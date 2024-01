Meinungsführer arbeiten mit der Pharma-Industrie zusammen

Viele Wissenschaftler und Ärzte stehen mit der Arzneimittel-Industrie in enger Verbindung. Können sie dann noch neutral in der Beurteilung von Medikamenten sein?

Behandlungsleitlinien in der Kritik

"Für Ärzte müssen Patienten an erster Stelle stehen", sagt Thomas Lempert, Neurologe aus Berlin. Er kritisiert, dass zu viele Mediziner mit Interessenkonflikt bestimmend in Therapiekonzepte für Ärzte eingreifen. "Einem Schiedsrichter, der Mitglied eines Vereins ist, für den er ein Spiel pfeift, nimmt man die Neutralität auch nicht ab. Genauso ist es bei Medizinern, wenn sie mit Arzneimittelherstellern zusammen arbeiten und dann Medikamente beurteilen sollen.", erklärt Lempert.

Deswegen hat der Berliner Neurologe "Neurology First" gegründet. Ziel der Gesellschaft ist es, dem Einfluss der Industrie in der Medizin entgegenzutreten. Im Fokus der beteiligten Wissenschaftler und Ärzte stehen vor allem Behandlungsleitlinien für Ärzte. Diese sollen eine objektive Einschätzung zu Nutzen und Risiken von Medikamenten geben und so die Qualität der Therapie verbessern. Sie werden von hochrangigen Medizinern verfasst.

Zum Beispiel die Leitlinien zur Behandlung von Schlaganfall. Neurology First kritisiert daran, dass viele der beteiligten Autoren eng mit der Pharmaindustrie zusammenarbeiten. In diesen Leitlinien werden zudem überwiegend neue Gerinnungshemmer wie Pradaxa oder Xarelto empfohlen. Und das, obwohl sie im Vergleich zu herkömmlichen Mitteln viel teurer sind und zu starken Blutungen führen können. Haben hier Interessenkonflikte eine Rolle gespielt? "Die Abstimmung, ob die wirklich besser sind als die alten Medikamente, die fiel äußerst knapp aus", so Lempert. "Und man kann sehen, dass viele Autoren mit Interessenkonflikten, die genau mit den Herstellern dieser Medikamente Verträge haben, mit abgestimmt haben. Und das ist ein Geburtsfehler der Leitlinien, der so nicht akzeptabel ist." Deshalb fordert Neurology First, dass mindestens 50 Prozent der Leitlinien-Autoren keine Interessenkonflikte haben dürfen.

Autor findet die Forderungen übertrieben

Hans Diener ist einer der Leitlinien-Autoren, die sich für den Einsatz der neuen Gerinnungshemmer stark machen. Ein Blick in Leitlinien zeigt: Seine Liste mit Pharmakontakten ist besonders lang. Ein Problem sieht er darin nicht: "Es gibt ja übertriebene Forderungen, die sagen, dass nur Personen ohne Interessenkonflikt an der Erstellung von Leitlinien teilnehmen dürfen. Das ist weltfremd. So funktioniert Medizin nicht."

Dr. Gisela Schott: Einfluss der Pharmaindustrie schönt Arzneimittelstudien SWR SWR -

Diener hat selbst zahlreiche Studien zu den neuen Gerinnungshemmern durchgeführt, die deren Vorteile belegen sollen. Einige davon zusammen mit den Herstellern. Doch Studien, die von der Industrie finanziert wurden, sind in vielen Fällen nicht objektiv. Das hat Gisela Schott durch eine Analyse von 57 Publikationen belegt: "Wir haben herausgefunden, dass Arzneimittelstudien, an denen pharmazeutische Unternehmen beteiligt sind, häufiger ein Ergebnis erbringen, das positiv für das pharmazeutische Unternehmen ist." Die Internistin arbeitet für die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft. In einem aufwendigen Verfahren hat sie außerdem an Hand eines konkreten Beispiels nachgewiesen, dass es solche geschönten Studien auch in die Leitlinien schaffen. "Wir haben festgestellt, dass die manipulierten Studien Grundlage von Empfehlungen in Leitlinien aus Deutschland sind. Also die manipulierten Studien sind eingeflossen in die Leitlinien."

Auch in den Schlaganfall-Leitlinien sind pharmafinanzierte Studien zitiert. Wurden die neuen Gerinnungshemmer also nur empfohlen, weil die Industrie Experten wie Hans Diener für sich gewinnen konnte? Er räumt zwar eine gewisse Voreingenommenheit ein, sieht die Qualität der Leitlinien dadurch jedoch nicht gefährdet: "Man hängt natürlich schon an seinen eigenen Ergebnissen", sagt der Neurologe, "aber deswegen haben wir Kollegen als Korrektiv, die auf diesem Gebiet keine Studien gemacht haben und daher nicht mit der Industrie gearbeitet haben. In unserer Leitliniengruppe ist es so, dass 50 Prozent Fachleute auf dem Gebiet sind und daher zwangläufig natürlich Interessenkonflikte haben und 50 Prozent sind völlig unabhängig." Schaut man in den Schlaganfall-Leitlinien nach, zeigt sich, dass diese Aussage nicht stimmt. Nur sechs von 35 Autoren sind demnach neutral.

Kritische Sicht findet wenig Gehör

Obwohl also Nutzen und Risiko der neuen Gerinnungshemmer keineswegs klar sind, werden sie in der Ärzteschaft breit eingesetzt. Denn die glaubt, was in den Leitlinien steht. Das zeigen die Antworten auf eine stichprobenartige Umfrage unter Neurologen:

- "Deutlich bessere Lebensqualität. Effektivität ist genauso. Ist ein gutes Medikament."

- "Das bessere Management. Das einfachere Management für die Patienten."

- "Haben ja Studien auch gezeigt, dass die nicht unterlegen sind in der Wirksamkeit und dass auch die Risiken, die damit einhergehen deutlich geringer sind."

Thomas Lempert weiß dabei um den Einfluss der pharma-finanzierten Studien und der Leitlinien. Und er weiß auch, wie sie zustande kommen. Trotzdem hält er sich mit harter Kritik zurück. Aus Angst als Nestbeschmutzer zu gelten? "Natürlich kann es passieren, dass man sich da ins Abseits stellt, wenn man das zu klar personalisiert benennt", erklärt Lempert. "Aber, wenn ich die Wahl hätte und ganz frei von Druck wäre, ich würd’s trotzdem nicht machen. Weil es eine Konfrontation begründet, die in der Diskussion nicht weiterhilft."

Fakt ist dennoch: Die Kritiker müssen mehr Gehör finden. Im Interesse der Patienten. Sonst verbreiten sich kostspielige Therapien, die jedoch keinen Fortschritt bieten.