemaschinen gegeben haben. Später seien Verträge gefolgt über Leistungen wie Vorträge oder Beratungen, die - so der Vorwurf - von den Ärzten gar nicht erbracht wurden.

Oberstaatsanwalt Badle sagt, bei den Ermittlungen ging es zunächst um Wirtschaftskriminalität. Um die Frage, ob es durch diese Praktiken zu Wettbewerbsverzerrungen gekommen sei. Doch weil es sich hier um medizinische Produkte und Leistungen gehandelt habe, stünde noch eine ganz andere Befürchtung zur Debatte.

"Wenn der Arzt seine Entscheidung davon abhängig macht, ob er eine materielle Zuwendung bekommt, und nicht davon, dass das Produkt, das er verordnet, qualitativ hochwertig ist, dann ist natürlich auch die Gefahr gegeben, dass die medizinische Qualität in der Versorgung auch nachlässt. Verbunden mit steigenden Kosten. Und das ist natürlich die schlechteste Konstellation, die wir uns als Verbraucher vorstellen können."

Auch eine Hamburger Pharma-Firma stand in Verdacht, diese schlechteste Konstellation angestrebt zu haben. Auch hier ging es wieder um Chemotherapeutika. Da ein einziger Behandlungszyklus oft zehntausende Euro kostet, lohnt hier das "Engagement" besonders.

Die Firma habe - so der Verdacht - im großen Stil Krebs-Ärzte mit Beraterverträgen dafür belohnt, dass sie die Produkte der Firma bevorzugt zur Anwendung brachten.

Die Beraterverträge oder so genannte "Wissenschaftliche Kooperationen", seien mit hohen Honoraren dotiert gewesen. So dass der Verdacht korruptiven Verhaltens geklärt werden sollte. Auch in diesem Fall wurden die Ermittlungen nach dem BGH-Spruch eingestellt.