Hoffnung auf Heilung bei Leukämie

Eine Studie aus den USA sorgt für Aufsehen. Viele Patienten konnten durch Gentherapie von Leukämie geheilt werden. Aber wie funktioniert diese Therapie genau und wie riskant ist sie?

Diagnose Blutkrebs

"Es ist Blutkrebs": für den 15-jährigen Simon Z. und seine Mutter eine grausame Diagnose, hatten sie doch zuerst an einen Leistenbruch oder eine einfache Sehnenreizung gedacht. Doch Blutkrebs hat viele Symptome - eines davon ist Knochenschmerzen. Müdigkeit, Leistungsschwäche und Blässe kamen noch hinzu.

Bei Blutkrebs gibt es zwei verschiedene Krankheitsverläufe: Eine akute und eine chronische. Simon hat die akute lymphatische Leukämie (ALL). Akute Leukämien sind lebensbedrohlich, wenn sie nicht innerhalb der ersten Wochen behandelt werden. Diese Form tritt am häufigsten bei Kindern auf.

Nach der Diagnose verändert sich Simons Leben von einen auf den anderen Tag. Früher liebte er das Fußballspielen, war mehrmals die Woche beim Training. Jetzt musste er den Fußballplatz gegen das Krankenhauszimmer eintauschen. Hier werden täglich seine Blutwerte untersucht, denn der Krebs breitet sich in seinem Blut aus. Bei Leukämie entstehen bösartige Blutzellen, welche die normale Blutbildung stören. Die Folge: Lebenswichtige Aufgaben, wie beispielsweise die Immunabwehr sind so nicht mehr möglich.

Therapieformen gegen Blutkrebs

Simon wird nach der gängigen chemotherapeutischen Methode behandelt. In einer intensiven stationären Behandlungsphase bekommt er Spritzen, Medikamente und Infusionen. Darin sind verschiedenartig wirkende Zytostatika - das sind wachstumshemmende Medikamente - enthalten. Sie sollen die Leukämiezellen vollständig zerstören oder zumindest zurückdrängen. Häufig wird die Chemotherapie durch eine Strahlenbehandlung ergänzt. Diese war bei Simon aber bisher noch nicht nötig. Im Allgemeinen kann die Chemotherapie von heftigen Nebenwirkungen begleitet werden. Übelkeit, Erschöpfung, Haarausfall und sogar Spätfolgen wie sogenannte Zweittumoren oder Knochenschäden. Bei Simon machen sich die Nebenwirkungen bisher nur äußerlich bemerkbar. Er wirkt etwas dicker, da sein Gesicht aufgeschwemmt ist. Ab und zu ist er auch müde. Insgesamt muss Simon noch ein halbes Jahr regelmäßig stationär behandelt werden. Danach erfolgt eine Erhaltungstherapie, die anderthalb Jahre dauert und von Kontrolluntersuchungen begleitet ist. Wenn Simon fünf Jahre ohne Rückfall bleibt, gilt er als geheilt.

Doch einige Patienten haben ein hohes Rückfallrisiko. Bei ihnen wirkt die Chemo- und Strahlentherapie nicht. Für sie kommt die Knochenmark- oder Strammzelltransplantation in Betracht. Die Transplantationen sind jedoch nicht ohne Risiko und nicht immer findet sich ein passender Spender. Insgesamt überleben nur 50 Prozent der Leukämiepatienten die Krankheit.

Gentherapie rettet Leben

Eine neue Methode gibt Hoffnung. 2012 nahmen 30 todkranke Leukämiepatienten an einer Studie zur Gentherapie in den USA teil. Sie alle hatten schon mehrere Behandlungen - auch Knochenmarktransplantationen - durchgestanden, doch ihre aggressive Form des Blutkrebses war nicht zu besiegen. Die Ergebnisse der Studie sorgten in Fachkreisen für Aufsehen. Von den 30 Patienten sind 19 krebsfrei. Auch Prof. Dr. Jäger vom Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg war beeindruckt. Er forscht ebenfalls an gentherapeutischen Verfahren bei Blutkrebs. "Man muss sich wirklich überzeugen lassen, dass es mit dieser Therapieform offensichtlich gelingt 70 bis 80 Prozent, der Kinder, die sonst sterben würden, zu heilen und bei den Erwachsenen sind das wahrscheinlich 50 bis 60 Prozent der ausbehandelten Patienten. Die können wir heilen mit der Therapieform."

Eingriff in DNA

Bei der Gentherapie werden dem Patienten millionen weißer Blutzellen, sogenannte T-Killerzellen entnommen. Sie sind Teil des Immunsystems und töten Eindringlinge im Körper ab, auch Krebszellen. Doch manche Krebszellen tarnen sich und sind für die Killerzellen nicht erkennbar. Um diese Problem zu bekämpfen wird den T-Killerzellen im Labor ein neues Gen eingeschleust. Dadurch bilden sie auf ihrer Oberfläche einen Rezeptor aus. Zurück im Körper erkennen die veränderten T-Killerzellen mit Hilfe des Rezeptors auch die getarnten Krebszellen und zerstören sie. 10.000 dieser Jäger-Zellen können aus einer einzigen T-Killerzelle entstehen, schätzen die Forscher, und über Jahre hin aktiv sein.

Risiken und Chancen

Doch trotz aller Begeisterung kann so ein Eingriff ins Erbgut auch "potentiell gefährlich sein", so Prof. Dr. Jäger. Langzeitstudien müssten zeigen, ob mit Spätfolgen zu rechnen sei. Bisher seien diese allerdings noch nicht aufgetreten. Allerdings fehlt den Patienten ein Teil des Immunsystems. Eine milde Dauerbehandlung ist also ein Leben lang nötig. Glücklich über diese Resultate sind auch große Pharmakonzerne und investieren Millionen in die Forschung. In den USA wollen sie schon 2016 einen Antrag auf Zulassung stellen. In Deutschland könnte es 2018 soweit sein. So gut die Aussichten auch sind, für alle Leukämiepatienten kommt diese Methode nicht in Frage. Nur für Patienten die unter chronisch lymphatischer Leukämie und der akuten Lymphatischen Leukämie leiden. Auch Simon käme prinzipiell für eine Gentherapie in Frage. Doch da Kinder mit ALL eine Heilungschance von 90 Prozent haben, wird er sie wohl nicht benötigen.