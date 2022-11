Sterben in Deutschland

Der Tod steht am Ende eines jeden menschlichen Lebens. Doch wo sterben eigentlich die meisten Menschen, welche Ursachen sind schuld und was passiert dann? Wir haben den Faktencheck für Deutschland gemacht.

Wo stirbt man in Deutschland?

Jedes Jahr sterben etwa 860.000 Menschen in Deutschland. Etwa 25 bis 30 Prozent der Sterbenden scheiden dabei zuhause aus dem Leben. Für die meisten - immerhin 43 Prozent - ist das Krankenhaus die letzte Station, wo sie oft bis zuletzt auf die Leistungsfähigkeit der High-Tech-Medizin hoffen. So wird bei Krebs häufig bis zum bitteren Ende auf die Chemotherapie gesetzt. Viele Sterbende verdämmern am Ende unter starken Narkosemitteln. Etwa ein Viertel eines jeden Sterbejahrganges scheidet in Pflegeheimen aus dem Leben. Jeder dritte Heim-Bewohner stirbt innerhalb von drei Monaten nach dem Einzug.

Wie stirbt man in Deutschland?

Mit Abstand führend als Todesursachen sind Herz-Kreislauferkrankungen (50 Prozent) und Krebs (25 Prozent). Dabei ist es heute für mehr Menschen als früher möglich, friedlich und ohne Schmerzen zu sterben, da die Anwendung von auf Opium basierenden Schmerzmitteln in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen hat. 4.500 Menschen werden jährlich Opfer von Verkehrsunfällen in Deutschland, das ist weniger als ein halbes Prozent. Fast dreimal so viele begehen Selbstmord und in über einem Prozent der Todesfälle sind Stürze die Ursache.

Und dann?

Etwa die Hälfte der Verstorbenen entscheidet sich für eine traditionelle Erdbestattung, mittlere Kosten hierbei sind 5.000 Euro. Die andere Hälfte wählt das Krematorium, die Tendenz zu dieser Variante ist steigend und wird insbesondere in Städten schon von 80 Prozent der Bevölkerung in Anspruch genommen. Im Durchschnitt fallen bei dieser Variante etwa 4.000 Euro an. Zwar immer noch exotisch, aber durchaus im Kommen ist die Bestattung in einem Friedwald, von denen es mittlerweile 52 in Deutschland gibt. Etwa 10.000 Menschen sind hier begraben. Noch deutlich exklusiver haben es die 3 bis 5 der in einem Jahr in Deutschland Verstorbenen, die sie sich nach der Verbrennung eine Weltraumbestattung leisten. Dabei werden sieben Gramm der Asche in eine Mikrokapsel gefüllt und per Rakete in eine niedrige Umlaufbahn um die Erde geschossen. Nach einigen Erdumrundungen tritt die Kapsel wieder in die Atmosphäre ein und verglüht.