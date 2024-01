Blut - Was ist das überhaupt?

per Mail teilen

Etwa fünf Liter Blut fließen durch unsere Adern. Doch wozu brauchen wir es? odysso erklärt Funktionen und Aufgaben des Blutes.

Eine der vielen Aufgaben des Bluts ist der Transport. Direkt aus dem Herzen strömt es immerhin mit sechs Metern pro Sekunde. Damit es auch jede noch so kleine Zelle erreichen kann, durchziehen 100.000 Kilometer Gefäße unseren Körper. Der wichtigste Transporter ist dabei das rote Blutkörperchen. Es sammelt das Kohlendioxid ein, das die Zellen ausatmen und bringt es zur Lunge. Dort tauscht das rote Blutkörperchen das Gas an den Lungenbläschen gegen Sauerstoff aus. Ohne den Abtransport des Kohlendioxids würden sich die Zellen nach kurzer Zeit mit dem Kohlendioxid vergiften. Den gewonnenen Sauerstoff kann jede Zelle gut gebrauchen. Besonders beliebt ist er aber bei den tüchtigen Nervenzellen im Gehirn.

Blut als Lieferdienst für Nährstoffe, Vitamine und Spurenelemente

Blut transportiert aber nicht nur Sauerstoff und Kohlendioxid, sondern auch Zucker, Fett, Vitamine und Spurenelemente. Diese Stoffe werden in den gut durchbluteten Darmzotten aus dem Darm aufgenommen und müssen wie der Sauerstoff im gesamten Körper verteilt werden. Darum kümmert sich diesmal jedoch nicht das rote Blutkörperchen, denn die Stoffe schwimmen einfach frei im Blutplasma mit.

Außerdem verteilt das Blut Hormone wie zum Beispiel Insulin. Dieser Stoff wird in der Bauchspeicheldrüse hergestellt und mit speziellen Transportmolekülen zu den Muskelzellen gebracht. Sie können dann durch das Insulin mehr Zucker aufnehmen.

Doch das Transportsystem wird nicht nur genutzt um Zellen mit lebenswichtigen Stoffen zu versorgen, sondern auch um Schädliches abzutransportieren. So wie Harnstoff. Er zählt zu den Stoffwechselendprodukten und wird von den Zellen einfach ins Blut gegeben. Dort schwimmt er bis zur Niere mit und wird dann herausgefiltert und zur Blase weitergeleitet.

Blut als Polizei

Blut ist ein echter Allrounder: Es ist nicht nur für den Abtransport und die Lieferung bestimmter Stoffe zuständig, sondern arbeitet auch als Polizei. Die weißen Blutkörperchen, sogenannte Leukozyten, können körperfremde Stoffe wie Bakterien, Pilze oder Krebszellen erkennen. Einige von ihnen eliminieren sie direkt. Andere weiße Blutzellen markieren die Eindringlinge zuerst mit Antikörpern, sodass sie dann von weiteren Abwehrzellen unschädlich gemacht werden können.

Neben den weißen und roten Blutkörperchen gibt es noch einen weiteren Zelltyp: Thrombozyten. Ihr Spezialgebiet ist die Wundheilung. Bei einer Verletzung haken sie sich zusammen und verschließen die Wunde. Doch das ist noch nicht alles: Zusätzlich schütten sie gerinnungsfördernde Substanzen aus, die dafür sorgen, dass die Blutung schneller stoppt.