Hitzestress in der Stadt

Die Klimaerwärmung ist längst Realität. Spitzentemperaturen treten vor allem in den Großstädten auf. Höchste Zeit für Stadt-Klimatologen gegenzusteuern.

Manche Regionen trifft es besonders hart

Auch 2015 wird wahrscheinlich - wie bereits das Vorjahr - wärmstes Jahr seit dem Beginn der Temperaturaufzeichnung. Die Durchschnittstemperatur steigt weltweit seit Jahrzehnten und auch für einzelne Städte in Deutschland ist dieser Trend nachweisbar. Da sich die Entwicklung voraussichtlich nicht kurzfristig umkehren lässt, haben Bund, Länder und Kommunen reagiert und Szenarien für das Jahr 2050 und 2100 berechnen lassen. Manche Regionen sind demnach durch den Klimawandel besonders verwundbar. Grund dafür kann die geologische oder geografische Lage sein, eine stark vom Wetter abhängige Wirtschaft oder auch eine überdurchschnittlich alte Bevölkerung.

Hotspot Stuttgart

Zum Beispiel wird in Stuttgart eine effektive Belüftung der Innenstadt durch die Kessellage behindert, was im Sommer zu einer sehr schnellen Aufheizung der Stadt führt.

Anders wie die starke Luftbelastung durch den Autoverkehr, die jedes Jahr von der EU angemahnt wird, haben die Stadtväter das Gefährdungspotential der sommerlichen Hitze für das Klima in der Innenstadt noch nicht auf dem Radar. Und das, obwohl sich die Stadt ein eigenes Stadtklimaamt leistet, das seit Jahren auf die Zusammenhänge zwischen Bebauung und Stadtklima hinweist.

Man hat die Stuttgarter Frischluftströme genau analysiert. Dabei wurde deutlich, dass der Frischluftnachschub vor allem während der Nacht durch drei große Täler sowie über die Halbhöhenlagen in die Stadt erfolgt. Hier sollte das Nachströmen der frischen Luft nicht durch Bebauung blockiert werden. Deshalb hat man die betroffenen Zonen in einem Stadtklimaplan markiert, um die klimatischen Zusammenhänge bei der Erteilung von Baugenehmigungen zu berücksichtigen. Denn ohne Neubau geht es nicht, solange der Trend vom Land in die Stadt ungebrochen ist. Eine Verdichtung der Städte ist deshalb unvermeidbar und führt oft zu Konflikten mit dem Stadtklima.

Konflikt zwischen Klima und Wirtschaft

Wärmeentwicklung von Gebäudeoberflächen im Vergleich: Bitumen, heller Stein und Grünfläche SWR SWR -

Nicht immer geht es dabei um neuen und bezahlbaren Wohnraum, wenn Baugenehmigungen genau in den klimatisch besonders relevanten Zonen erteilt werden. Das Paradebeispiel ist Stuttgart 21. Hier entsteht gerade ein neuer Stadtteil auf ehemaligen Brachflächen, die bisher ein Frischluftnachschub von den Hängen in die stark durch Verkehr belasteten Stadtteile an der B14 und B27 zumindest teilweise ermöglichten. Zurzeit werden hochgeschossige Banken, Bürogebäude, Shopping-Malls und hochpreisige Wohnanlagen gebaut und zusätzlich 1700 neue Parkflächen geschaffen, die zusätzlichen Autoverkehr hervorrufen.

Die Stadtklimatologen konnten sich nicht gegen diese Bauprojekte durchsetzen, weil es hier um Immobilien geht, mit denen Spitzeneinnahmen generiert werden. Immerhin hat man auf den Rat der Fachleute gehört und durch Belüftungsschneisen zwischen den Neubauten die Frischluftströmungen nicht völlig blockiert.

Aufheizung der Stadt

Neben dem Belüftungsproblem spielen auch die Gebäudeoberflächen eine große Rolle beim Aufheizen der Städte. Steinflächen zum Beispiel speichern die Wärme ähnlich wie Nachtspeicheröfen. Wärmebildaufnahmen von Städten zeigen sehr anschaulich, wie stark sich Innenstädte im Vergleich zum grünen Umland aufheizen. Sehr dicht bebaute Stadtteile fallen dabei besonders auf, weil sie auch nachts nur wenig abkühlen und so bei einer länger andauernden Hitzewelle zu einer schnellen Aufheizung der Stadt führen.

Dunkle Oberflächen zum Beispiel mit Dachpappe heizen sich besonders schnell auf und können mittags Temperaturen von über 90 Grad erreichen. Begrünte Oberflächen verhalten sich dagegen genau entgegengesetzt, denn Vegetation kühlt durch Verdunstung auf den Blattoberflächen.

Die grüne Vision

Für eine Stadt wie Stuttgart wäre es deshalb dringend geboten, Gebäudeoberflächen wo immer möglich zu begrünen. Leider war die Finanzierung solcher Maßnahmen bislang ausschließlich Aufgabe der Bauherren und grüne Fassaden haben deshalb abgesehen von einigen spärlich begrünten Dachflächen Seltenheitswert. Durch Förderprogramme versucht man nun gegenzusteuern und es haben sich inzwischen bereits erste Urban-Gardening-Gruppen gebildet. Immerhin ein Anfang.

Auch am Boden lassen sich Stein- und Betonflächen zum Beispiel an den Schienen der Stadtbahnen und auf Parkplätzen entsiegeln, um neue Grünflächen zu schaffen. Und aus Parkplätzen in Innenhöfen können kleine grüne Oasen entstehen.

Die neuen Gebäude von Stuttgart 21 gleichen dagegen eher einer Steinwüste aus Beton, Glas und Stahl. Auch wenn sich eine solche Bebauung zu Spitzenpreisen verkaufen lässt und man damit Architekturpreise gewinnen kann, ist sie das Gegenteil einer klimafreundlichen und damit menschenfreundlichen Stadtentwicklung. Hier sollte ein schnelles Umdenken bei den Stadtvätern stattfinden, denn die enorme Bautätigkeit schafft Tatsachen, die sich nachträglich nur sehr schwer korrigieren lässt.