Tag 0: Der Aufbau (Teil 1)

Eine gläserne Versuchsküche wird zum Schauplatz des Experiments.

Die Versuchsküche

Anfang August 2014 bauen wir die gläserne Versuchsküche in einer Industriehalle in Baden-Baden auf. Der Kubus ist etwa vier mal vier Meter breit und gut drei Meter hoch. Die Wände sind ab Hüfthöhe gläsern; das Dach ebenfalls. Eingebaut wird eine L-förmige Einbauküche mit Kochinsel in der Mitte. Am Montag den 4. August platzieren wir die Lebensmittel: Backwaren, Frischfleisch, Geflügel, Wurst, Käse, Obst, Gemüse, verschiedene Getränke und lokale Spezialitäten, Fast Food wie Hamburger und Pommes oder Pizza und als Krönung eine Gans. Alles so, dass es für die Kamerateams gut zu erreichen ist. 17 fest installierte Kameras filmen Tag und Nacht, wie sich die Lebensmittel verändern. Aus den Aufnahmen werden später Zeitrafferaufnahmen entstehen. Zu diesem Zeitpunkt weiß niemand, was genau passieren wird. Mikrobiologe Dr. Charles Franz vom Max Rubner-Institut in Karlsruhe hat allerdings eine Ahnung: "Ich dachte, das kann ganz gut stinkig werden", und sein Kollege Dr. Markus Schmidt-Heydt macht sich Sorgen um die Schimmelpilze: "Mein erster Gedanke war, hoffentlich wachsen sie auch unter diesen Bedingungen und andererseits natürlich hoffentlich wachsen, wenn welche wachsen, nicht gerade die, die besonders giftig sind." Der Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke ist dagegen vom Design des Versuchs angetan: "Es ist auch schön, das mal so zu sehen, weil das natürlich viel realistischer ist. das sind die Bedingungen, die wir in echten Wohnungen haben." Er bezieht sich darauf, dass wir nur Fliegen in der Küche aussetzen. Dr. Charles Franz ist außerdem überzeugt: "Das ist ein Experiment, was man zuhause oder in der Industrie niemals so durchführen würde."