odysso - Das will ich wissen!

Der Arzt in Dir

Die Selbstheilungskräfte unseres Körpers sind enorm. Das weiß jeder, der sich schon mal in den Finger geschnitten hat. Man kann förmlich zusehen, wie sich die Wunde nach und nach schließt. Wie der Körper das macht gehört zu den faszinierendsten Geheimnissen der Natur. Erst allmählich versteht die Wissenschaft, was diese Selbstheilungskräfte fördert oder behindert. Gefühle spielen dabei eine entscheidende Rolle, denn sie lösen im Körper eine Kaskade biochemischer Reaktionen aus. Dabei ist es egal, ob wir etwas tatsächlich erleben oder es uns nur vorstellen. Und das hat Folgen. Studien haben gezeigt: Wer im Leben unter hohen Anforderungen und wenig Selbstbestimmung leidet, hat häufiger Stoffwechselstörungen wie etwa Diabetes. Gefühle der Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit verschlechtern einen Krankheitsverlauf. Bei hohem psychischem Wohlbefinden dagegen finden sich weniger Entzündungen im Körper. Wie eng Körper und Geist zusammenhängen, zeigt sich auch daran, dass im Gehirn eine Art Körperkarte aller Organe angelegt ist. Das Gehirn steuert Heilung. Leider wird dieses Potential in der Schulmedizin immer noch sträflich vernachlässigt. Statt den ganzen Menschen zu sehen und anzusprechen werden einzelne Organe repariert. "odysso" zeigt am Beispiel eines Kreuzbandrisses, dass es auch anders geht und was dabei im Körper passiert. Außerdem: Wie sich durch Zuwendung und Sprache unserer innerer Arzt aktivieren lässt und wie Stress unsere Zellalterung und damit unsere Lebensdauer beeinflusst.