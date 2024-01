Trügerischer Blutwert

Oft ist eine Blutuntersuchung das wichtigste Instrument, um herauszufinden, was im Körper eines Patienten passiert. Nicht jedem Blutwert sollten Patienten aber blind vertrauen.

Im Laborzentrum Zentrum Ettlingen können die Experten rund 5.000 Parameter bestimmen. Und das am Fließband: Moderne Analysegeräte brauchen lediglich drei Minuten, um 100.000 Blutzellen für ein kleines Blutbild auszuzählen. "Man kann heutzutage wirklich so viel untersuchen, auch mit so kleinen Mengen, dass es geradezu fantastisch ist", schwärmt Labor-Chemiker Werner Gebhardt. Menge ist allerdings wichtig, denn für ein kleines Blutbild zahlen die gesetzlichen Krankenkassen lediglich 25 Cent.

Die richtigen Parameter festlegen

Werner Gebhardt berät Mediziner, Heilpraktiker und manchmal auch Patienten: Welche Werte müssen gemessen werden, um einen Verdacht zu bestätigen? "Die Fragen, die besonders häufig kommen, betreffen aktuelle Infektionserkrankungen. Borreliose zum Beispiel. Die ist in Süddeutschland ein großes Problem", sagt der Chemiker.

Auch bei Eisenmangel sollten die richtigen Werte beachtet werden. Entstehen kann der Mangel durch Blutverlust, Medikamente oder vegetarische Kost. Wer bei Verdacht nur sein Serumeisen bestimmen lässt, ist schlecht beraten. Wichtig ist Transferrin: Das Protein transportiert das Eisen vom Darm zu den Organen. Vor allem auf das Ferritin kommt es aber an: Das Speicherprotein hortet Eisen für schlechte Zeiten in den Fresszellen des Blutes und in der Leber.

Fehlerhafte Blutabnahme

Schon während der Blutabnahme können sich Fehler einschleichen, die den Befund verfälschen. Kalium etwa kann in erhöhter Konzentration im Serum auftauchen, wenn der Patient bei der Blutabnahme zu lange eine Faust macht. Durch den erhöhten Druck in der Vene können einzelne Blutkörperchen platzen und Kalium freisetzen. "Oft merkt man das, weil die Kaliumwerte so hoch sind, dass sie mit dem Leben eigentlich gar nicht mehr vereinbar sind. Es kann aber auch dazu führen, dass ein zu geringer Kaliumspiegel in den Normbereich rutscht. Da wird man dann falsch vom Befund informiert", erklärt Werner Gebhardt. Störungen im Kaliumhaushalt können etwa auf eine Nierenerkrankung oder auf kaputte Blutkörperchen hinweisen.

Auf dem Fahrrad zur Blutuntersuchung?

Um Prostatakrebs auszuschließen, lassen viele Männer PSA im Blut bestimmen. Ein erhöhter Wert lässt viele aufschrecken, dabei handelt es sich möglicherweise um einen simplen Fehler: Fahrradfahren. Durch Druck auf die Prostata gelangt PSA ins Blut - beim Radfahren wie beim Abtasten mit dem Finger. Bis zu drei Tagen kann der PSA-Wert im Blut deshalb erhöht sein.

Was ist normal?

Doch selbst wenn der Befund die richtigen Werte zeigt: Wer bestimmt eigentlich, womit die verglichen werden?

"Das Problem ist: Zeigt ein Messwert tatsächlich an, ob der Patient erkrankt ist oder nicht? Wenn man ganz korrekt vorginge, müsste man ja wissen, wie dieser Wert vor der scheinbaren Erkrankung war", erklärt Werner Gebhardt. Kollektive Blutuntersuchungen, um für jeden Menschen einen eigenen Normbereich festzulegen, sind aufwendig. Die Medizin orientiert sich deshalb an Durchschnittswerten gesunder Menschen unterschiedlichen Alters.

Nicht immer sind diese Referenzbereiche unumstritten. Beispiel Cholesterin: Der statistische Zusammenhang zwischen Arteriosklerose und Herzinfarkten sei zwar richtig, sagt Werner Gebhardt. Allerdings sei es kein streng linearer Zusammenhang: „Es gibt viele Ausnahmen. Frauen zum Beispiel, die über 65 sind, haben eine deutlich höhere Toleranz gegenüber Cholesterin als junge Frauen."

Blutuntersuchungen sind ein wichtiges Instrument in der Medizin. Die Qualität der Diagnosen hängt aber maßgeblich vom Geschick des Mediziners oder Heilpraktikers ab, die richtigen Werte anzufordern und zu interpretieren.