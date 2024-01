Widerstand gegen die Pharmamacht (Teil 2)

Die Pharmaindustrie ist reich und mächtig. Trotzdem gibt es Menschen, die sich nicht scheuen, Missstände im System zu benennen. odysso stellt drei "Helden" vor, die sich Bad Pharma entgegenstellen.

Viele der bekanntesten und größten Pharmaunternehmen haben in der Vergangenheit gegen Gesetze verstoßen. Die häufigsten Straftaten waren illegale Vermarktung, falsche Darstellung von Forschungsergebnissen und das Verschweigen schädlicher Nebenwirkungen. Unrühmliche Einzelfälle oder arbeitet die Branche wirklich bewusst und systematisch mit fragwürdigen Methoden, um ihren Profit zu maximieren? Kritiker behaupten ja und bemängeln, dass viele Ärzte, Wissenschaftler und Journalisten sich korrumpieren lassen oder schlicht zu unkritisch gegenüber den Werbeversprechen der Pharmaindustrie sind. "odysso" zeigt, wie in der Branche getrickst und gelogen wird, was das alles für die Patienten bedeutet und stellt Menschen vor, die das alles nicht mehr so hinnehmen wollen.