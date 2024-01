Die Spurenleserin, die mit Bodenproben den Mörder überführt

Die kriminaltechnischen Methoden werden immer raffinierter. Manchmal reichen sogar ein paar Körner Sand aus, um den Täter zu überführen.

Ilse und Hartmut Dobelmann sterben am 24.02.2008. Ihr Mörder überrascht sie im Schlaf und erschlägt sie mit einem Hammer. Der Tatort ist ein Einfamilienhaus in Kettenkamp, einer 1.700 Einwohner Gemeinde nördlich von Osnabrück. Am folgenden 26. Februar, einem Dienstag, meldet der Arbeitgeber von Ilse Dobelmann die 56-Jährige als vermisst. Sie gilt als sehr zuverlässig und er ist beunruhigt, weil sie seit zwei Tagen nicht im Büro erschienen ist.

Für die Polizei ist es zunächst nur ein Vermisstenfall. Die Beamten klingeln an der Tür der Dobelmanns - es öffnet der 27-jährige Sohn. Er gibt an, seine Eltern seien zwei Tage zuvor spazieren gegangen und nicht wieder nach Hause gekommen. Er mache sich aber keine Sorgen und lege im übrigen auch keinen Wert darauf, dass sie wiederkämen. Die Polizisten informieren die Mordkommission in Osnabrück über dieses merkwürdige Verhalten.

Vorsicht frisch gestrichen!

Die anrückenden Kriminalbeamten durchsuchen gründlich Garten und Haus. Doch sie finden keine Spur des vermissten Ehepaares. Auffällig ist nur, dass das Schlafzimmer vor kurzem frisch gestrichen wurde - in dunkelbraun. Allerdings hat der Maler sehr schlampig gearbeitet. Die weiße Decke hat einige Farbtupfer abbekommen, auch auf dem dunklen Teppich sind große Farbkleckse. Die Mitarbeiter der Spurensicherung sind irritiert, sehen aber auf den ersten Blick nichts Ermittlungsrelevantes. Bis ein Spurensicherer die Matratze des Ehebettes umdreht. Auch die ist von unten teilweise mit brauner Farbe gestrichen. Doch unter der braunen Farbe schimmert es rot - Blut. Die Kriminaltechniker setzen UV-Licht und spezielle Chemikalien ein. Mit diesem Verfahren lassen sich bereits geringe Blutspuren sichtbar machen. Plötzlich leuchtet es überall im Raum weiß-bläulich auf. Blutzspritzer, Abrinnspuren, Blutlachen - unter Farbe sieht es aus wie in einem Schlachthaus. Selbst an der Decke finden sich Spritzer. Die Beamten haben den Tatort - aber keine Leichen.

Der Verdächtige

Der 27-jährige Sohn der Dobelmanns gibt an, mit dem Verschwinden seiner Eltern nichts zu tun zu haben. Allerdings habe es oft Streit gegeben, weil er nach seinem Realschulabschluss weder Ausbildung noch Job angefangen habe. In seinem Zimmer haben die Beamten Wurfmesser gefunden, dazu Hakenkreuzschmierereien am Kleiderschrank und massenhaft Computerspiele. Die weitere Vernehmung gleitet dann unerwartet ins Surreale ab. Der 202 Zentimeter große, 140 Kilogramm schwere Sohn gibt an, er habe panische Angst vor Grünpflanzen. Insbesondere ängstige er sich vor Flieder und vor Pflanzen mit spitzen Blättern. Die Beamten brechen die Vernehmung ab. Später stellt sich heraus, dass der Sohn an einer psychischen Erkrankung leidet.

Vom Erdboden verschluckt

Ohne Leichen ist ein Mord kaum zu beweisen, zumal der Hauptverächtige plausibel erklären kann, warum sich überall im Haus Spuren von ihm finden. Schließlich ist er der Sohn der Vermissten. Da die Ermittler Ilse und Hartmut Dobelmann weder im Haus noch im Garten gefunden haben, konzentrieren sie sich auf den wahrscheinlichen Abtransport der Leichen. Im Kofferraum des Familienautos finden sich ebenfalls minimale Blutspuren. Und an den Fußmatten klebt heller Sand. Das Fahrzeug wird zum Landeskriminalamt nach Hannover gebracht. Und noch etwas sichern die Kriminaltechniker: Im Trockner finden sie eine Paar frisch gewaschener und getrockneter Turnschuhe und eine Jeans. Beides schicken sie ebenfalls ins Landeskriminalamt nach Hannover. Dort arbeitet Monika Freckmann, Expertin für Bodenanalysen. Sie findet im Futter der Turnschuhe und den Nähten der hinteren Hosentaschen minimale Sandreste - heller Sand wie im Auto. Die Ermittler sind sich nun sicher, dass die Dobelmanns ermordet und vergraben wurden. Und zwar so tief, dass dem Täter dabei Erde in die hinteren Taschen gerieselt ist. Nur wo?

Die Spurenleserin

Monika Freckmann untersucht Bodenproben anhand von Farbe, Korngröße, Form, Mineralienbelag und Beimengungen. Mikroskopisch feine Wurzelreste deuten auf Boden aus tieferen Schichten, glatt gewaschene Körnchen ohne Mineralienanhaftung stammen wahrscheinlich aus einem Flussbett oder von einem Sandstrand. So hat jeder Kubikzentimeter Boden seine eigene Charakteristik. Und er lässt sich von einer Probe, zehn Zentimeter entfernt gezogen, unterscheiden.

Der Sand aus den Turnschuhen und der Jeans war hell und enthielt Reste von feinem Wurzelwerk. Dazu kamen winzige Reste von Moos. Kettenkamp ist bekannt für seinen lockeren, hellen Boden, der bereits wenige Zentimeter unter der dunklen Erde anfängt. Hier lässt es sich gut graben. Das Moos deutet auf ein Waldgebiet hin. Doch davon gibt es in der Gegend sehr viel.

High-Tech Topfschlagen

Monika Freckmann beschreibt den Kollegen genau, nach was für einem Gebiet sie suchen müssen. Immer wieder fordert sie neue Proben an, schließt Regionen aus und grenzt andere ein. Es ist wie ein High-Tech Topfschlagen. Die Kriminaltechniker sammeln Erde und Monika Freckmann sagt ihnen, ob es "wärmer" oder "kälter" wird. Parallel dazu befragen die Ermittler den gesamten Freundes- und Bekanntenkreis des Tatverdächtigen. Sie wollen Orte identifizieren, die er gut kennt und an denen er die Leichen vergraben haben könnte. So sammeln sie rund 200 Sandproben an Baggerseen, Kiesgruben und in Waldgebieten. Die beste Übereinstimmung bringt eine Probe, die sie bereits am ersten Tag der Ermittlungen genommen hatten - auf einer kleinen Freifläche im Wald, nur 500 Meter Luftlinie vom Rotklinkerhaus der Dobelmanns entfernt. Bodenexpertin Freckmann schickt die Beamten mehrfach zurück an diese Lichtung. Sie will noch mehr Proben - zum Schluss in 50 Zentimeter Abständen.

Grausiger Fund

Die fünftletzte Probe ist schließlich ein Volltreffer. Eine nahezu perfekte Übereinstimmung mit den Anhaftungen der Schuhe und der Jeans. Und so graben die Fahnder ein zweites Mal auf der kleinen Waldlichtung. Sechs Wochen nach Beginn der Ermittlungen. Nur diesmal zwei Meter weiter links am Rande der Freifläche. Nach einem knappen Meter stoßen sie auf menschliche Körper. Die Leichen von Ilse und Hartmut Dobelmann liegen übereinander. Die Schlafanzüge haben sie noch an. Die Erde war derart festgestampft, dass selbst die Leichenspürhunde der Polizei nichts gerochen haben. Unter den Toten liegen Schuhe, Bekleidung, die Krücke des Vaters, die Handtasche der Mutter und andere Dinge, die man auf einen Sonntagabendspaziergang mitnehmen würde. Außerdem finden sie armdicke Wurzelstücke, die der Täter beim Graben mit dem Spaten durchtrennt haben muss und die Tatwaffe, einen 300 Gramm schweren Hammer aus dem Baumarkt. Als alles geborgen ist, schauen die Beamten in ein fast zwei Meter tiefes Loch. Während der Bergung hat Monika Freckmann aus unterschiedlichen Tiefen Bodenproben genommen. Denn nur so lässt sich beweisen, dass der Sohn wirklich diese Grube ausgehoben hat und nicht nur beim Spazierengehen zufällig über die Stelle gelaufen ist.

Der Prozess

Der psychisch kranke Mann gesteht schließlich den Mord an seinen Eltern. Vor Gericht gibt er an, er habe sie für Außerirdische gehalten, die die Gestalt seiner Eltern angenommen hätten und ihn in Wirklichkeit umbringen wollten. Im November 2008 wird er aufgrund seiner psychischen Erkrankung schuldunfähig gesprochen und auf unbestimmte Zeit in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen.

Monika Freckmann bekommt von den Osnabrücker Kollegen für ihre herausragende Arbeit eine Urkunde und einen neuen Spitznamen verliehen: Monika "Winnetou" Freckmann - die beste Spurenleserin seit Karl Mays berühmtem Indianer.