Asiatische Karpfen – Sie kamen, sahen - und siegten?

Eigentlich wurden die Asiatischen Karpfen importiert, um Zuchtteiche von Algen zu befreien. Doch sie brachen aus und sind nun zu einer massiven Bedrohung für die heimischen Arten in den USA geworden.

Vorsicht fliegende Fische

Asiatische Karpfen sind sehr schreckhafte Tiere. Bei lauten Bootsgeräuschen oder anderen Reizen katapultieren sich die Fische aus dem Wasser. Fängt ein Fisch damit an, machen alle anderen mit. Wie in einer Kettenreaktion hüpfen dann massenhaft Karpfen bis zu zwei Meter hoch aus dem Wasser. Damit sind sie zu einer Gefahr für die Menschen an und in den Flüssen geworden. Die größeren Marmorkarpfen können bis zu 50 Kilo schwer und über einen Meter groß werden. Schmerzhafte Begegnungen zwischen Bootsinsassen und den Karpfen sind keine Seltenheit. Die Verletzungen reichen von blauen Flecken über Prellungen bis zu gebrochenen Kiefern.

Keine natürlichen Feinde

Den einheimischen Arten sind die Karpfen in fast allen Belangen überlegen. Als Filtrierer durchkämmen sie das Wasser nach Plankton, Algen und Kleinstlebewesen. Mit ihren mächtigen Kiemen sammeln sie so bis zu 40 Prozent ihres Eigengewichts aus dem Wasser – pro Tag. Diese Nahrung fehlt anderen Fischen. Sie verschwinden nach und nach aus der Nahrungskette. Auch pflanzen sie sich wesentlich erfolgreicher fort als einheimische Arten. So sind die Karpfen in vielen Flüssen der USA längst zur dominanten Art geworden. Im Illinois River, einem der Hauptzuflüsse des Mississippi, machen Silberkarpfen bereits mehr als 90% der Fischpopulation aus.

Paradies in Gefahr

Auf der Suche nach neuen Nahrungsquellen schwimmen die Fische immer weiter nach Norden. Es treibt sie den Illinois River hinauf - geradewegs auf die großen Seen zu. Mit einer Fläche von 245.000 Quadratkilometern bilden die fünf Seen das größte zusammenhängende Süßwassersystem der Erde - mit einer reichen Tier- und Pflanzenwelt. Schaffen es die asiatischen Karpfen bis hierhin, ist all das in Gefahr. Es wäre nicht die erste eingeschleppte Art, die ein intaktes Ökosystem ins Wanken bringt. Auch der Fischereiwirtschaft auf den Großen Seen könnte die Verdrängung einheimischer Arten schaden: Bis zu 7 Milliarden Dollar werden hier jährlich umgesetzt.

Haupteinfallstor Kanal

Haupteinfallstor für die Karpfen ist der Chicago Sanitary and Ship Canal. Er verbindet die Großen Seen mit dem Illinois River. Über 600 Millionen Tonnen Fracht transportieren Binnenschiffer pro Jahr durch den Kanal. Doch wie lässt sich verhindern, dass auch die Karpfen durchschwimmen? Ein Plan der Regierung sieht vor, genau diese Wasserverbindung dicht zu machen. Große Kräne müssten dann die Schiffsfracht über die Barriere heben - eine äußerst kostspielige Angelegenheit. Noch ist nicht klar, ob die Sperre gebaut wird. Und selbst wenn: Bei veranschlagten 25 Jahren Bauzeit ist mehr als fragwürdig, ob die Karpfen so lange warten.

Elektrozaun für Fische

Schon fertig ist eine Art Elektrozaun für Fische. Das Militär hat ihn fünfzig Kilometer südlich vom Lake Michigan eingezogen. Drei Stationen am Grunde des Kanals bestückt mit Elektroden senden immer stärker werdende Stromschläge ins Wasser. Sie sollen dafür sorgen, dass die Karpfen umdrehen. Gegen die Übermacht der asiatischen Karpfen in den Flüssen ist diese Maßnahme jedoch wirkungslos. Die eine Patentlösung, wie man den Eindringling aus Asien wieder los wird, ist nicht in Sicht. Es ist äußerst fraglich, ob es sie jemals geben wird.

Karpfenburger

Hilfreich wäre es sicherlich, wenn man die asiatischen Karpfen im großen Stil als Leckerbissen vermarkten könnte. Das Problem: Die Fische sind besonders grätenreich - und damit schwer vermittelbar auf dem amerikanischen Markt. Ein sauberes Filet ohne Gräten aus dem Fisch zu schneiden ist nahezu unmöglich. Damit scheidet diese Zubereitungsmethode aus. Bleibt noch die Möglichkeit, Hackfleisch aus den Fischen zu machen und es in Fischburgern auf den Teller zu bringen. Ein findiger Unternehmer aus Chicago hat den Karpfenburger jetzt auf die Speisekarte genommen - mit Erfolg. An guten Tagen verkauft er bis zu zehn Pfund Karpfenfleisch. Entwickelt sich der Burger zum Verkaufsschlager, könnte das Arbeitsplätze mit langfristiger Perspektive schaffen. Denn eines steht fest: Karpfen gibt es in amerikanischen Flüssen mehr als genug.