Wie gefährlich ist Bauchfett?

Auch ein schlanker Mensch kann zu dick sein. Das sogenannte viszerale Bauchfett, ist von außen nicht sichtbar, kann aber gesundheitliche Folgen haben. Das musste SWR odysso-Zuschauer Walter Marz erfahren.

Zu viel inneres Fett

Walter Marz ist Sportlehrer im Ruhestand. Von Ruhe aber kann keine Rede sein, er joggt fleißig, sieht fit aus und trotzdem macht er sich Sorgen. "Ich habe gehört, dass man obwohl man von außen kein Fett sieht, innerlich zu viel Fett haben kann. Meine Frage: Bin ich betroffen, und wie gefährlich ist dieses innere Fett?"

Prof. Andreas Fritsche soll uns helfen. Der Mediziner arbeitet an der Uniklinik Tübingen und kennt sich mit Körperfett bestens aus. Bei Walter Marz kann er aber zunächst keine Probleme feststellen. "Sie sind ein schlanker durchtrainierter Mann und Sie sind eigentlich nicht übergewichtig. Aber das kann täuschen. Es gibt ja auch Fett im Inneren des Bauches, viszerales Fett nennt man das. Wir schauen jetzt mal, ob Sie zu viel davon haben.“

Bauchumfang sagt mehr als BMI

Eine kurze Untersuchung des Bauchumfangs soll Klarheit bringen, denn schon die Messung des Bauchumfanges kann ein Indiz für zu viel Fett auch im Inneren des Körpers sein. Doch Mediziner Fritsche gibt Entwarnung. Die gemessenen 87 Zentimeter seien völlig normal. "Bei mitteleuropäischen Männern sollte der Bauchumfang unter 94 Zentimetern sein", erklärt der Arzt.

SWR-Reporter Axel Wagner fragt nach einer ersten Diagnose: "Also erst mal alles gut bei ihm?" Vom Wert her ja, sagt Fritsche. "Aber es gibt auch noch diesen BMI, den Body-Mass-Index." Der setzt das Gewicht in Beziehung zur Körpergröße. Der Mediziner erläutert, dass der Body-Mass-Index zwar in der Regel sehr gerne bestimmt werde, dieser aber nur etwas über Übergewicht mitteile." Aber es kommt ja darauf an, wo das Übergewicht sitzt." Für den Bauchraum sei der Taillenumfang als Maßeinheit sehr viel besser geeignet

Eine dicke Fettschicht um die Organe

Um genauer analysieren zu können, ob Walter Marz zu viel Bauchfett besitzt, soll eine Kernspintomografie helfen. Der ehemalige Sportlehrer muss also "in die Röhre". Wie sieht es aus mit dem Fett in seinem Bauch? Nach wenigen Augenblicken erscheint eine Innenansicht von Walter Marz auf dem Monitor, die den erfahrenen Mediziner Fritsche überrascht. "Wir sehen außen herum unter der Haut kaum Fett. Aber um die inneren Organe sieht man überraschender Weise eine ganz dicke Fettschicht. Sie haben viel viszerales Fett, viel inneres Bauchfett. "Eine derartige Menge an viszeralem Fett ist ein Risikofaktor für Arteriosklerose, sprich für Gefäßverkalkung", sagt Fritsche. Forscher vermuteten, dass dieses Fett Entzündungsbotenstoffe produziere, die auf die Gefäße einwirken. Fritsche schlägt vor, die Blutfettwerte und Blutgefäße von Walter Marz zu untersuchen. Der ist gesundheitsbewusst und daher einverstanden.

Arteriosklerose im Anfangsstadium

Eine Laboruntersuchung soll es zeigen, wie viel Fett im Blut von Walter Marz steckt. Bis die Werte da sind, will Prof. Fritsche sehen, ob die Gefäße von Walter Marz bereits verkalkt sind, also Arteriosklerose vorliegt. Auch hier ist seine Botschaft nicht wirklich gut. "Wir sehen, dass sich am unteren Rand der Halsschlagader etwas Kalk abgelagert hat. Das kann man sich ähnlich wie in einem Wasserrohr in einer Wohnung vorstellen."

Eine Arteriosklerose im Anfangsstadium. Walter Marz räumt ein, davon gewusst zu haben. Doch nach dem aktuellen Befund macht er sich Sorgen um sein Leben. Hier kann der Arzt ihn beruhigen. Der Befund sei nicht besonders ausgeprägt. Marz könne weiter Sport machen und müsse lediglich von Zeit zu Zeit kontrollieren lassen, ob die Verkalkung nicht zunimmt. "Wir sehen ganz andere Befunde, bei denen ein Gefäß zu 90 Prozent zu ist, und das Blut nicht mehr richtig in den Kopfbereich fließt. Da muss man sofort intervenieren, aber das ist bei Herrn Marz nicht nötig."

Cholesterinwerte mit Mittelmeerkost senken

Als die Laborwerte kommen, ist so weit alles in Ordnung. Nur der Cholesterinwert von Walter Marz ist zu hoch. Um das zu ändern, rät Fritsche zu Veränderungen am Lebensstil. "Die Ernährung ist ganz wichtig. Wir empfehlen Mittelmeerkost mit viel Olivenöl, Nüssen, viel Fisch und Gemüse." Es gehe um die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, erklärt Fritsche. Doch wie gefährlich ist Walter Marz Situation? Mediziner Fritsche: "Es gibt fast niemanden, der kein Risiko hat. Wir tragen alle unterschiedliche Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in uns. Aber Sie haben bisher schon das Optimale gemacht und sind deswegen auch noch so gesund."

Sportmachen - eine gute Wahl

Ohne Sport würde es Walter Matz gesundheitlich schlechter gehen, ist Mediziner Fritsche überzeugt. „Er hat Risikofaktoren, aber er hat alles richtig gemacht. Das soll er so weiter machen." Zuschauer Walter Marz ist zwar überrascht, dass er selbst betroffen ist. Aber er könne damit leben. "Ich gehe das an, gleich heute werde ich mit meiner Frau reden. Wir werden das in Angriff nehmen."

Eine tolle Einstellung: Dem Fett den Kampf anzusagen, ohne zu verzagen.