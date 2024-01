Faltenfrei um jeden Preis

Alt werden wollen alle, alt aussehen keiner. Wer Geld hat, zahlt für Verjüngungsmaßnahmen fast jeden Preis. Riskant und bei uns verboten: der Einsatz von embryonalen Stammzellen.

Cremehersteller setzen momentan hauptsächlich auf Biotechnologie, in der Hoffnung, neue Wirkstoffe zu finden, die noch besser und tiefer wirken. Als Wunderwaffe gegen Falten werden dabei pflanzliche Stammzellen gehandelt. Die Hoffnung der Hersteller: Was den Apfel knackig macht, kann für die Haut nicht schlecht sein. Angeblich lässt sich alternde Haut mithilfe von Produkten, in denen Stammzellen zum Beispiel aus Äpfeln, Rosenblüten oder Flieder enthalten sind, verjüngen.

Ob der menschliche Körper pflanzliche Stammzellen überhaupt als Stammzelle erkennt, bezweifelt Dr. Martina Kerscher allerdings. Möglicherweise resultiere ein Effekt aus Pflanzenextrakten wie Vitaminen und Peptiden, die "wir ohnehin kennen und die eine entsprechende Wirkung haben", vermutet die Kosmetikwissenschaftlerin von der Universität Hamburg.

Verjüngungskuren mit menschlichen Stammzellen?

Schon heute werden in Deutschland Anti-Aging-Behandlungen auch mit menschlichen Stammzellen vorgenommen. Patienten erhalten körpereigene Stammzellen, die etwa während einer Fettabsaugung gewonnen werden. Auch Fett enthält Stammzellen. Anschließend wird das Material den Patienten in erschlaffte Partien des Gesichts gespritzt. Das Material wird also eigentlich vor allem zur Aufpolsterung genutzt.

Dr. Michael Krüger, plastischer Chirurg aus Berlin, ist jedoch überzeugt, dass die körpereigenen Stammzellen auch zu neuen Hautzellen im Gesicht werden können: "Wenn man weiß, dass jeder Heilvorgang nur über die heilende Wirkung einer Stammzelle stattfindet, kann man sich vorstellen, dass sie, egal, wo sie herkommt und wo sie eingesetzt wird, das tut, was sie machen soll: heilend, verbessernd, auffrischend wirken." Der Arzt hält körpereigene Stammzellen für "völlig unbedenklich". "Ob ich jetzt eine Hauttransplantation mache oder Stammzellen transplantiere, ist dann nicht so erheblich", sagt Michael Krüger.

Forscher lehnen Anwendung ohne Grundlagenforschung ab

Die Plastisch-Ästhetische Chirurgin Dr. Eva Köllensperger findet, dass Stammzellen vor der kosmetischen Anwendung besser untersucht werden müssen.

Die Wissenschaftler in der Forschungsabteilung der Ethianum-Klinik für Plastisch-Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie in Heidelberg lehnen solche Anwendungen ohne Grundlagenforschung ab. Sie wollen zunächst herausfinden, wie Stammzellen überhaupt funktionieren und was wirklich mit ihnen im Körper passiert, bevor sie Menschen damit behandeln. Zum Beispiel bei schweren Krankheiten - oder eben bei der Faltenbekämpfung. "Wir hoffen zumindest, dass wir in ein paar Jahren Stammzellen so verwenden können, dass sie die Haut etwas verjüngen", erklärt Dr. Eva Köllensperger, Leiterin der Forschungsabteilung.

Begünstigung von Tumorentstehung?

Auch andere Wissenschaftler diskutieren die Risiken der Behandlung mit körpereigenen Stammzellen. In manchen Fachartikeln ist etwa von ungewollten Knochenauswüchsen im Gesicht die Rede. Auch am Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, dem Paul-Ehrlich-Institut, werden die Bedenken geteilt. Die Behörde ist unter anderem für den therapeutischen Einsatz von Stammzellen zuständig. "Wir wissen über die Risiken und die Wirksamkeit noch sehr wenig", sagt Institutsleiter Prof. Klaus Cichutek. "Die theoretischen Risiken, die zum Tragen kommen könnten, wären einmal, dass ein Tumor entsteht oder bestehende Tumore in ihrem Wachstum beschleunigt werden. Und ein zweites Risiko besteht darin, dass diese Stammzellen in dem eingebrachten Gewebe zu abnormen Gewebe differenziert: Sie spritzen zum Beispiel in die Unterhaut und bekommen dann eine Knochenbildung, die nicht gewünscht ist."

Fragwürdige Behandlung mit fetalen Stammzellen im Ausland

Noch nicht einmal die Anwendung von körpereigenen Stammzellen bei Erwachsenen ist also hinreichend untersucht. In anderen Ländern, etwa in der Ukraine, gibt es Kliniken, die aber sogar Schönheitsbehandlungen mit fetale Stammzellen anbieten. Das ist in Deutschland jedoch verboten. Diese Zellen dürfen nur in engen Grenzen erforscht und schon gar nicht für Behandlungen verwendet werden.