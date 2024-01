Tag Neun: Schimmel (Teil 3)

Die Schimmelpilze waren schon nach zwei Tagen auf einigen Lebensmitteln sichtbar. Nach drei Tagen breitet sich der Schimmel auf Frisch- und Spundkäse aus. Nach neun Tagen liegt selbst auf dem Tee ein schimmliger Pelz.

Schimmel liebt die Feuchtigkeit

Als ich am neunten Tag die Küche betrete, zeigt sich, dass die Larven der Fliegen die wir ausgesetzt haben ein ganz schönes Tempo drauf haben. Sie drohen, das Experiment etwas zu zerfressen, deswegen bin ich früher da, als wir geplant hatten. Die Maden sind zwar eklig, aber in unserer Küche sind Dinge unterwegs, die wirklich gefährlich für uns Menschen werden könnten, nämlich Schimmelpilze! Und deswegen hab ich mir den Schimmelexperten Dr. Markus Schmidt-Heydt vom Max Rubner-Institut in Karlsruhe eingeladen. In Schutzkleidung und mit Atemschutz betreten wir die Küche. Das klingt zwar ein bisschen übertrieben, doch die Sporen der Schimmelpilze könnten bei uns oder dem Team Allergien auslösen und selbst Markus Schmidt-Heydt kann nicht sicher ausschließen, dass eventuell giftbildende Schimmelpilze gewachsen sind. Wir schauen in die Runde und ich bin erst mal erstaunt, wo überall Schimmel wächst: Auf dem Frischkäse und dem Joghurt hab ich Schimmel erwartet, aber auf Fleisch und Tee? Die Schimmelsporen kommen aus der Luft, erklärt mir mein Experte. Sie werden zum Beispiel von Insekten übertragen oder sind schon in den Lebensmitteln vorhanden. Bei guten Bedingungen beginnen sie zu wachsen. Der Nährboden ist fast egal. Es muss nur ausreichend Feuchtigkeit vorhanden sein. Wärme hilft zwar, aber Schimmel gedeiht auch im Kühlschrank.

Nicht ungefährlich: Schimmel auf Obst und Gemüse

Wir gehen zum Obst und Gemüse. Die Erdbeeren sind fast ganz verschwunden und einige der Äpfel sind angefault und schimmelig. Ich möchte wissen, ob Obst und Gemüse vorwiegend von dem gleichen Pilz befallen werden. Schmidt-Heydt schüttelt den Kopf: "Das können ganz unterschiedliche Pilzspezies sein, je nach Beschaffenheit des Lebensmittels. Auf Äpfeln kommen zum Beispiel Mykotoxinbildner vor, als Pilzgiftbildner, die das Toxin Patolin bilden, das auch in Apfelsaft vorkommt. Das ist gesundheitsschädlich und Krebs auslösend." Tatsächlich sei das auch ein großes Problem bei der Apfelsaftherstellung. Deshalb solle man verschimmeltes Obst am besten wegwerfen; selbst wenn nur die Oberfläche betroffen sei könnte der Genuss ungesund sein. Das gelte auch für andere Lebensmittel. Ist Schimmel drauf, dann wegwerfen.

Schimmel lebt lang

Schimmel unter dem Mikroskop Getty Images Thinkstock

Wir schauen uns die verschimmelten Spätzle an. Bei manchen Lebensmitteln kann man nicht mal mehr erkennen, was es mal war. Die Teigwaren sind so ein Fall. Ein grüner Pelz bedeckt die Spätzle fast vollständig. Ich will wissen, ob der Schimmel wieder verschwindet wenn er keine Nahrung mehr findet?

"Nein", so die Antwort des Wissenschaftlers. "Die Pilzsporen verschwinden nicht, die gehen erst mal in eine Phase über, in der sie überdauern können. Die Sporen können mehrere tausend Jahre aktiv bleiben. Die verbleiben dann im Lebensmittel und auch die Gifte sind sehr stabil und bleiben auch im Lebensmittel."

Die zwei Seiten des Schimmels

Unter dem Binokular schauen wir uns die Schimmelpilze genauer an. Die Karotten sind zum Beispiel von feinen Fäden umsponnen, den Myzelfäden, wie mir Markus Schmidt-Heydt erklärt. Der Schimmel auf dem Tee sieht aus wie ein kunstvoller Teppich oder eine wunderbare Landschaft. Diesen Eindruck habe ich auch, als wir den Saumagen anschauen. Grüne, schwarze und weiße Schimmelpize wachsen wie ein kleiner Mischwald aus der pfälzischen Spezialität. Und dann zeigt mir Markus Schmidt-Heydt Schimmel, der absichtlich auf die Wurst gebracht wurde. "Das ist ein schönes Beispiel für einen positiven Pilz, ein Pilz, der in der Salamiherstellung eingesetzt wird. Die Salami wird absichtlich damit angeimpft und schützt praktisch die Salami davor, von Bakterien oder anderen Pilzen befallen zu werden." Die weiße Schale sei ungiftig, so der Experte. Klar, auch viele Käsesorten werden durch Schimmelpilze geschützt und geben ihnen sogar das typische Aroma. Markus Schmidt-Heydt fasziniert gerade diese Vielseitigkeit der Pilze: "Es gibt die dunkle Seite, die Gefahr von Allergien durch die Sporen, von Mykotoxikosen, durch die aufgenommenen Gifte. Auf der anderen Seite stehen da die Medikamente wie das Hepatitismedikament Engerix B, das durch Schimmelpilze hergestellt wird. Oder auch Implantatbeschichtungen, die Hydrophobine, die verhindern, dass sich Biofilme bilden können. Oder auch Konservierungsmittel wie die Zitronensäure." Das wohl bekannteste Medikament aus Schimmelpilzen ist Penicillin, das Bakterien tötet. Nicht jeder Schimmel ist also gesundheitsschädlich - manche helfen uns sogar. Auch wenn es in unserem Experiment nicht danach aussieht.