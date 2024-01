Was das Bindegewebe leistet

per Mail teilen

Das Bindegewebe sorgt für Halt und Festigkeit im Körper. Wird es über- oder unterbelastet, verklebt es und kann chronischer Schmerzen verursachen.

Es ist überall in unserem Körper und sorgt dafür, dass unser Organismus einwandfrei funktioniert. Dabei ist das Bindegewebe nicht nur wichtig für Halt und Festigkeit im Körper - es ist auch entscheidend beteiligt an unserem Stoffwechsel und hilft uns, wenn wir uns bewegen oder etwas wahrnehmen. Auch Abfallstoffe werden hier abtransportiert und selbst Immunzellen wirken in unserem Bindegewebe. Doch Faszien können sich auch verändern, verfilzen und Schmerzen verursachen.