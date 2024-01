Sauberes Essen

Nahrungsmittel müssen so gelagert und behandelt werden, dass sie lange zum Verzehr geeignet bleiben. Der Kampf gegen den Verderb hat eine lange Tradition.

Der Nahrung hinterherlaufen: für Jäger und Sammler der Steinzeit Alltag, und weil ihre Mittel der Vorratshaltung begrenzt sind, leben sie vor allem von der Hand in den Mund. Ist Essen da, schlagen sie sich die Bäuche voll, wenn nicht: Pech gehabt. Immerhin: Feuer und Rauch machen schon hier das Fleisch nicht nur bekömmlich, sondern auch haltbarer. Trotzdem: Bis zur nächsten Jagdbeute wird oft noch gehungert.

Die Römer wissen Bescheid

Ein paar Tausend Jahre später, in der Antike, sieht das schon ganz anders aus. Die Römer schaffen es, eine große Bevölkerung stabil zu ernähren. Denn die Klassiker der Haltbarmachung von Lebensmitteln sind hier schon gängige Praxis: die Fermentation - zum Beispiel bei milchsauer vergorenem Gemüse -, das Räuchern und Pökeln. Das Salz entzieht Wasser und damit die Lebensgrundlage für Verderbniserreger. So bleiben Fisch und Fleisch haltbar - und die Eiweißversorgung ist auch bei langen Schiffreisen gesichert. Leider geraten diese alten Methoden der Konservierung im Mittelalter zunächst in Vergessenheit: Den Menschen geht es schlechter, die Bevölkerung schrumpft und die Städte verkleinern sich.

Neue Verfahren

Erst das hohe und späte Mittelalter beheben diesen Mangel. Lebensmittelberufe wie Bäcker und Metzger entstehen, und damit auch das Handwerk zum Haltbarmachen der Lebensmittel. Das Vergraben von frischem Gemüse im Erdkeller - ein Vorläufer des Kühlschranks - ist hier gängige Praxis, ebenso das Trocknen, vor allem von Obst. Wie beim Pökeln gilt auch hier: Ohne Wasser keine Chance für Bakterien. Die entdeckt Antoni Leeuwenhoek übrigens Ende des 17. Jahrhunderts mit seinem einfachen Mikroskop - und legt damit den Grundstein zur Hygiene-Forschung. Nur rund einhundert Jahre später bemerkt Louis Pasteur, dass kurzeitiges Erhitzen von Lebensmitteln die meisten der darin enthaltenen Bakterien abtötet - und entwickelt die Pasteurisierung.

Obst auch im Winter

Mit dem Ersten Weltkrieg beginnt dann die Blütezeit des Einkochens − feines Obst: jetzt auch im Winter. Zunächst sind die Einmachgläser noch per Hand gefertigt und nur für die wohlhabende Schicht erschwinglich. Doch mit der industriellen Serienproduktion erreicht das Weckglas schnell die breite Bevölkerung. Prominent ist es auch im Zweiten Weltkrieg: Während Konservendosen die Soldaten an der Front versorgen, ist das Einmachglas an der "Heimatfront" im Einsatz: drei- bis vierhundert gefüllte Gläser besitzt jeder Haushalt im Schnitt - in der Not der Nachkriegszeit für viele eine lebenswichtige Reserve.

Problem gelöst?

Erst in den Fünfziger- und Sechzigerjahren verschwinden die Einmachgläser aus den Regalen - Konservieren durch Gefrieren, lautet das Motto: Die Hochzeit der Tiefkühlkost beginnt, damals: die Ernährungsform der Zukunft. Und heute? Dank neuer Verfahren sind Lebensmittel immer länger haltbar - und so sicher wie noch nie. Trotzdem hat auch der Fortschritt seine Probleme, denn gegen menschengemachte Skandale rund um Gammelfleisch, EHEC und Co hilft auch die beste Technik nicht. Der Kampf gegen den Verderb unserer Lebensmittel geht also weiter.